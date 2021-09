Hát karaoke trong mùa dịch, chủ quán và khách bị phạt hơn 100 triệu đồng

(VTC News) -

Chiều 21/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Việt Yên đã lập biên bản vi phạm đối với ông N.V.H. (33 tuổi, ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên) và đề xuất cơ quan thẩm quyền xử phạt hành chính ông H 22,5 triệu đồng về các lỗi hoạt động kinh doanh ngành, nghề không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (7,5 triệu) và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ kinh doanh dịch vụ (15 triệu đồng).

40 khách hát tại 7 phòng bị lực lượng chức năng xử phạt.

Đồng thời xử phạt 40 người, mỗi người 2 triệu đồng do không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Trước đó, tối 20/9, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) kiểm tra quán karaoke Milano do ông H. làm chủ, tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, phát hiện nơi này đang lén lút hoạt động bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh Bắc Giang.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 40 khách hát đang tụ tập tại 7 phòng.

Hiện, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.