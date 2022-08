Hanwha Life Việt Nam được vinh danh top 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022'

(VTC News) -

Lễ công bố và trao giải cho khu vực Việt Nam được tổ chức vào ngày 11/8. Giải thưởng quốc tế này ghi nhận cho hành trình bền bỉ trong suốt hơn một thập kỷ qua của Hanwha Life tại Việt Nam với mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên, dựa trên tinh thần tích cực, văn minh và hội nhập.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam nhận cúp tại lễ trao giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022.

Lần đầu tiên góp mặt trong giải thưởng khu vực tầm cỡ này, Hanwha Life Việt Nam vượt qua nhiều tên tuổi khác trong ngành, để giành được số điểm cao ấn tượng. Theo kết quả khảo sát, Hanwha Life Việt Nam đạt điểm bình quân trên cả ba hạng mục đánh giá đều cao hơn so với điểm bình quân của ngành.

Trong đó, điểm Core (Văn hóa công ty và cấu trúc nhân sự) đạt 4,41 so với bình quân ngành là 3,71; điểm Self (Cảm xúc, suy nghĩ của mỗi cá nhân) đạt 4,6 so với bình quân ngành là 3,87 và điểm Group (Suy nghĩ, cảm xúc, hành động của tập thể) đạt 4,7 so với bình quân ngành là 4,01 điểm.

Chia sẻ về giải thưởng vừa nhận được, ông Hwang Jun Hwan, Tổng Giám đốc Hanwha Life Việt Nam cho biết: “Là một công ty bảo hiểm nhân thọ, con người được xác định là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi. Từ kim chỉ nam này, Hanwha Life Việt Nam đã nỗ lực không ngừng nghỉ xây dựng những chính sách phúc lợi và môi trường làm việc tốt nhất, nhằm mang lại sự hài lòng cao nhất cho nhân viên.

Được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022” với số điểm cao ấn tượng có ý nghĩa rất lớn đối với đội ngũ lãnh đạo chúng tôi, bởi đây chính là thước đo sự hài lòng của toàn bộ nhân sự đang làm việc tại Hanwha Life Việt Nam”.

“Giải thưởng này tạo động lực cho chúng tôi không ngừng cải thiện chính sách nhân sự ngày càng tốt hơn, đưa Hanwha Life Việt Nam trở thành môi trường làm việc tuyệt vời – nơi con người được quan tâm toàn diện về tài chính, cảm xúc, tình cảm, sức khỏe; nơi mọi người đều được hưởng các cơ hội đào tạo và thăng tiến trong sự nghiệp, đặc biệt đối với những nhân viên tiềm năng”, ông Hwang chia sẻ thêm.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải.

Trong nhiều năm qua, chính sách “nhân viên chính là khách hàng nội bộ” của Hanwha Life Việt Nam được triển khai hiệu quả, là yếu tố quan trọng để Công ty giữ chân và thu hút được nhiều nhân tài. Chính sách này xuất phát từ quan điểm, nếu khách hàng là người đem lại doanh thu giúp Công ty phát triển, thì nhân viên lại chính là những người thu hút và giữ chân khách hàng.

Hanwha Life Việt Nam chỉ có thể đem đến sự hài lòng cho khách hàng của mình, nếu nhân viên của công ty - những người trực tiếp tạo nên những trải nghiệm khách hàng tốt nhất, trước tiên phải cảm thấy hài lòng trong công việc của mình.

Tại Hanwha Life Việt Nam, mỗi cá nhân đều được truyền cảm hứng trên hành trình học hỏi và phát triển sự nghiệp bản thân. Các chương trình đào tạo nhằm nâng cao sự nhạy bén trong kinh doanh, nâng cao năng suất bằng đào tạo kỹ năng mềm, nâng cao kỹ năng cho cấp Quản lý cấp trung bằng Chương trình Phát triển Lãnh đạo, nhằm giúp con người Hanwha Life Việt Nam bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Công ty cũng vừa giành “Giải thưởng xuất sắc về đào tạo 2022” - giải thưởng quốc tế công nhận hoạt động đào tạo của các công ty Tài chính – Bảo hiểm trên toàn cầu của tổ chức LOMA - Tổ chức quốc tế chuyên về đào tạo và phát triển chuyên môn về lĩnh vực bảo hiểm có lịch sử gần 100 năm.

Một trong những điểm sáng đem lai hiệu quả giúp Hanwha Life Việt Nam giữ chân được nhiều nhân tài, đó chính là chính sách giúp cho nhân viên theo đuổi cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Công ty không ngừng áp dụng chính sách linh hoạt, tạo điều kiện cho nhân viên có thể luân chuyển công việc. Về dài hạn, Hanwha Life Việt Nam luôn kiên trì với chiến lược phát triển nhân tài nội bộ, chọn xây dựng và bồi dưỡng những nhân sự đã gắn bó với công ty vào các vị trí cao hơn.

Sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên cũng là một trong những trọng tâm trong chiến lược nhân sự của Hanwha Life Việt Nam. Đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch COVID-19, công ty tổ chức hàng loạt các hoạt động chăm sóc, truyền cảm hứng khác nhau, giúp cho nhân viên kết nối và luôn tràn đầy năng lượng hạnh phúc để cùng nhau đạt được những thành quả kinh doanh tích cực trong giai đoạn đầy thử thách.

Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức những cuộc thi để nhân viên có cơ hội được đưa ra những sáng kiến của mình. Những hoạt động ý nghĩa này, mỗi người và mọi người đều cảm thấy gắn bó và trở thành một phần của Hanwha Life Việt Nam.

Nhờ chính sách nhân sự nổi trội, Hanwha Life Việt Nam có tỷ lệ nhân viên và đội ngũ tư vấn tài chính gắn bó tương đối cao hơn so với thị trường. Hiện nay, công ty đang sở hữu tài sản vô giá là hơn 500 nhân viên và 37.000 tư vấn tài chính tận tâm, chuyên nghiệp, cùng hướng đến mục tiêu chung là mang đến giải pháp tài chính toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.