Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra mở cửa từ 7 giờ sáng

(VTC News) -

Theo đó, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op chỉ nghỉ hoàn toàn ngày Mùng 1 tết và bắt đầu mở cửa trở lại từ Mùng 2 tết, riêng loạt cửa hàng tiện lợi 24h thương hiệu Cheers sẽ hoạt động xuyên suốt không nghỉ tết.

Cụ thể, từ hôm nay 4/2 đến 7/2/2021 (tức 23 đến 26 Tết), hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Smile sẽ mở cửa phục vụ khách từ 7h sáng đến 23h đêm, riêng chuỗi cửa hàng thực phẩm Co.op Food mở cửa từ sớm hơn 6h đến 23h đêm.

Từ ngày 8/2 đến 10/2/2021 (tức 27 đến 29 Tết), Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Smile sẽ mở cửa từ 6h sáng đến 23h đêm, Co.op Food mở cửa từ sớm 5h30 cũng đến 23h đêm.

Ngày 11/2 (tức 30 Tết) hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op sẽ đồng loạt mở cửa từ 6h sáng phục vụ đến 12h trưa.

Sau đó, hệ thống siêu thị Co.opmart mở cửa 1/2 ngày từ Mùng 2 Tết, Co.op Smile mở cửa từ Mùng 3, Co.op Food mở cửa từ Mùng 4.

Từ Mùng 6 Tết, hầu như các siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại của Saigon Co.op mở cửa hoạt động lại bình thường.

Ghi nhận sức mua chung, so với thời điểm này của năm trước thì hiện nay nhóm bánh kẹo và nhóm tươi sống của hệ thống bán lẻ Saigon Co.op đang có tăng trưởng tốt trung bình 20%. Cụ thể, nhóm thủy hải sản gồm tôm, cá biển, mực, ... tăng khoảng 20% so với cùng kỳ; Nhóm thịt gia cầm như gà, vịt và gia súc heo, bò đang tăng mạnh nhất khoảng 10- 25% so với cùng kỳ.

Theo bà Hồ Thị Hồng Đào - Phó Giám đốc Marketing Saigon Co.op, trong tuần cận tết sắp tới, Saigon Co.op sẽ tập trung giảm giá mạnh thêm cho nhóm thịt heo, các sản phẩm chế biến từ thịt heo, thịt gà, các loại rau củ và đặc biệt là các loại trái cây, đặc sản chưng cúng trong mâm cổ gia tiên tết.

Tình hình tiêu thụ bia và các loại nước giải khát nhẹ tăng khoảng 5% - 10% so với cùng kỳ năm trước. Do đặc tính của siêu thị là khách hàng mua biếu tặng và dự trữ dùng cho dịp sum họp gia đình nên tình hình tiêu thụ bia và các loại nước giải khát đều tăng trưởng ổn định. Hiện tại, đây là thời điểm tiêu thụ giỏ quà tết mạnh nhất trong năm của Saigon Co.op, ước tính mỗi ngày các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile tiêu thụ gần 10.000 giỏ quà tết các loại. Nhóm giỏ quà tiêu thụ mạnh nhất quanh mức giá 500.000 đ đến 800.000 đ gồm các loại bánh mứt tết, hạt đều, trà, lạp xưởng, nước yến, bánh kẹo nhập khẩu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là các ca nhiễm được phát hiện tại Hải Dương và Quảng Ninh, các nhà sản xuất, phân phối bán lẻ đã có những ứng phó nhanh trong việc cung cấp hàng hóa, khẩu trang phục vụ người dân.

Saigon Co.op cho biết, nhà bán lẻ này đã có những kế hoạch sẵn sàng cung ứng hàng hóa trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cụ thể là mạng lưới gần 1.000 điểm bán ở khắp cả nước đã kích hoạt các biện pháp phòng dịch, chuẩn bị phương án tập trung hậu cần để đảm bảo cung cấp hàng hóa Tết đủ đầy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đồng thời, Saigon Co.op cũng chuẩn bị phương án vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ những khu vực không có dịch đến vùng dịch để phục vụ nhu cầu của người dân.

Về giá cả hàng hóa, Saigon Co.op đã làm việc với các nhà cung cấp chặt chẽ nên luôn đảm bảo ổn định và người dân hoàn toàn có thể yên tâm về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, trong điều kiện người dân ở vùng dịch không thể đến siêu thị mua sắm thì Saigon Co.op đã có chương trình “Gắn kết tình thân - Tết xa thêm gần” giao giỏ quà Tết miễn phí toàn quốc, giúp người dân có thể đặt hàng giao tận nhà.