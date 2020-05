Cách tập luyện mới ưu việt hơn tập gym truyền thống

25 FIT là chuỗi phòng tập với công nghệ EMS đầu tiên và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam. Chúng tôi thực hiện lời hứa trong thời gian đúng với tên gọi của mình: Chỉ với 20 phút tập luyện cộng với 5 phút chuẩn bị quần áo tập, mỗi người sẽ trải nghiệm những bài tập toàn thân, trong đó tất cả các nhóm cơ lớn có thể kích hoạt đồng thời và đồng đều bằng cách sử dụng các xung điện sinh học - tác động sâu vào các bó cơ trong cơ thể, nơi mà những bài tập cơ truyền thống chưa tác động hiệu quả.

Công nghệ EMS sẽ mang đến những thay đổi khác biệt tích cực, giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn có được hiệu quả rõ nét dành cho những cá nhân bận rộn. EMS là viết tắt của cụm từ Electrical Muscle Stimulation (kích thích xung điện), được sử dụng nhiều trong vật lý trị liệu ở nhiều thập kỷ qua.

Tập luyện toàn thân với EMS là một công nghệ tiến tiến trong thể thao hiện nay. Công nghệ hiệu quả mà không mất quá nhiều thời gian cho nên đã thuyết phục được rất nhiều các vận động viên, người nổi tiếng tham gia luyện tập.

Chỉ cần tham gia một hoặc hai bài tập mỗi tuần để nhận được kết quả tốt nhất, những thành viên khi tham gia sẽ ngạc nhiên về kết quả đạt được và cảm thấy thật sự tốt như thế nào sau khi tập luyện tại 25 FIT. Ngay sau vài buổi tập luyện EMS, mỗi cá nhân có thể cảm nhận rõ ràng những cải thiện về thể chất, ví dụ như bớt đau lưng hoặc da căng và săn chắc hơn.

Những bài tập mà các thành viên tham gia thực hiện trên thiết bị EMS khá đơn giản và dễ dàng tập luyện. Người tập sẽ được các huấn luyện viên cá nhân tại 25 FIT dẫn dắt, hướng dẫn các bài tập và tư thế tập luyện trong suốt quá trình tập luyện.

Cường độ tập luyện EMS tác động đến cơ thể cao hơn nhiều lần so với tập luyện bình thường, mỗi buổi tập có thể đốt 1200 calories. Do đó, 20 phút mỗi buổi và chỉ cần 2 buổi một tuần là đủ để đạt được hiệu quả tập luyện mong muốn. Điều này giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian hơn bốn lần so với những phương pháp truyền thống.

Với 3 studio đã có mặt tại TP.HCM với các vị trí đắc địa nhất như Quận 1, Vinhomes Central Park, Quận 3, 25 FIT tiếp tục mong muốn trở thành chuỗi phòng tập uy tín nhất tại Thủ đô Hà Nội với phương pháp hỗ trợ tập luyện mới và hiện đại nhất hiện nay.

Ninh Dương Lan Ngọc, kiều nữ showbiz Việt hiện là đại sứ thương hiệu của 25 FIT chia sẻ: “Ban đầu lúc mới tham gia tập luyện cùng 25 FIT, Ngọc cũng chưa hẳn tin vào hiệu quả của những bài tập trên thiết bị EMS và cũng không biết mọi người có lựa chọn cùng mình hay không. Nhưng càng ngày Ngọc càng thấy hệ thống phòng tập của 25 FIT càng được nhiều người yêu thích, bạn bè của Ngọc cũng tham gia tập luyện.

Nhiều người nhắn tin liên tục hỏi Ngọc về hiệu quả, tập ra sao, tập ở đâu. Bản thân Ngọc cũng là người thiếu thời gian cho nên 25 FIT là lựa chọn hữu ích mà vẫn mang lại hiệu quả giữ sức khỏe cũng như vóc dáng. Ngọc nghĩ 25 FIT cần phải phát triển nhiều hơn nữa để có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi người”.