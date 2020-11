'Hẹn hò' cùng Vietjet với đại tiệc vé 0 đồng Ngày Độc thân

Thời gian bay áp dụng ngay từ ngày 12/11/2020 đến 31/03/2021 (**), hành khách thỏa sức tận hưởng mùa du lịch đẹp nhất năm trên hành trình tìm kiếm một nửa yêu thương.

Khôi phục toàn mạng bay nội địa với 250 chuyến bay mỗi ngày, Vietjet mở bán các hạng vé Eco, Deluxe hoàn toàn mới và SkyBoss được nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách vào Nam ra Bắc.

Đặc biệt, đường bay kết nối hai thành phố lớn nhất Việt Nam là TP.HCM – Hà Nội có tần suất lên tới 25 chuyến bay mỗi ngày vào các khung giờ đẹp, thời gian bay ổn định và tàu bay hiện đại, ghế da êm ái, tiếp viên thân thiện, 9 món ăn nóng tươi ngon cùng rất nhiều hoạt động đặc sắc trên độ cao 10.000 mét

Vé khuyến mãi được mở bán trên tất cả các kênh bán chính thức của hãng tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air, Facebook tại địa chỉ www.facebook.com/vietjetvietnam (mục “Đặt vé”) và các đại lý/ phòng vé chính thức của Vietjet trên toàn quốc. Thanh toán ngay bằng Vietjet SkyClub, các loại thẻ Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ KCP/ UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking).

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng. Bên cạnh đó, hãng hàng không thế hệ mới cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão lũ như miễn phí vận chuyển nhu yếu phẩm, ủng hộ 10.000 đồng với mỗi vé bán ra từ nay đến hết ngày 21/11/2020 hay hỗ trợ đổi chuyến miễn phí cho các khách hàng có lịch trình bị ảnh hưởng.

(*) Chưa bao gồm thuế, phí

(**) Trừ các ngày lễ, Tết