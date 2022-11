Hé lộ mảnh ghép thượng lưu đầu tiên của dự án The Metropolitan phía Đông Hà Nội

(VTC News) -

Mitsubishi Corporation tham gia dự án đầu tiên tại Hà Nội

Kinh doanh bất động sản tiếp tục giữ vững vị trí số 2 trong danh sách các ngành thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất tại Việt Nam. Thống kê tới ngày 20/10 vừa qua, con số này đã cán mốc 3,87 tỷ USD, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là các dự án không ngừng mở rộng về quy mô, với giá trị bình quân tăng lên mức kỷ lục 64 triệu USD (so với 54 triệu USD của năm 2018).

Trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ có dòng vốn FDI chảy vào thị trường bất động sản, các đối tác tới Nhật Bản đang cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng quan trọng. Điển hình như Mitsubishi Corporation cuối năm ngoái ký kết chương trình hợp tác toàn diện với Vinhomes – nhà kiến tạo bất động sản hàng đầu Việt Nam. Tập đoàn toàn cầu này đã đầu tư 1,3 tỉ USD vào các dự án Vinhomes Grand Park (TP.HCM) để thực hiện dự án The Beverly Solari, The Origami và mới đây là The Metropolitan tại Vinhomes Ocean Park (Hà Nội).

“Bản thân uy tín, thương hiệu Mitsubishi đã là một sự đảm bảo đắt giá. Tại lễ ra quân phân khu The Zurich thuộc dự án The Metropolitan vào hồi đầu tháng 10 vừa qua, ông lớn này cũng cam kết là sẽ xây dựng thành phố đáng sống theo tiêu chuẩn quốc tế khiến khách hàng càng tin tưởng”, anh Đình Thắng, nhân viên một đại lý bán hàng phân tích.

Ông Shinichiro Matsumoto, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty phát triển đô thị Mitsubishi Corporation Việt Nam chia sẻ tại Lễ ra quân.

Chương trình hợp tác Mitsubishi – Vinhomes hướng tới mục tiêu kiến tạo các khu đô thị phức hợp quy mô lớn, có môi trường sống xanh, không gian sinh thái. Các giải pháp thông minh cũng được ứng dụng, cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp mang tới chất sống tiện nghi, hiện đại ngang tầm với các đô thị hàng đầu thế giới. Cụ thể, The Metropolitan sẽ là một “bản hòa tấu” hội tụ phong cách của các thành phố mang ý nghĩa biểu tượng là Zurich, Beverly, London và Paris.

Trong đó, The Zurich sẽ mang đậm hình ảnh của “trái tim châu Âu”, trung tâm tài chính - ngân hàng của thế giới nhưng cuộc sống luôn hài hòa với thiên nhiên. The Beverly lại khoác lên mình vẻ hào nhoáng, xa hoa không kém gì “lãnh địa” dành cho giới siêu giàu và người nổi tiếng Beverly Hill nằm trong lòng nước Mỹ. The London nổi bật với sự sầm uất, nhộn nhịp trong lòng thành phố cổ kính bậc nhất châu Âu, còn The Paris là một tác phẩm nghệ thuật như kinh đô ánh sáng nằm trong lòng nước Pháp.

Sức hấp dẫn của “Thụy Sĩ thu nhỏ” trong lòng Hà Nội

The Zurich sẽ là phân khu đầu tiên tại The Metropolitan được ra mắt. Sản phẩm được kiến tạo dựa trên cảm hứng từ tinh thần tôn sùng giá trị thời gian đã giúp làm nên một quốc gia Thụy Sĩ thịnh vượng và phát triển vượt bậc. Đây chính là nền tảng tạo nên phiên bản giới hạn The Zurich với bản sắc độc đáo.

The Zurich – phân khu thượng lưu sở hữu chất sống “hạnh phúc như người Thụy Sĩ” sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới.

Với triết lý “Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc”, The Zurich sở hữu không gian sống đẳng cấp, mang lại sự biệt lập, riêng tư; điều kiện cải thiện sức khỏe hay khả năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống thường ngày… Đảm bảo cho điều này là vị trí đắc địa khi phân khu ôm trọn Hồ San Hô thơ mộng, vừa giúp mang tới nguồn không khí trong lành, tinh khiết, vừa tạo ra tầm view đẹp mắt cho các căn hộ, đồng thời còn mang ý nghĩa phong thuỷ tốt lành theo quan niệm Á Đông.

Đặc trưng cuộc sống “gần gũi với thiên nhiên” ở The Zurich còn được tạo ra bởi thiết kế, quy hoạch cảnh quan nội khu mang đường nét, sắc màu của xứ sở Bắc Âu. Với mật độ xây dựng giới hạn ở khoảng 26,9%, một phần lớn diện tích được dành để trồng hoa và cây tạo nên những mảng xanh bao quanh các tòa tháp căn hộ. Cùng với đó là những cụm cảnh quan độc đáo tạo thêm “gia vị” cho cuộc sống, như hồ Geneva, bể cảnh quan Zurich Fountain, đài phun nước Rhine Fall hay quảng trường Thụy Sĩ, Tháp đồng hồ Zurich…

Đặc biệt, để cư dân dần hình thành thói quen yêu vận động như người Thụy Sĩ, chủ đầu tư tạo thêm động lực bằng cách bố trí những “trạm sạc năng lượng” ở mọi lúc, mọi nơi. Đó là các sân thể thao, vườn tập gym hay skygarden… được bố trí tại tầng cao của tòa tháp căn hộ. Chưa kể, cư dân có đặc quyền sử dụng hàng trăm tiện ích của đại đô thị Vinhomes Ocean Park, nổi bật là đường chạy bộ và đạp xe ven hồ dài 8,5km; hơn 700 máy tập gym đa chức năng ngoài trời; 8 bể bơi trong nhà và bể bơi 4 mùa phong cách Olympic…

“Tôi mê mẩn cuộc sống gần gũi với thiên nhiên của người Thụy Sĩ khi xem bộ phim Hạ cánh nơi anh. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cơ hội sở hữu “cuộc sống trong mơ” tại The Zurich”, chị Vân Anh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hào hứng chia sẻ về ngôi nhà tương lai của mình.