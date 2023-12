Hanie Kid - Dinh dưỡng Y học được chứng minh giúp trẻ tăng cân sau 1 tháng

(VTC News) -

Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF về dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi

Suy dinh dưỡng trẻ em là tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng bao gồm thiếu hụt năng lượng, protein, lipid và các vi chất dinh dưỡng. Đây là tình trạng bệnh lý thường phổ biến ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi.

Suy dinh dưỡng kéo dài ảnh hưởng đến khả năng phát triển thể chất, khiến trẻ còi cọc, nhẹ cân hơn bạn cùng lứa tuổi. Đồng thời, trẻ bị suy dinh dưỡng thường dễ mắc các bệnh nhiễm trùng đường ruột và hô hấp, từ đó có thể khiến hệ miễn dịch suy yếu, tạo thành các vòng lặp bệnh lý khó khắc phục.

Suy dinh dưỡng trẻ em là bệnh lý liên quan trực tiếp đến chế độ dinh dưỡng. Do đó, bên cạnh việc chuẩn bị cho trẻ chế độ ăn cân bằng với 4 nhóm chất cần thiết, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bố mẹ nên bổ sung thêm các bữa phụ như sữa để bù đắp năng lượng và dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu thể trạng của trẻ. Điều này sẽ giúp cải thiện hiệu quả tình trạng nhẹ cân, thấp còi, biếng ăn, bé phát triển đúng như kỳ vọng.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF, bổ sung vi chất dinh dưỡng là giải pháp cần thiết trong phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, bổ sung đa vi chất dinh dưỡng vào sữa uống có tác dụng làm tăng tốc độ phát triển cân nặng và chiều cao của cơ thể, đặc biệt ở những trẻ suy dinh dưỡng.

Các thống kê chung trên thế giới cũng cho kết luận tương tự về hiệu quả của bổ sung vi chất dinh dưỡng vào sữa uống đến phát triển chiều cao, cân nặng của trẻ. Bổ sung vi chất dinh dưỡng vào sữa là giải pháp trung hạn, hiệu quả để giải quyết tình trạng thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Tiêu chí lựa chọn dinh dưỡng phù hợp cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi, biếng ăn

Lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng chất lượng và mang lại hiệu quả rõ ràng là mong muốn của nhiều bậc phụ huynh có con nhẹ cân, thấp còi. Tuy nhiên, sự đa dạng các sản phẩm sữa dinh dưỡng trên thị trường hiện nay khiến nhiều người băn khoăn không biết đâu mới là sản phẩm phù hợp với con mình.

Lúc này, bên cạnh những thông tin về sản phẩm như nguồn gốc, xuất xứ, công thức dinh dưỡng đáp ứng khuyến nghị khoa học,... các chuyên gia khuyên cha mẹ nên dựa trên chứng minh lâm sàng như một tiêu chí khoa học để làm căn cứ lựa chọn nguồn dinh dưỡng phù hợp cho con.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ David Clark - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ, chứng minh lâm sàng là hoạt động kiểm nghiệm tính hiệu quả và an toàn của sản phẩm trên đối tượng là con người, được tiến hành công phu, tỉ mỉ với nhiều sự đầu tư về thời gian và công sức.

Đặc biệt, công trình nghiên cứu sản phẩm cho trẻ em cần cần phải đáp ứng đồng thời những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn cho trẻ, phải có được sự đồng ý của các bậc phụ huynh và đòi hỏi quá trình nghiên cứu bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Do vậy, chứng minh lâm sàng được xem là một trong những tiêu chí vàng giúp cha mẹ lựa chọn giải pháp dinh dưỡng an toàn, phù hợp cho con.

Sản phẩm Dinh dưỡng Y học Hanie Kid được phát triển bởi Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ, được chứng minh lâm sàng giúp trẻ tăng cân sau 1 tháng

Nhằm mang lại các giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao, đặc biệt đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng khắt khe từ Hoa Kỳ, phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt Nam, đội ngũ chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ đã hợp tác cùng Nutricare, nghiên cứu và ứng dụng thành công thành tựu khoa học tiên tiến thế giới vào sản phẩm Hanie Kid mới - giải pháp Dinh dưỡng Y học chuyên biệt giúp cải thiện tình trạng biếng ăn, suy dinh dưỡng ở trẻ.

Hanie Kid mới với công thức Pedia đã được chứng minh lâm sàng giúp trẻ tăng cân sau 1 tháng, đáp ứng đậm độ năng lượng 100 kcal/100ml theo chuẩn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, đem lại nguồn năng lượng tối ưu cho trẻ mà cha mẹ khó có thể đảm bảo trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Đồng thời, sản phẩm chứa đạm sữa chất lượng cao cùng axit béo thiết yếu, hỗ trợ tiêu hóa, hấp thu tốt hơn các sản phẩm dinh dưỡng thông thường.

Sản phẩm Hanie Kid được nghiên cứu lâm sàng cho thấy hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng nhẹ cân, thấp còi ở trẻ. Theo kết quả nghiên cứu, trẻ sử dụng 2 ly Hanie Kid (tương đương 3 hộp sữa pha sẵn) mỗi ngày ghi nhận kết quả vượt trội, giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao và hỗ trợ giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng sau 1 tháng sử dụng.

Cụ thể, sau 1 tháng sử dụng Hanie Kid, nhóm trẻ can thiệp tăng cân tốt hơn gần 0.3kg so với nhóm chứng, và đạt mức tăng trưởng tốt hơn 0.5 kg trong tháng thứ 2 thử nghiệm. Đồng thời, Hanie Kid cũng ghi nhận kết quả giúp cải thiện chiều cao rõ rệt, nhóm trẻ sử dụng Hanie Kid tăng chiều cao tốt hơn 63% so với nhóm không sử dụng sản phẩm.

Đặc biệt, với hương vị thơm ngon, dễ uống, 96,1% số trẻ tham gia thử nghiệm lâm sàng đã sử dụng đều đặn với đủ khẩu phần Hanie Kid 2 bữa/ngày trong suốt quá trình nghiên cứu.

Hanie Kid - Dinh dưỡng Y học được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ.

Ngoài việc bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ tăng trưởng, sản phẩm còn chứa nhiều vi chất dinh dưỡng quý được nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ như sữa non Colostrum 24h giàu kháng thể IgG giúp tăng cường hoạt động hệ miễn dịch của trẻ. Kết hợp cùng bộ ba Canxi, Vitamin K2 và D3, Hanie Kid mới giúp bé tăng chiều cao vượt trội, xây dựng nền tảng phát triển toàn diện trong tương lai.

Với hiệu quả vượt trội đã được chứng minh lâm sàng, Hanie Kid là một trong những minh chứng rõ rệt cho nỗ lực hợp tác và hành động giữa Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ và Nutricare, nhằm đem lại giải pháp dinh dưỡng chất lượng vượt trội, đặc biệt theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ và phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt Nam.

Hanie Kid mới chắc chắn sẽ là sự lựa chọn dinh dưỡng uy tín và chất lượng, giúp phụ huynh Việt Nam an tâm hơn trên hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng con trẻ.

