HĐXX kiến nghị tiếp tục điều tra giai đoạn 2 đại án 'chuyến bay giải cứu'

HĐXX tuyên án 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu.

Trong bản án vụ "chuyến bay giải cứu" được TAND TP Hà Nội tuyên chiều 28/7, HĐXX kiến nghị tiếp tục điều tra các tổ chức, cá nhân như kết luận điều tra và cáo trạng đã nêu.

Về những hành vi tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2, cáo trạng của Viện Kiểm sát nêu rõ: Đối với Trần Thị Hà Liên bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ", do bị can bỏ trốn chưa bắt được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tách vụ án để điều tra, xử lý sau.

Đối với một số đối tượng khác trong vụ án có dấu hiệu vi phạm, tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 theo quy định pháp luật.

Đối với những vấn đề phát sinh tại phiên tòa, theo đại diện Viện Kiểm sát, qua hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) nhận thấy cần phải kiến nghị để điều tra làm rõ hành vi và trách nhiệm của ông Đỗ Xuân Tuyên (Thứ trưởng Bộ Y tế) - là người ký công văn chấp thuận gửi Bộ Ngoại giao duyệt cấp phép cho các chuyến bay để xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Bên cạnh đó, xét thấy hành vi của bà Ngô Thị Lan Phương - chị gái bị cáo Ngô Quang Tuấn (cựu Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giao Thông Vận tải) có dấu hiệu của tội che giấu tội phạm, đại diện Viện Kiểm sát đưa ra quan điểm cho rằng, cần tiếp tục điều tra làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.

Phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cũng nhận thấy, một số bị cáo có dấu hiệu của tội rửa tiền nên đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.

HĐXX tuyên án chiều 28/7.

Cũng theo bản án được công bố chiều nay, đối với số tiền bị cáo Lê Hồng Sơn (Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky) đưa cho Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên Bộ Công an) với mục đích hối lộ, bị tòa cáo buộc là "thực hiện giao dịch trái pháp luật". Do đó, HĐXX yêu cầu phải truy thu số tiền hơn 18 tỷ mà cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng chiếm đoạt để sung công quỹ Nhà nước.

Toàn bộ số tiền 1,85 triệu USD cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nộp lại cũng sung công quỹ Nhà nước.

Đề cập quyền lợi của khách hàng đã mua vé của các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay combo, HĐXX cho biết, hồ sơ vụ án không có tài liệu, cũng không có thông tin về chi phí của các khách hàng đã mua. Chẳng hạn, chi phí đưa công dân về nước bao gồm vé máy bay, chi phí cách ly y tế và các chi phí hợp lý khác của doanh nghiệp, chi phí cho các đại lý bán vé và các khâu trung gian khác.

Do đó, HĐXX cho biết không có cơ sở xem xét, giải quyết tại vụ án này.

Vì vậy, HĐXX dành cho các công dân đã mua vé quyền yêu cầu doanh nghiệp giải quyết quyền lợi cho mình theo quy định pháp luật.

