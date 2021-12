Hãy huỷ kết bạn ngay với những người bấm 'thích' tin buồn

(VTC News) -

Trên trang Facebook, thỉnh thoảng tôi lại đọc được thông báo tin buồn của bạn bè. Trong số ấy có nhiều thông báo người thân mất. Khi đọc, trước hết tôi chia sẻ với họ bằng nút “đau buồn”, giống như hơn phân nửa số người bày tỏ cảm xúc dưới thông báo.

Tuy nhiên, tôi để ý không ít người bấm vào nút like (thích). Cá biệt còn có cả nút cười dưới những thông báo đau buồn ấy. Thật kỳ lạ, người ta có thể "thích" và thậm chí cười được trên sự đau đớn của chính bạn bè mình trên Facebook.

Thật kỳ lạ khi người ta có thể bấm like dưới những thông báo đau buồn.

Người bấm nút like và cười dưới những dòng thông báo đau buồn, theo tôi có 2 loại. Loại thứ nhất là những người “bạ đâu like đó”, mà dân mạng quen gọi là “like dạo”. Họ “lê la”, “mắc màn” trên Facebook và like bất cứ bài đăng nào mà không cần đọc nội dung. Đời sống trên Facebook của họ cũng giống như ngoài đời thật, hời hợt, nông cạn, vô tâm.

Loại thứ hai là những người kém văn hoá hoặc thiếu trái tim. Họ không để ý đến nỗi đau của bạn bè hoặc không hề biết đến cách ứng xử sao cho phải phép trong từng trường hợp cụ thể.

Ban đầu, Facebook chỉ có nút like để người dùng thể hiện thái độ bên dưới các dòng trạng thái, bất kể thông tin được đăng tải là buồn hay vui. Nhưng rồi Mark Zuckerberg nhanh chóng nhận ra sự thiếu sót này nên trang mạng xã hội phổ biến nhất thế giới bổ sung nhiều nút khác - buồn, yêu, thương, giận dữ - tương ứng với những cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố... đa dạng của con người. Những nút này đều cực kỳ quen thuộc với tất cả người dùng, việc bấm nút nào dưới bài đăng của bạn bè cũng tương ứng với cách ta cư xử ngoài đời thực.

Bất cứ ứng xử nào, dù trên mạng hay ngoài đời cũng đều cần đến sự hiểu biết, văn hoá tối thiểu, và hơn nữa, cần đến trái tim yêu thương, sẻ chia. Nếu gặp những người bấm like vào tin buồn, tôi không ngần ngại hủy kết bạn, tống cổ ngay khỏi danh sách bạn bè của mình.

Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.