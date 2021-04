Hẹn hò đồng tính qua mạng, người đàn ông chết thảm

(VTC News) -

David P. (42 tuổi, sống ở Beveren, Bỉ) bị phát hiện chết trong một công viên bỏ hoang. Kết quả điều tra cho thấy anh đến công viên này để gặp bạn trai quen qua ứng dụng hẹn hò đồng tính Grindr. Khi đến nơi, anh bị phục kích và tấn công dã man đến chết. Ba thanh niên 16-17 tuổi bị bắt vì tình nghi giết David P.

Cảnh sát Bỉ và văn phòng công tố viên địa phương vẫn chưa xác nhận động cơ giết người có phải do kỳ thị người đồng tính hay không, nhưng vụ việc cho thấy cộng đồng LGBTQ+ đang đối mặt với nhiều nguy hiểm khi theo đuổi các mối quan hệ tình cảm trên mạng.

David P. bị hành hung đến chết khi hẹn hò đồng tính qua mạng.

Trường hợp của David P. không phải cá biệt. Gần đây, một thiếu niên Mỹ bị buộc tội tấn công người bạn đồng tính mà cậu ta quen trên Grindr. Tại Ireland, một thiếu niên khác bị quản chế sau khi thú nhận đã hành hung và định thực hiện hành vi cướp bạn chat, cũng quen qua ứng dụng Grindr.

Tội ác với người đồng tính đang gia tăng. Theo thống kê hàng năm của Hiệp hội Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Người song tính, Chuyển giới và Chuyển giới quốc tế (ILGA), các tội ác nhằm vào người thuộc cộng đồng LGBTQ+ tại Hà Lan xảy ra hầu như hàng tuần vào năm 2020. Tại Pháp, báo cáo của tổ chức SOS Homophobie cho thấy số tội phạm nhắm đến cộng đồng LGBTQ+ tăng 4 năm liên tiếp, tính đến 2020.

Cái chết của David P. làm dấy lên cuộc biểu tình ủng hộ LGBTQ+ tại Bỉ. (Ảnh: CNN)

Nguy cơ từ ứng dụng hẹn hò

Các vụ phạm tội liên quan đến hẹn hò qua mạng gia tăng trong năm 2020 một phần do nhiều nơi bị phong tỏa hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế để chống dịch COVID-19. Các không gian công cộng an toàn cho cộng đồng LGBTQ+ như quán bar, câu lạc bộ đồng tính và quán rượu bị buộc phải đóng cửa. Các ứng dụng kết đôi như Grindr, Scruff và Her trở thành phương tiện chính để họ giao lưu, làm quen. Rất dễ để kẻ xấu giả mạo thông tin và trà trộn trên không gian mạng. Việc tiếp xúc qua các ứng dụng này tiềm ẩn nhiều rủi do bởi các biện pháp bảo vệ người dùng của chúng rất hạn chế.

Ông Bjorn van Roozendaal, chuyên gia ILGA , cho biết tâm lý cô đơn và việc phải tuân thủ các hạn chế chống COVID-19 khiến cộng đồng LGBTQ+ sử dụng các ứng dụng hẹn hò thường xuyên hơn. Thậm chí, một số người trở nên phụ thuộc vào chúng. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu hiện nay là tăng cường các biện pháp an toàn khi hẹn hò trực tuyến.

Công ty quản lý ứng dụng Grindr cho biết họ "vô cùng đau buồn" trước cái chết của David P. và “sẵn sàng hỗ trợ chính quyền địa phương điều tra vụ việc này". Nhưng dù ứng dụng này đã cam kết hỗ trợ bảo vệ an toàn cho người dùng, biện pháp bảo vệ duy nhất hiện nay chỉ là một bản hướng dẫn bảo mật.

Một số ứng dụng hẹn hò đang bắt đầu bổ sung các biện pháp xây dựng môi trường giao lưu, gặp gỡ an toàn hơn. Ứng dụng hẹn hò Tinder thông báo sẽ thêm tính năng kiểm tra lý lịch khi kết đôi và báo ngay cho người dùng nếu phát hiện hồ sơ hẹn hò có lịch sử về quấy rối, bạo lực hoặc lạm dụng. Grindr vẫn chưa cho biết liệu nền tảng này có dự định thêm các tính năng tương tự hay không.

Các ứng dụng kết đôi như Grindr, Scruff và Her trở thành phương tiện chính để cộng đồng LGBTQ+ giao lưu, làm quen.

Trước đại dịch, các vụ hành hung chết người liên quan đến hẹn hò qua mạng cũng không phải là hiếm. Năm 2018, du khách Grace Millane bị bạn hẹn Tinder sát hại. Tội ác giết người hàng loạt do Stephen Port, còn gọi là "kẻ giết người trên Grindr", diễn ra từ năm 2014 đến 2015. Đây là hồi chuông cảnh báo cho thấy các ứng dụng cần bổ sung biện pháp bảo vệ người dùng, và người tham gia hẹn hò qua mạng nên thận trọng khi tiếp xúc với bạn hẹn.

“Các ứng dụng hẹn hò có nghĩa vụ đảm bảo người dùng của họ được an toàn, đặc biệt là cộng đồng LGBTQ+, những người vẫn đang đấu tranh với sự cô lập”, ông Roozendaal nói.