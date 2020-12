Hé lộ bí mật môi trường làm việc thu hút bạn trẻ tại Viettel Solutions

- Môi trường làm việc tại Tập đoàn Viettel nói chung luôn được xếp vào những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Từ góc độ cá nhân, anh thấy Viettel hấp dẫn mình bởi điểm gì?

Suy cho cùng, môi trường làm việc tốt nhất thường sẽ phải có nhiều chữ “tốt” như mức lương tốt, chế độ đãi ngộ tốt, cơ sở vật chất tốt, cơ hội thăng tiến tốt, … Nhưng với cá nhân tôi, tất cả những lý do đó chỉ là một phần của hiện tại, bởi vì tôi đã gắn bó với Viettel từ khi Viettel chỉ là một công ty nhỏ trong làng viễn thông, không có gần như tất cả các yếu tố trên. Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã bị thu hút bởi ba yếu tố ở Viettel:

Thứ nhất, là văn hóa "người lính". Sự bản lĩnh xông pha, không ngại gian khó, kiên định và tin tưởng đã làm nên sức mạnh và sự khác biệt cho Viettel. Cũng chính từ văn hóa người lính, từ "chất quân đội" có sẵn trong những người Viettel đã tạo ra "Sức mạnh tập thể", nhưng cái khác biệt của Viettel không phải là sức mạnh tập thể dưới hình thức kiểu biểu quyết theo số đông, mà đó là sức mạnh thật sự với tính kỷ luật, thống nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Linh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions)

Thứ hai, chính là "tầm nhìn chiến lược và khát vọng toàn cầu" của lãnh đạo Tập đoàn. Từ một doanh nghiệp non trẻ, nhưng Viettel đã dám đi khai phá những mảnh đất mới, được đánh giá là "kém màu mỡ". Dù thành công nhưng Viettel vẫn coi mình là số 0 để tiếp tục khởi nghiệp, đón đầu xu thế để tạo nên một thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu quốc gia như Viettel ngày hôm nay.

Thứ ba là ở Viettel "mọi người đều có cơ hội thăng tiến như nhau". Ở cùng một xuất phát điểm, chỉ cần các bạn trẻ có thể khẳng định được mình, tạo ra giá trị cao cho tổ chức, có đức có tài thì đều có cơ hội được bổ nhiệm vào các vị trí cán bộ quản lý. Đó cũng là lý do rất nhiều bạn trẻ ở Viettel đã trở thành Giám đốc chi nhánh tỉnh, huyện, Trưởng phòng, Trưởng Dự án ở độ tuổi 25, 26…

- Tại Viettel Solutions, điều gì hấp dẫn nhất các bạn trẻ khác, đặc biệt là các kỹ sư CNTT tới làm việc?

Trước hết phải nói về Viettel - doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được công nhận là nơi làm việc tốt nhất toàn cầu trong lĩnh vực viễn thông tại giải thưởng Stevie Award for Great Employers 2020. Liên tiếp 3 lần nằm trong Top 5 "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" (Vietnam Best Places to Work 2020) theo khảo sát của Anphabe…

Cũng giống như hơn 60.000 nhân sự của Viettel tính đến thời điểm hiện tại, tôi cho rằng sức hút của Viettel với các bạn trẻ hiện nay bởi Viettel là một Tập đoàn lớn, có rất nhiều lĩnh vực kinh doanh và luôn mở thêm các lĩnh vực mới để thỏa sức sáng tạo. Cùng với mức thu nhập luôn nằm trong top đầu, chế độ đãi ngộ tốt, cơ hội thăng tiến nhanh chóng cho những người trẻ tuổi, môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nền tảng văn hoá doanh nghiệp chuyên nghiệp và kỷ luật… Tôi nghĩ rằng đó là một trong số hàng trăm lý do thu hút nguồn nhân lực trẻ của Viettel.

Quay lại môi trường làm việc của Viettel Solutions, độ tuổi trung bình của cán bộ công nhân viên hiện nay là 33 tuổi, được đánh giá là một trong những môi trường trẻ, năng động và sáng tạo của Tập đoàn. Đội ngũ kỹ sư CNTT của Viettel Solutions được đào tạo bài bản, phát triển theo lộ trình rõ ràng, cập nhật các kiến thức công nghệ mới nhất, và có cơ hội được làm việc với những dự án lớn, mang tầm quốc gia, đem lại nhiều giá trị cho xã hội và đất nước. Điều đó vô hình chung giúp các bạn trẻ xây dựng niềm tự hào với chính bản thân mình, nhận ra giá trị của bản thân, tìm thấy niềm vui, ý nghĩa trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.

Thêm một điểm khác biệt mà rất ít các đơn vị khác có cơ hội được trải nghiệm, đó là ở Viettel Solutions, các bạn trẻ có cơ hội tiếp xúc, làm việc với các lớp tinh hoa của xã hội, là những người đứng đầu, lãnh đạo các bộ ban ngành, các Tập đoàn, Tổng Công ty lớn,…

Bên cạnh đó, môi trường làm việc trong nội bộ của Viettel Solutions cũng là một điểm hấp dẫn khác, thu hút các bạn trẻ. Ở đây, tôi thấy được sự cân bằng giữa công việc và hoạt động nội bộ. Chúng tôi thường xuyên có các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động từ thiện, nhân đạo thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Hay đơn giản chỉ là những phong trào thi đua hàng tháng về góc làm việc, về trang phục công sở, nhân viên triệu đô…

Những hoạt động này tưởng là không có nhiều ý nghĩa, nhưng thực tế lại mang đến những giá trị sáng tạo bất ngờ cho cán bộ nhân viên thông qua sự tương tác với đồng nghiệp, phát huy được tốt nhất sức mạnh của tập thể, giúp các bạn rèn luyện sự tự tin từ trong nội bộ. Đặc biệt với đội ngũ kỹ sư CNTT trẻ, nhóm nhân sự tôi đánh giá là những người giỏi nhưng khá đơn giản và thuần về công việc.

- Là một thành viên của Tập đoàn Viettel và lại là đơn vị chủ lực phát triển các giải pháp về chuyển đổi số trong chiến lược kiến tạo xã hội số, tại Viettel Solutions, chiến lược chuyển đổi số nội bộ tại đây được phát triển ra sao?

Chắc chắn phải là bắt đầu từ những vấn đề nhỏ nhất, chuyển đổi số nội bộ phải được tiến hành từ mục tiêu phục vụ cho cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp. Từ những năm trước, chúng tôi đã dần áp dụng hoạt động chuyển đổi số trong nội bộ, bắt đầu từ việc sử dụng các giải pháp phần mềm do Viettel xây dựng phục vụ cho công việc. Đó cũng là phương pháp để đánh giá sản phẩm, hướng đến giải pháp chất lượng cho Khách hàng.

Cụ thể hơn, chúng tôi triển khai mọi hoạt động nội bộ thông qua môi trường văn hóa số, từ việc nhận diện khuôn mặt để điểm danh, chấm công, sử dụng ứng dụng để đăng ký ra vào, đi công tác, hay đến hoạt động đặt cơm văn phòng thông qua ứng dụng,…

Để áp dụng một môi trường chuyển đổi số nội bộ chuyên nghiệp hơn trong tương lai, Viettel Solutions đã xây dựng Chiến lược 5 năm giai đoạn 2020-2025. Trong đó, chúng tôi chỉ rõ lộ trình phát triển và kinh doanh các công nghệ, sản phẩm số cụ thể, áp dụng mô hình trưởng thành số gồm 5 trụ cột: Chiến lược, Văn hoá, Khách hàng, Công nghệ và Vận hành.

Từ mô hình này, chúng tôi phân tích xem từng mảng của Viettel Solutions đang đứng ở vị trí nào, đặt mục tiêu hết năm 2020 phải trưởng thành ở mức nào, tương ứng chỉ ra kế hoạch hành động cụ thể việc chuyển đổi số của mỗi đơn vị trong tổng công ty phải làm gì.

- Văn hóa số có gì mâu thuẫn với các giá trị cốt lõi mà Viettel đã xây dựng nhiều năm hay không? Có cần điều chỉnh gì cho phù hợp không?

Nhắc đến mâu thuẫn giữa hiện đại và quá khứ, tôi lại muốn nói thêm đến một điểm khác biệt nữa trong văn hóa của Viettel, đó chính là hình mẫu lãnh đạo "3 trong 1 - Lãnh đạo, quản lý, chuyên môn". Viettel định nghĩa người lãnh đạo là người vừa định hướng, vừa huy động nguồn lực, vừa dẫn dắt, vừa truyền cảm hứng.

Ở Viettel, lãnh đạo cũng phải là một nhà chuyên môn, phải hiểu rõ công việc thì mới ra quyết định đúng được. Nói như vậy để khẳng định rằng, văn hóa số theo định nghĩa và chiến lược của Viettel hiện tại, không có gì mâu thuẫn với các giá trị cốt lõi mà Viettel đã xây dựng, mà đó là sự kế thừa, phát huy, bắt kịp xu thế tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ toàn cầu.

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Tập đoàn (1/6/1989 – 1/6/2020), Chủ tịch Tập đoàn đã tuyên bố Văn hoá số của Viettel với thông điệp ICADO, vừa là "I can do", vừa là kết nối của 5 đặc trưng văn hóa số Viettel, cũng mang những nét tương đồng với giá trị văn hóa cốt lõi mà Viettel đã xây dựng. Cụ thể:

I (Innovation – Sáng tạo): Kế thừa từ giá trị cốt lõi Sáng tạo là sức sống

C (Customer centric – Khách hàng là trung tâm): Mỗi khách hàng là một cá thể riêng biệt, cần được tôn trọng, quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, phục vụ theo cách riêng biệt.

