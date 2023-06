Hebora và tôn chỉ trong kinh doanh: Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu

(VTC News) -

Quyền lợi khách hàng luôn là tiêu chí số 1 của Hebora

Hebora là một thương hiệu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe đến từ Nhật Bản. Hebora luôn áp dụng Đinh nhân đạo (Đạo kinh doanh) vào triết lý kinh doanh của mình. Đạo này đề cao “Sự Uy Tín” của thương hiệu, mỗi sản phẩm sản xuất ra đều phải đạt tiêu chuẩn tốt nhất và phù hợp nhất.

Bởi vậy, Hebora luôn đặt quy chuẩn cho mỗi sản phẩm của mình đều có hiệu quả cao, chất lượng đảm bảo và phải an toàn với người sử dụng. Và để thực hiện được những quy chuẩn đó, Hebora lựa chọn Kaizen là triết lý kinh doanh chính của mình.

Hebora liên tục nghiên cứu và cải tiến để phù hợp với khách hàng.

Tuân thủ đúng những tiêu chuẩn về sản phẩm, quy trình sản xuất do chính phủ Nhật Bản ban hành, Hebora đạt đủ tiêu chuẩn kiểm định an toàn của Bộ Y tế Nhật Bản và nhận được chứng nhận lưu hành trên thị trường. Tại Việt Nam, Hebora hiện đang được nhập khẩu chính ngạch và do công ty TNHH BEHE VIỆT NAM chịu trách nhiệm phân phối, với đầy đủ các giấy tờ pháp lý theo quy định hiện hành.

Sau gần 6 năm hoạt động, bằng các sản phẩm chất lượng cao và sự uy tín của thương hiệu, Hebora đang dần trở thành một thương hiệu tin dùng với khách hàng trên toàn cầu để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về sắc đẹp và sức khỏe.

Sản phẩm của Hebora được Bộ Y tế Nhật Bản, Bộ Y tế Việt Nam chứng nhận đủ điều kiện lưu hành trên thị trường.

Hebora là một thương hiệu Nhật Bản uy tín, đồng thời nhận được sự tin tưởng và ủng hộ lớn từ khách hàng, rất nhiều đối tượng đã lợi dụng và trục lợi từ việc làm giả, làm nhái. Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và lợi ích người tiêu dùng.

Giữ vững quan điểm theo triết lý kinh doanh, lợi ích của khách hàng phải được đặt lên đầu, Hebora đã và đang tích cực hợp tác cùng các cơ quan chức năng để ngăn chặn triệt để vấn nạn này, giúp khách hàng có thể yên tâm trải nghiệm các dòng sản phẩm của Hebora. Song song với đó, Hebora cũng liên tục đưa ra những thông tin cảnh báo cũng như những hướng dẫn nhận biết hàng giả, hàng nhái.

Các đặc điểm nhận dạng Hebora Collagen Enrich thật và giả.

Dù hành vi làm giả, làm nhái sản phẩm Hebora của các nhóm đối tượng này ngày càng trở nên tinh vi, tuy nhiên khách hàng hoàn toàn có thể dễ dàng phân biệt hàng thật - hàng giả bằng mắt thường hoặc xác thực nhanh thông qua tem kiểm tra trên mỗi sản phẩm.

Ngoài ra, để tránh mua phải các sản phẩm giả, kém chất lượng, Hebora khuyến cáo khách hàng chỉ nên mua hàng qua các kênh phân phối và đại lý ủy quyền chính thức của Hebora. Website www.hebora.vn là trang chính thức của Hebora tại thị trường Việt Nam – Nơi khách hàng có thể yên tâm mua sắm các sản phẩm chính hãng.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết sản phẩm và cách phân biệt hàng giả với hàng chính hãng tại: Công ty TNHH BEHE VIỆT NAM VPGD: Tầng 3, Tòa nhà văn phòng LIDACO – VINACONEX 7, Số 19 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai Hà Nội, Việt Nam. Website: https://hebora.vn Hotline: 0901669112 - 19008912

Bảo Anh