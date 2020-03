Sau Euro, đến lượt Copa America 2020 dời lịch vì Covid-19

Quyết định nói trên được đưa ra sau cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL). Copa America được dời sang năm 2021, ấn định thời gian tổ chức từ ngày 11/6 đến 10/7.

Hai nước đồng chủ nhà vẫn là Colombia và Argentina. Như vậy, cả hai giải đấu lớn trong hè 2020 là EURO và Copa America đều được dời thời điểm tổ chức muộn hơn 1 năm.

Copa America hoãn 1 năm.

"Đây là giải pháp cho vấn đề chưa từng có, đáp ứng nhu cầu thiết yếu để tránh sự lây lan, phát triển của virus corona. Không dễ dàng để đưa ra quyết định này, nhưng chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho sức khỏe cầu thủ và mọi thành viên của đại gia đình bóng đá Nam Mỹ. Giải đấu có tuổi đời lâu nhất thế giới sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez chia sẻ.

Bên cạnh lý do bệnh dịch, Copa America phải hoãn do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vẫn muốn ưu tiên để phần còn lại của mùa giải 2019/2020 diễn ra trong mùa hè, do việc tổ chức các giải ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi CLB, các nhà đài, nhà tài trợ. Các giải đấu của ĐTQG phải dời sang năm sau để đảm bảo sức hút, cũng như quy tụ dàn cầu thủ chất lượng nhất.

Không giống châu Âu, một số giải VĐQG ở Nam Mỹ vẫn được diễn ra giữa tâm dịch. Mới đây nhất, các cầu thủ Botafogo (Brazil) đứng dàn hàng giương cao biểu ngữ phản đối BTC giải vẫn ép cầu thủ ra sân, bất chấp rủi ro bệnh tật. Các trận đấu ở Brazil và Argentina vẫn được tổ chức, nhưng cấm CĐV vào sân.