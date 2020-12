Helen Recipe – Thương hiệu tạo nên những món quà từ 'tâm’

(VTC News) -

Quà tặng có thể coi là một "phương tiện" truyền tải thông điệp giữa người với người, do vậy, một món quà cần hội tụ đủ 3 yếu tố: nội dung bên trong là thật; vỏ ngoài được làm cẩn thận, tinh tế; và quan trọng nhất chính là sự kết hợp hài hoà của 2 yếu tố trên với nhau, cùng nhau kể một câu chuyện có ý nghĩa. Nội dung bên trong là tấm lòng, cái "tâm" của người thợ bánh. Vỏ ngoài là thái độ, là sự tận tâm đối với mỗi khách hàng. Helen Recipe quan niệm rằng, một món quà chân thật và được trao đi bằng một thái độ chân thành có thể làm lay động bất cứ người nhận nào mà không cần phải dùng nhiều đến lời nói.

Giá trị đích thực tạo nên một món quà

Trong số các món quà, quà tặng ẩm thực là một sản phẩm ý nghĩa bởi bản thân nó chứa đựng sự tốt lành, no đủ và thể hiện tình cảm quý mến, thân thiết giữa người tặng và người nhận. Sứ mệnh của Helen là tạo ra những sản phẩm tốt nhất và mang lại những trải nghiệm hoàn hảo về hương vị, cảm nhận những tình cảm chân thành. Chính vì thế, trong những dịp lễ lớn như Tết Trung thu hay Tết Nguyên đán, Helen Recipe đều chuẩn bị những bộ quà tặng ẩm thực là những món quà bánh cổ truyền của người Việt.

Khi làm ra những sản phẩm đó, Helen Recipe đều lựa chọn, nâng niu từng nguyên liệu, tỉ mỉ, cẩn trọng và tâm huyết trong từng thao tác, nhằm "thổi hồn" vào chúng một sự sống mới. Bên cạnh đó, sự chuyên nghiệp và sáng tạo trong thiết kế tạo nên những “chiếc áo” để hoàn thiện diện mạo, tạo ra những quà tặng đủ sức truyền tải tình cảm của người tặng và mang lại niềm vui cho người nhận.

Helen Recipe luôn đặt tiêu chí thấu hiểu khách hàng lên hàng đầu khi nghiên cứu và cho ra đời bất cứ dòng sản phẩm nào. Những sản phẩm của thương hiệu vừa chân thật, tinh tế, vừa phong phú về kiểu dáng, hương vị, mang đến nhiều lựa chọn dành các khách hàng. Không chỉ mong muốn tôn vinh văn hoá tặng quà tốt đẹp của người Việt, Helen Recipe còn kết hợp tinh hoa ẩm thực của thế vào trong mỗi sản phẩm với mong muốn tạo ra nhiều dòng sản phẩm quà tặng ẩm thực hơn nữa, góp phần đưa con người ngày càng đến gần nhau hơn.

Helen Recipe - Tâm người Việt tạo dựng niềm tin

Chính thức thành lập từ năm 2014 bởi những nghệ nhân làm bánh tâm huyết, Recipe bắt đầu hành trình xây dựng thương hiệu bằng những sản phẩm truyền thống, đậm đà hương vị cổ truyền, mới mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm đẹp về mẫu mã, chất lượng tốt với giá thành hợp lý nhất.

Trong suốt hành trình 6 năm qua, Helen Recipe luôn nỗ lực tạo dựng giá trị thương hiệu của riêng mình, đưa thương hiệu trở thành điểm đến uy tín để khách hàng có thể đặt trọn niềm tin vào chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, thương hiệu còn góp sức trong việc mang lại những giá trị lớn cho xã hội, góp phần tạo ra hàng ngàn cơ hội việc làm cho những ai có đam mê và khao khát kinh doanh. Chính bởi những nỗ lực và đóng góp lớn đó mà Helen Recipe từng bước khẳng định vai trò tiên phong, dẫn đầu thị trường bánh kẹo trong và ngoài nước.