A (Agility- Linh hoạt): Kế thừa từ giá trị Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh.

D (Digital-first mindset – Tư duy số): Được thể hiện qua các giá trị Tư duy hệ thống, Tối ưu hoá, Thông minh hoá.

O (Open culture – Văn hóa mở): Giá trị về kết hợp Đông tây, Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý, Đa dạng hoá, Xã hội hoá…

- Trong thời đại 4.0, văn hóa độc đáo tại Viettel giúp gì cho việc phát triển sản phẩm số và tạo ấn tượng tốt với khách hàng?

Như đã nói ở trên thì văn hóa số của Viettel trong thời đại 4.0 vẫn có những nét tương đồng và kế thừa từ các giá trị cốt lõi – văn hóa doanh nghiệp của Viettel.

Sáng tạo và Linh hoạt, cùng với lối Tư duy hệ thống, là cách để chúng tôi xây dựng các hệ sinh thái dịch vụ số theo từng ngành, lĩnh vực. Mỗi một hệ sinh thái bao gồm nhiều sản phẩm, phục vụ cho từng mục đích khác nhau trong một lĩnh vực cụ thể, nhưng dữ liệu từ các sản phẩm riêng lẻ lại có sự liên thông với nhau, đáp ứng yêu cầu về cơ sở dữ liệu ngành cho hoạt động quản lý và việc thực hiện các nghiệp vụ riêng biệt. Và như chúng ta đã biết, trong thời đại 4.0, lợi thế thuộc về những ai nắm trong tay nguồn cơ sở dữ liệu khổng lồ.

Bên cạnh đó, chúng tôi áp dụng Văn hóa mở và hợp tác, sẵn sàng cho Đối tác và Khách hàng cùng tham gia vào hệ sinh thái sản phẩm của Viettel, đồng hành cùng Doanh nghiệp và Khách hàng trong khu vực tạo ra một sân chơi lành mạnh trong môi trường số, cùng hợp tác, cùng phát triển. Ví dụ như chúng tôi đã xây dựng cơ sở dữ liệu ngành dược cho Bộ Y tế, cho phép các nhà cung cấp phần mềm Nhà thuốc cùng kết nối vào cơ sở dữ liệu ngành.

- Tại Viettel Solutions, việc kế thừa và phát triển văn hóa Viettel nói chung có gì khác biệt so với các đơn vị khác trong tập đoàn?

Ở Viettel, điều duy nhất không thay đổi, đó là sự thay đổi

Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy văn hóa của Viettel rất mở. Khi được áp dụng ở từng đơn vị khác nhau trong Tập đoàn, chắc chắn phải có sự khác biệt. Nhưng sự khác biệt đó đều bắt nguồn từ một cái "Gốc". Đó là Sáng tạo, Linh hoạt, Văn hóa mở, Tư duy hệ thống, Khách hàng là trung tâm,…

So với các đơn vị khác trong Tập đoàn, đối tượng Khách hàng của Viettel Solutions rất đặc thù. Chúng tôi là đầu mối thực hiện tư vấn trực tiếp việc chuyển đổi số cho các Bộ, ban, ngành Chính phủ, các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp lớn. Đây là nhóm Khách hàng vừa khó, vừa dễ để triển khai các hoạt động chuyển đổi số.

Khó bởi vì quá trình tiếp xúc, thuyết phục đòi hỏi đội ngũ kỹ sư CNTT của Viettel Solutions phải là chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số, phải chỉ ra được chi tiết ưu điểm, nhược điểm và tất tần tật các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai sản phẩm.

Còn dễ bởi vì đây là nhóm Khách hàng có tri thức, có kiến thức về công nghệ và xu hướng chuyển đổi số của toàn xã hội, chỉ cần họ hiểu, thì việc thay đổi nhận thức, tư duy hay thay đổi thói quen về chuyển đổi số đều có thể làm được. Do đó, những nơi mà chúng tôi thành công trong việc áp dụng chuyển đổi số, là những nơi có quyết tâm của người đứng đầu.

Nói như vậy để thấy rằng, việc kế thừa và phát triển văn hóa tại Viettel Solutions bắt nguồn từ cái gốc của văn hóa Viettel. Điểm khác biệt duy nhất, nó là sự sáng tạo, linh hoạt sao cho phù hợp với đặc thù của đơn vị, với đối tượng Khách hàng cần hướng đến.

Giống như câu chuyện mọi thứ đều phải thay đổi theo thời gian, không gian và hoàn cảnh để thích nghi với hiện tại nhưng vẫn giữ lại được những nét giá trị đặc trưng của văn hóa truyền thống. Chúng tôi đã và đang đi theo đúng tinh thần, triết lý, sức mạnh và văn hóa Viettel bằng một sợi chỉ xuyên suốt từ trong nhận thức: "Ở Viettel, điều duy nhất không thay đổi, đó là sự thay đổi".