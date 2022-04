Havaianas ủng hộ hoạt động hỗ trợ trẻ em do UNICEF tổ chức

(VTC News) -

Theo UNICEF, chỉ trong một tháng qua, hơn 1,5 triệu trẻ em và vị thành niên buộc phải sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng xung đột Ukraine và cứ trung bình cứ 55 người mỗi phút.

Trong bối cảnh các hoạt động nhân đạo hỗ trợ người dân là cần thiết và phù hợp với mong muốn của cộng đồng quốc tế, UNICEF đã tăng cường làm việc ngày đêm để mở rộng các quy mô cứu trợ trẻ em và các gia đình gặp nạn. Và Havaianas là thương hiệu Brazil đầu tiên tham gia vào nỗ lực toàn cầu này.

Hoạt động viện trợ của Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho các trẻ em, vị thành viên và gia đình chịu tổn thất nặng nề ở Ukraina gồm các thiết bị, dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, nước và nhà vệ sinh.

Bên cạnh những nỗ lực cứu trợ tại chỗ, công tác chuẩn bị tiếp nhận làn sóng di tản đến các nước láng giềng cũng được tổ chức chú trọng. UNICEF đã tạo ra các điểm Blue Point (chấm xanh) để cung cấp thông tin các địa điểm an toàn cho các gia đình có con nhỏ, trẻ em không có người lớn đi kèm do đã bị lạc với người thân.

Đến nay, với sự tiếp sức của các nhà tài trợ từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, bao gồm Havaianas ở Brazil, quỹ hiện có 150.000 USD. UNICEF đã phối hợp với các đối tác nhân đạo và chính quyền địa phương thành lập 26 trung tâm Ponto Azul ở Ba Lan, Moldova, Roldova, Hungary, Slovakia, Romania và Belarus. Tính đến nay, 4 trung tâm trong số đó đã hoạt động.

Nằm dọc các tuyến đường di tản, mỗi trung tâm có khả năng hỗ trợ từ 3.000 - 5.000 người/ngày với các dịch vụ thiết yếu. Đặc biệt ở các trung tâm ở Ponto Azul, các trẻ em sẽ được cung cấp một không gian an toàn và thân thiện để nghỉ ngơi, vui chơi để tạm quên những tổn thương khi phải rời xa bạn bè, người thân và những thứ quen thuộc do xung đột khu vực gây ra.

“UNICEF dựa vào sự đóng góp và hỗ trợ từ các cộng đồng toàn cầu để giúp đỡ các trẻ em, vị thành niên, các gia đình ở Ukraina và các quốc gia láng giềng đang gặp phải những rủi ro. Chúng tôi cảm ơn Havaianas - thương hiệu ở Brazil đầu tiên đã tham gia vào hoạt động nhân đạo toàn cầu này nhằm cứu trợ và đảm bảo quyền lợi cho các trẻ em, vị thanh niên”, bà Juan Ignácio Calvo - Head of Partnerships and Fundraising tại UNICEF ở Brazil cho biết.

“Havaianas là một thương hiệu toàn diện và nhân văn. Một thương hiệu đã đặt mình vào vị trí người khác và không ngừng phát triển các sáng kiến cho các tổ chức như Gerando Falcões và All Out để xây dựng một xã hội bình đẳng hơn. Xuất phát từ Brazil, nhưng tính đến nay Havaianas đã có mặt hơn 120 quốc gia.

Do đó, chúng tôi không thể bỏ qua những gì đang diễn ra trên thế giới. Havaianas quyết định sẽ tập trung hỗ trợ cho Ukraine. Khi được UNICEF phát động dự án về các trung tâm cứu trợ, chúng tôi đã không ngần ngại tham gia đóng góp. Đặc biệt, là thương hiệu dép tông số một Brazil, chúng tôi càng phải lan tỏa hành động nhân văn này cho nhiều người biết đến và tham gia” Maria José de Martini - Head of Sustainability and the Reputation chia sẻ.

Các trung tâm Ponto Azul cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bao gồm:

- Văn phòng tư vấn và cung cấp thông tin, bao gồm thông báo các trường hợp đang bị xâm lại hoặc các vấn đề sức khỏe, trường hợp khác cần được hỗ trợ chuyên biệt.

- Khu vực dành cho trẻ em.

- Hỗ trợ phục hồi liên lạc gia đình.

- Không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi an toàn, đặc biệt có khu vực dành riêng cho phụ nữ có con nhỏ và trẻ sơ sinh.

- Tư vấn tâm lí và hỗ trợ xã hội.

- Sơ cứu y tế và tâm lí xã hội.

- Cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết.

Ngoài việc nhờ các doanh nghiệp, tổ chức đóng góp như Havaianas, UNICEF còn nhờ sự giúp đỡ từ các cá nhân muốn hỗ trợ vào hoạt động nhân đạo đối với Ukraina.