Với 100% nguyên liệu tự nhiên, được chọn lựa kỹ càng, các sản phẩm từ Helen Recipe là món quà cho sức khoẻ cả gia đình. Quy trình sản xuất đạt chuẩn ISO 22000:2005 về vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu nguyên liệu đến sản xuất, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối khi sử dụng sản phẩm.

Set quà Tết - Mỗi hộp quà, mỗi hương vị

Năm nay, chào đón Xuân Tân Sửu 2021, Helen Recipe ra mắt các hộp quà Tết mẫu mã sang trọng, thanh lịch với chất lượng tuyệt hảo để làm món quà gửi tặng cho các gia đình. Với bộ quà Tết này, Helen Recipe sử dụng hình ảnh của các loài hoa để tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, qua đó nhắn gửi thông điệp mong cầu một năm mới tràn đầy những điều tốt đẹp đến với mọi người.

Hộp Lộc Phát

Hộp Lộc Phát.

Với hình ảnh gia đình đoàn viên ngày Tết cùng với thiết kế hộp màu nhũ vàng, Helen Recipe gửi gắm một lời chúc đoàn viên, một năm mới sung túc đến với tất cả mọi gia đình.

Giá: 220.000 đồng

Hộp May Mắn

Hộp May Mắn.

Hộp may mắn sử dụng hình ảnh tượng trưng là hoa Mộc Lan trắng nhằm truyền tải ý nghĩa về một sự khởi đầu mới nhiều tốt đẹp. Thông qua đây, Helen Recipe gửi gắm đến tất cả những quý khách một lời chúc khởi đầu năm mới với nhiều may mắn, hanh thông trong công việc và cuộc sống.

Giá: 385.000 đồng

Hộp Bình An

Hộp Bình An.

Hộp Bình An.Hoa cúc tượng trưng cho sự bình an và may mắn. Những đóa cúc được dập nhũ vàng khoe sắc trên nền trời xanh thay Helen Recipe gửi một lời mong cầu bình an trong năm mới đến với tất cả mọi người.

Giá: 513.700 đồng

Hộp Hạnh Phúc

Hộp Hạnh Phúc.

Hoa đào là biểu tượng cho ngày Tết Việt Nam. Hoa đào cũng tượng trưng cho sự mạnh mẽ vượt qua những ngày đông giá lạnh để khoe sắc đón xuân, hoa đào càng rực rõ năm đấy vạn sự ắt hạnh phúc.

Giá: 698.500 đồng

Hộp Hưng Thịnh

Hộp Hưng Thịnh.

Một năm mới phát triển thịnh vượng là những gì Helen Recipe gửi gắm thông qua hộp quà Hưng Thịnh. Với màu vàng chủ đạo tượng trưng cho sự đầy đủ, sung túc cùng những bông hoa đào khoe sắc, hộp quà Hưng Thịnh sẽ là món quà ý nghĩa để dành tặng cho người thân, đối tác.

Giá: 1.025.200 đồng

Hộp Phú Quý

Hộp Phú Quý.

Hộp Phú Quý sở hữu thiết kế tối giản đề cao sự tinh tế, sang trọng cho set quà. Đây hẳn là một set quà cực kì phù hợp để dành tặng những đối tác quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống thay cho lời chúc về một năm mới may mắn, thành công.

Giá: 1.247.400 đồng

Hộp Vinh Hoa

Hộp Vinh Hoa.

Hộp quà cao cấp nhất của Helen Recipe trong mùa Tết 2021. Đây là hộp quà Helen Recipe mong muốn dành tặng cho những khách hàng thân yêu có thể dâng cúng tổ tiên, biếu tặng cho những người thân, bậc trưởng bối trong gia đình để thể hiện lòng thành kính, quý trọng.

Giá: 1.848.000 đồng