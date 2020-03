Hoãn Champions League và Europa League do ảnh hưởng của Covid-19

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa quyết định hoãn toàn bộ các trận trong khuôn khổ Champions League và Europa League tuần tới, nhằm tránh sự lây lan của virus corona. 4 cặp đấu lượt về ở vòng 1/8 Champions League của Bayern Munich, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Real Madrid,... phải đổi lịch thi đấu, cùng với 8 trận đấu ở vòng 1/8 Europa League.

Ban đầu, UEFA muốn tổ chức một số cuộc so tài (Bayern vs Chelsea, Barca vs Napoli) trên sân không có khán giả, song nhiều đội bóng dự cúp châu Âu mùa này đang phải cách ly do có cầu thủ nhiễm/nghi nhiễm virus corona.

Champions League và Europa League bị hoãn.

Cụ thể, Real Madrid phải cách ly cả đội bóng và khử trùng khu huấn luyện Valdebebas do một thành viên trong đội bóng rổ dương tính với Covid-19. Chelsea cũng phải cách ly cả đội do sao trẻ Calum Hudson-Odoi nhiễm virus corona. Đối với Man City, đội bóng của Pep Guardiola cũng có Benjamin Mendy phải tự cách ly do người nhà cầu thủ người Pháp nghi dương tính với Covid-19.

"Các trận đấu ở vòng 1/8 Champions League dự kiến tổ chức vào ngày 17, 18/3, các trận đấu ở vòng 1/8 Europa League dự kiến tổ chức vào ngày 19/3 cùng các trận tại UEFA Youth League sẽ bị hoãn. Thời gian tổ chức các trận này sẽ được công bố sau. Lễ bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League và Europa League cũng sẽ không diễn ra theo kế hoạch vào ngày 20/3 tới", đại diện UEFA khẳng định.

Theo một số nguồn tin, UEFA dự kiến tổ chức Champions League và Europa League vào mùa hè năm nay, trong trường hợp không sớm kiểm soát được dịch bệnh, còn EURO 2020 có thể bị dời sang năm sau. Dù vậy, quyết định sau cùng chỉ được đưa ra sau khi các quan chức UEFA cùng CLB họp bàn cụ thể.

LaLiga và Serie A là hai giải đấu hàng đầu châu Âu bị hoãn đến đầu tháng 4, còn Bundesliga sẽ thi đấu nốt vòng 26 trên sân không có khán giả.