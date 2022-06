Hẹn nhau tự tử nhưng không chịu nhảy cầu, chàng trai bị kiện tội giết người

(VTC News) -

Vài ngày trước, một đôi trai gái (tạm gọi là Y và C) hẹn gặp nhau ở cầu Naini, thành phố Prayagraj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Hai người ước định sẽ cùng nhảy xuống sông để được "chết cùng tháng cùng năm" vì tình yêu của họ bế tắc, không thể đến được với nhau.

Không ngờ, đến phút cuối cùng, sau khi cô Y nhảy xuống, anh C lại hối hận, nhất quyết không nhảy theo. May mắn thay, cô Y lại biết bơi. Khi thấy anh C không chịu quyên sinh cùng mình, cô lập tức bơi vào bờ.

Cây cầu Naini, thành phố Prayagraj, nơi diễn ra sự việc.

Dường như vẫn không thể tin vào sự "quay xe" của bạn trai, cô Y đi hỏi người lái đò có mặt tại lúc đó rằng có người đàn ông nào nhảy cầu sau cô hay không. Người lái đò khẳng định không có, điều này khiến cô Y vô cùng tức giận.

Sau khi lên bờ, cô Y lập tức gọi điện cho cảnh sát, tố cáo bạn trai âm mưu giết cô và làm hỏng điện thoại di động của cô. Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông này.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, người phụ nữ trên từng kết hôn vào năm 2014 và có một con gái 6 tuổi. Khi hẹn hò với anh C được vài tháng, cô Y phát hiện anh này cặp kè với người phụ nữ khác, vì thế hai người liên tục cãi vã. Anh C có lần còn đập vỡ điện thoại của cô Y và cố gắng bóp cổ cô.

Khi bị anh C bỏ rơi để lấy cô gái khác, cô Y vẫn đeo bám, cố níu kéo mối quan hệ này. Anh C cũng là người trăng hoa, vẫn bồ bịch với cô Y và hứa sẽ cho cô danh phận chính thức sau khi ly dị. Thế nhưng chuyện tình vẫn bế tắc, hai người hẹn nhau cùng nhảy cầu tự tử để được mãi mãi bên nhau.

Kết quả, cô Y nhảy còn anh C thì không, tạo nên tấn bi hài kịch.