HDBank tiên phong triển khai lên Basel III

Đến nay, Ngân hàng đã áp dụng 2 chỉ số LCR –- Tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản (Liquidity Coveragre Ratio) và NSFR – Hệ số quỹ bình ổn ròng (Net Stable Fund Ratio) của Basel III. Hơn thế, chỉ số NSFR đã đạt tới 150%, cao hơn so với mức tối thiếu 100%.

Những bước đi của HDBank tiếp tục cho thấy vị thế tiên phong của Ngân hàng trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cùng với một số ít các ngân hàng tại Việt Nam. Cuối năm 2020, đây cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên công bố hoàn thành cả 3 trụ cột của tiêu chuẩn Basel II, phù hợp với Thông tư 41, Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ giữa năm 2019, với sự hỗ trợ của các công ty tư vấn hàng đầu thế giới, HDBank đã triển khai việc hoàn thiện và nâng cấp Basel III theo từng hạng mục, trong đó ưu tiên các hạng mục về quản lý rủi ro thanh khoản, quản lý rủi ro thị trường… Ngân hàng đã xây dựng hệ thống phương pháp luận, các chính sách, cơ cấu tổ chức và các công cụ tính toán khá phức tạp nhằm hướng triển khai việc nâng cấp chuẩn mực này.

Basel III là phiên bản mới của tiêu chuẩn hoạt động ngân hàng toàn cầu, được ban hành vào năm 2010, nhằm cải tiến phiên bản Basel II, ngay sau khi xảy ra sự kiện khủng hoảng tài chính những năm 2007 – 2009 và được quốc tế khuyến nghị nên áp dụng từ ngày 1/1/2023.

Xuất phát từ kinh nghiệm duy trì hoạt động ngân hàng tăng trưởng bền vững, do vậy, Basel III đã nâng cao các chuẩn mực/yêu cầu, chủ yếu là đối với vốn tự có, quản lý việc chứng khoán hóa các khoản tín dụng, và nhất là khả năng thanh khoản cao, ổn định, giúp ngân hàng có thể vượt qua trong tình huống khủng hoảng kinh tế, thông qua áp dụng chỉ số LCR, NSFR…

Trong bối cảnh kinh tế thế giới, Việt Nam đối diện nhiều thách thức do dịch COVID-19, HDBank được Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s duy trì mức xếp hạng B1 và nâng mức triển vọng Ổn định. Ngân hàng đạt hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel II) 12,1% bằng 150% so với mức tối thiếu 8%.

Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng đã hoàn thành nhiều dự án quan trọng về hệ thống Treasury tự động, chiến lược chuyển đổi Ngân hàng số, chiến lược hoạt động kinh doanh 5 năm… với sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới. Cùng với nền tảng tài chính mạnh, hệ sinh thái khách hàng tiềm năng, chiến lược kinh doanh phù hợp, HDBank đã và đang sẵn sàng cho sự phát triển tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới.