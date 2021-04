Harry Hotel – Lựa chọn hàng đầu tại Phú Quốc

(VTC News) -

Tọa lạc tại đại lộ New – trung tâm dự án Sun Grand City New An Thới đảo Ngọc, Harry Hotel ghi điểm với du khách nhờ vị trí vàng gần trung tâm TP Phú Quốc. Từ khách sạn, du khách chỉ mất 5 phút đi bộ để đến ga cáp treo đi Hòn Thơm. Nơi đây cũng chỉ cách bãi Khem, bãi Sao khoảng 800m, giúp du khách dễ dàng sắp xếp thời gian để dạo chơi, thả mình trên bãi biển cát trắng mịn.

Không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi, khách sạn Harry còn được tín đồ du lịch yêu thích bởi dịch vụ chuyên nghiệp và chu đáo. Harry Hotel cung cấp đầy đủ các dịch vụ tiện nghi cho khách hàng, bao gồm nhà hàng, quán café, lễ tân 24 giờ, wifi, bữa sáng miễn phí. Ngoài ra, tại đây có dịch vụ đưa đón sân bay với giá cả phải chăng, dịch vụ cho thuê xe đạp đôi và xe máy tại khách sạn để du khách trải nghiệm Phú Quốc.