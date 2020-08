Hathor Group 'Hành Trình Yêu Thương 3': Mang nụ cười đến mảnh đời thiếu may mắn

Đội ngũ Hathor Group cùng thầy Khai Nhân tại mái ấm Trần Lê Gia Trang

Sư thầy Khai Nhân và mái ấm tình thương Trần Lê Gia Trang

Theo thông tin tìm hiểu từ các nhà hảo tâm, được biết sư thầy Khai Nhân tu tập tại chùa Ngọa Vân, Quảng Ninh - người xây nên mái ấm Trần Lê Gia Trang với một mục đích mang ý nghĩa nhân văn, mong muốn cưu mang những mảnh đời bất hạnh trong xã hội không nơi nương tựa: người già neo đơn, thai phụ mang thai không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi cha mẹ, sơ sinh không người thân…

Sư Thầy Khai Nhân và bà Nguyễn Thị Ánh chia sẻ về các mảnh đời tại mái ấm

Chuyến đi mang đầy lòng yêu thương

Khởi hành từ sáng sớm, khi bình minh mới bắt đầu ló dạng, những gương mặt tràn đầy năng lượng, cùng với những trái tim cảm xúc sẵn sàng trên chuyến xe mang tên “Hành Trình Yêu Thương 3".

Mỗi thành viên tham gia chuyến đi đều thể hiện rõ sự rạng rỡ và niềm vui trong suốt chuyến hành trình dài. Đoàn thiện nguyện gồm các thành viên của Công ty cổ phần tập đoàn Hathor và các nhà hảo tâm cùng các phần quà hỗ trợ và một số vật dụng cho những hoàn cảnh nương nhờ mái ấm.

Các thành viên chơi đùa cùng các bé tại mái ấm Trần Lê Gia Trang

Khi các thành viên đến mái ấm Trần Lê Gia Trang, điều đầu tiên cảm nhận ở nơi đây là sự thanh bình, yên ả. Tịnh Thất tuy có một vài chỗ còn đang dang dở, ngổn ngang do chưa xây dựng xong, nhưng bên trong chỗ ở của các bé mồ côi lại được trang bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu, cho thấy được người bảo trợ của các bé rất chu đáo và tận tâm.

Cảm nhận giá trị cuộc sống

Ở đâu đó trong cuộc sống, chúng ta còn may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người. Có những người, niềm hạnh phúc của họ chỉ đơn giản là có một chỗ ngủ đủ ấm áp để chợp mắt, có một bữa cơm để ăn no bụng, có một gia đình để san sẻ… Cuộc sống là một ngọn núi, có khi dốc, có khi bằng phẳng khác nhau. Họ cần lắm một sự sẻ chia, đôi khi đơn giản chỉ là cái nắm tay, một lời an ủi, động viên cũng có thể giúp họ được phần nào.

Do đó, chúng ta phải biết ơn cuộc sống đã cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời và may mắn hơn rất nhiều người, học cách yêu thương và chia sẻ đến những hoàn cảnh kém may mắn hơn chúng ta. Vì cho đi là con mãi, càng cho đi bao nhiêu sẽ càng hạnh phúc, và yêu đời, làm cho bản thân chúng ta hoàn thiện, cảm nhận được cuộc sống này có ý nghĩa hơn.

Bà Nguyễn Thị Ánh (CEO Hathor Group) chia sẻ: “Chuyến đi mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên trong cuộc hành trình tiếp duyên, nhưng nó có sự khác biệt rất lớn. Tôi có duyên được gặp sư thầy và hiểu ra được nhiều điều trong cuộc sống. Thượng đế luôn đưa đến cho chúng ta những người đặc biệt, những người truyền cảm hứng tích cực, cho ta động lực để sống tốt đẹp hơn. Cuộc hành trình của sự cho đi chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nếu chúng ta sợ việc cho đi thì những hoàn cảnh kém may mắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Họ cần chúng ta, do đó hãy mở rộng trái tim để làm cuộc đời trở nên đẹp đẽ bởi tình yêu thương, lòng biết ơn, sự cho đi và sự tha thứ”.

Cho đi là còn mãi

Bà Nguyễn Thị Ánh trao tiền hỗ trợ cho mái ấm Trần Lê Gia Trang

Công ty cổ phần tập đoàn Hathor đại diện cho các thành viên cùng các nhà hảo tâm xin đóng góp một chút công sức cùng sư thầy Khai Nhân để giúp đỡ cho những hoàn cảnh thiếu may mắn đang nương nhờ tại đây. Kính mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cùng góp sức để hỗ trợ cho mái ấm Trần Lê Gia Trang. Thay mặt cho sư thầy Khai Nhân xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và các thành viên của “Hành Trình Yêu Thương 3” đã giúp đỡ mái ấm Trần Lê Gia Trang.