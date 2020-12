Hé lộ thiết kế độc đáo của bộ đôi vườn Nhật đẳng cấp tại The Origami

Sự trỗi dậy của xu hướng chọn nhà kiểu mới

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực, hành trình tìm kiếm bất động sản của những người có nhu cầu thật đã thay đổi rõ nét vào năm 2020. Nếu như trước đây, thay vì chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng, thì hiện tại người tìm kiếm đang quan tâm sâu hơn về cả mảng xanh, tiện ích sức khỏe, công nghệ và an toàn. Có nghĩa người mua đòi hỏi cao hơn nữa về chất lượng tiện ích, thay vì “đếm số lượng” như trước đây, những chi tiết trong thiết kế, khoảng không và tiện ích có nội dung đặc sắc được đưa lên “bàn cân” so sánh.

Sự xoay trục xu hướng cũng khiến nhiều chủ đầu tư nhanh chóng thay đổi để bắt kịp thị trường. Với tầm nhìn và tiềm lực nổi bật, Vinhomes đã ra mắt dự án The Origami mang đậm dấu ấn Nhật Bản hồi giữa năm cùng những kỷ lục bán hàng; và việc công bố thiết kế chi tiết 2 vườn Nhật độc đáo tại The Origami hứa hẹn sẽ là điểm nhấn lớn của thị trường BĐS mùa cuối năm.

Dưới bàn tay nghệ nhân và kiến trúc sư hàng đầu, vườn Nhật Bản The Origami được thiết kế theo mô hình chuẩn vườn Nhật truyền thống với đầy đủ không gian đặc trưng.

Mang đúng tinh thần Nhật Bản, bộ đôi vườn Nhật phủ trùm 2 phân khu The Origami Zen (S10) và The Origami Park (S6), đem những nét tinh tuý, đặc trưng của xứ sở mặt trời mọc đến với Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Từng góc nhỏ, từng cảnh sắc, từng chi tiết bài trí tại 2 khu vườn đều mang đậm nét văn hóa truyền thống Nhật Bản.

Đột phá thị trường với bộ đôi vườn Nhật độc đáo

Giống như những khu vườn đẳng cấp tại Nhật Bản, vườn Nhật The Origami là thế giới thiên nhiên được mô phỏng thu nhỏ của núi non, sông nước, cây cỏ… mở ra không gian tĩnh lặng, an yên thanh bình giúp chủ nhân thoát khỏi phiền muộn cuộc sống mỗi khi đặt chân tới. Đây cũng là điển hình cho nghệ thuật sắp đặt, sự tinh tế và triết lý sâu xa của người Á Đông.

Bộ đôi vườn Nhật Bản tạo điểm nhấn khác biệt cho The Origami trong tổng thể Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Bộ đôi vườn Nhật tại The Origami mang tới tinh thần và không gian đậm chất thiền qua những chi tiết như: hồ cá uốn lượn tượng trưng cho sông suối, được tăng thêm điểm nhấn với đường dạo lát đá rối và vườn thiền sỏi trắng; hay các tháp đá tự nhiên, thác nước, núi non, sắp xếp khéo léo để tạo nên tổng thể khu vườn hài hoà, sống động.

Với quy mô lớn, bộ đôi vườn Nhật cũng đem đến các biểu tượng nổi bật của Nhật Bản như cầu đá và cầu gỗ đỏ, chòi nghỉ Nhật Bản và hệ thống biểu tượng nghệ thuật, đèn Tuyết nguyệt, đèn Samurai… mang tới sắc màu may mắn và thịnh vượng. Nổi bật trong số đó, cổng Torii bằng gỗ đỏ tượng trưng cho mặt trời sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày cho những cư dân The Origami. Bao phủ diện tích 2 vườn Nhật cũng là hệ thực vật phong phú, đắt giá với đồi Tùng gồm 50 cây Tùng La hán Nhật Bản đang được nuôi trồng tại Đại công viên 36ha, sẵn sàng chuyển tới The Origami khi dự án hoàn thiện.

Không chỉ bổ sung vào hệ thống tiện ích nội khu đặc sắc của The Origami, bộ đôi vườn Nhật còn mang lại trải nghiệm và tầm nhìn hiếm có, tinh tế đậm sắc xanh sinh thái.

Thể hiện giá trị Nhật trong sự kết hợp chặt chẽ 2 yếu tố “smart & share”, The Origami được quy hoạch thông minh đảm bảo mỗi toà căn hộ đều sở hữu không gian cây xanh và mặt nước, cộng hưởng cùng Đại công viên 36ha mang tới cuộc sống trong lành, sinh thái. Những ứng dụng tiên phong trong phương tiện công cộng chạy bằng năng lượng sạch VinBus hay hệ thống vận hành bao gồm chức năng đo lường và cảnh báo môi trường… tại Vinhomes Grand Park cũng sẽ đem tới sự cân bằng hài hoà dành cho cư dân The Origami giữa cuộc sống đô thị hiện đại.

2 khu vườn Nhật Bản tại The Origami cho thấy tâm và tầm của Vinhomes trong việc kiến tạo những giá trị sống hiện đại, tiện nghi và luôn luôn nâng cấp, thay đổi để phù hợp với xu hướng thị trường.