Hành trình truy bắt nghi phạm cướp hơn 3 tỷ đồng trong ngân hàng chiều 28 Tết

(VTC News) -

Hiện trường vụ cướp ngân hàng ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) chiều 7/2.

Sáng 8/2, Nguyễn Thành Trung, 32 tuổi, nghi phạm cướp hơn 3 tỷ đồng của ngân hàng tại Lâm Đồng bị bắt tại Phan Thiết, Bình Thuận.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, Nguyễn Thành Trung nợ nần nhiều người từ việc buôn bán bất động sản thua lỗ. Quá túng quẫn, Trung dự định cướp ngân hàng lấy tiền rồi trốn qua Campuchia.

Nghi phạm cướp ngân hàng Nguyễn Thành Trung bị bắt sau 10 giờ gây án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều 7/2, Trung mang theo súng, ba lô và chạy xe máy Dream đến một ngân hàng ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Sau khi vào quầy giao dịch, Trung chờ cho ngân hàng vắng khách rồi bất ngờ rút súng, quăng ba lô ép nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào. Thấy nhân viên ngân hàng chần chừ, kéo dài thời gian, kẻ cướp đã leo qua vách kính, nhảy vào quầy gom hết tiền trên bàn bỏ vào đầy ba lô rồi vác chạy ra cửa.

Khi bị bảo vệ và người dân ngăn cản, Trung đã rút súng, hướng về phía bảo vệ bóp cò. Sau đó, Trung lấy xe máy chạy về hướng Quốc lộ 20.

Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng báo cáo kết quả vụ án.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh truy tìm đối tượng tại các nhà nghỉ, khách sạn. Nhiều lực lượng chốt chặn một số tuyến đường, kiểm tra các phương tiện trên Quốc lộ 20 để truy vết tên cướp, song không có kết quả.

Đại tá Trương Minh Đương (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) và Đại tá Đinh Xuân Huy (Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT) có mặt tại hiện trường để chỉ đạo. Thượng tá Lê Thái (Trưởng Công an huyện Đức Trọng) cùng Thượng tá Đặng Văn Kiên (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự) làm tổ trưởng, trực tiếp chia thành 2 tổ công tác theo vết nghi phạm.

Nhiều đối tượng được truy xét, sàng lọc. Trong số đó, Nguyễn Thành Trung là diện nghi vấn, khi có thông tin anh ta làm ăn thua lỗ, đổ nợ và hiện vắng mặt tại địa phương.

Ban Giám đốc quyết định thành lập 2 tổ truy bắt, Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng và Thượng tá Đặng Văn Kiên - Trưởng Phòng CSHS được giao chỉ huy 2 tổ truy bắt nói trên.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cũng được huy động vào cuộc. Lực lượng CSGT triển khai chốt chặn tất cả các ngả đường để đón lõng kẻ cướp táo tợn này.

Sau khi cướp hơn 3 tỷ đồng, Trung chạy vào 1 vườn chuối ở khu vực hồ chứa nước Nam Sơn, huyện Đức Trọng.

Ở đây, Trung thay hết quần áo, mũ bảo hiểm và ba lô đựng tiền. Ma mãnh hơn, Trung đã nhét đá vào ba lô rồi ném xuống hồ nước Nam Sơn, tạo hiện trường giả nhằm qua mặt lực lượng truy bắt.

Sau đó, Trung tiếp tục đổi xe máy từ xe Dream sang xe AirBlade rồi chạy lên hướng Đà Lạt, vòng hướng Lương Sơn để xuống tỉnh Bình Thuận. Trên đường đi, Trung thường xuyên thay đổi quần áo, mũ bảo hiểm.

Đến 2h sáng 8/2, tổ truy bắt phát hiện Trung đang di chuyển bằng xe máy trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận nên tiến hành vây bắt.

Trung khai sau khi cướp thành công có ý định mang theo số tiền sang Campuchia lẩn trốn.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất các thủ tục để khởi tố Nguyễn Thành Trung về hành vi cướp tài sản.

Ngày 8/2, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định khen thưởng đột xuất cho lực lượng công an tham gia truy bắt kẻ cướp ngân hàng tại huyện Đức Trọng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao Công an huyện Đức Trọng và Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết tâm, nhanh chóng bắt giữ kẻ cướp, thu hồi đầy đủ tài sản, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân đón Tết Nguyên đán.