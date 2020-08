Hệ thống siêu thị Co.opmart đồng loạt giảm giá giảm giá các nhu yếu phẩm

Theo đó, chương trình được chia làm 2 đợt chính, đợt 1 từ nay đến 19/08/2020 đang tập trung giảm giá cho 4 nhóm hàng chính gồm thịt, cá, dầu ăn, mì gói và các loại gia vị.

Đặc biệt là thịt heo và thịt bò sẽ tập trung giảm giá liên tục vào 3 ngày cuối tuần trong suốt tháng 8/2020 gồm bắp giò heo, sườn non, ba rọi, dựng heo, cốt lết, dựng heo, nạc dăm; nạc đùi, nạc vai, đùi bít tết bò Úc, … đều giảm giá từ 10% đến 20% giá bán thông thường. Giá ba rọi bán ra quanh mức 180.000 đ/kg, sườn non 252.000đ/kg, nạc xay 153.000 đ/kg, các loại bò Úc quanh mức 259.000đ đến 280.000đ/kg. Nhóm cá có cá lóc đen làm sạch, cá lóc tẩm ướp sẵn, cá bóp, cá điêu hồng, cá chẽm tươi nguyên con, … tất cả đều đảm bảo tươi ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm được giảm giá 15%.

Riêng nhóm dầu ăn trong đợt này có 8 nhãn hàng tham gia giảm giá mạnh gồm Happi Soya, Neptune Gold, dầu đậu nành Tường An, Meizan, Olita, Cooking Oil và 2 sản phẩm hiệu Co.op Select là dầu Cooking và dầu nành với giá bán chai 1 lít chỉ từ 23.900 đ/chai. Các loại mì gói như Đệ nhất, 3 Miền, Omachi, Miliket, Chinsu thịt bò, các loại hủ tiếu gói, phở gói của Vifon, Acecook giảm giá trung bình từ 1.000đ đến gần 2.000đ/gói.

Theo ông Đỗ Quốc Huy – Giám đốc Marketing Saigon Co.op, hiện hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op đã chuẩn bị lượng hàng hóa lớn để đảm bảo lượng cung ứng ra thị trường nên người tiêu dùng không lo thiếu hàng hóa, nhất là nhóm hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn hàng ngày. Đồng thời Saigon Co.op cũng đã phối hợp hàng trăm nhà cung cấp, đối tác cùng chốt phương án thực hiện giảm giá hàng hóa cho toàn bộ tháng 8 này. Ưu tiên giảm giá hàng đầu vẫn là các loại thực phẩm tươi sống.

Song song với việc tập trung giảm giá cho các loại thịt, cá, dầu ăn, mì gói, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food cũng áp dụng giảm giá 10% đến 30% cho hàng loạt gia vị như hạt nêm, bột ngọt, nước tương, tương ớt, nước mắm, các loại sốt trong nước và nhập khẩu. Nhóm dụng cụ nhà bếp gồm các loại lò, các loại nồi, dao, nồi cơm điện ,…. giảm giá trung bình 40%. Các loại rau củ quả giảm giá trung bình 20%. Các loại sữa tắm, nước giặt, nước xả vải, nước rửa chén, …. giảm giá gần 70% khi mua sản phẩm thứ hai cùng loại. Ngoài ra còn có chương trình tặng điểm thưởng khủng vả các thứ 3 hàng tuần, chương trình tặng túi thân thiện với môi trường.