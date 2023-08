Hành trình thi nhan sắc đầy trắc trở của Miss Grand Vietnam 2023

(VTC News) -

Tối 27/8, chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023đã gọi tên người đẹp quê Khánh Hòa - Lê Hoàng Phương - cho ngôi vị Hoa hậu. Không khó nhận ra Lê Hoàng Phương là cái tên được nhiều khán giả yêu mến, liên tục hô vang trong suốt đêm thi.

Chính vì vậy khi cô nàng trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, công chúng đều cảm thấy đây là cái kết xứng đáng.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào chặng đường mà Lê Hoàng Phương đã trải qua để trở thành chủ nhân chiếc vương miện Hoa hậu, chắc hẳn khán giả sẽ còn yêu mến và nể phục cô gái này hơn.

Lê Hoàng Phương trong khoảnh khắc đăng quang.

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995 tại Khánh Hòa. Cô từng tốt nghiệp loại khá ngành Kiến trúc, Đại học Công nghệ TP.HCM.

Hiện tại Lê Hoàng Phương là CEO một công ty kiến trúc, chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, Lê Hoàng Phương còn là cái tên quen thuộc trên các sàn diễn thời trang và các đấu trường nhan sắc Việt.

Lê Hoàng Phương từng có thời gian dài làm người mẫu.

Cụ thể, người đẹp Khánh Hòa từng có thời gian dài gắn bó với nghề người mẫu. Sở hữu chiều cao 1,76 m, số đo ba vòng lần lượt 87-63-95 cm, không khó để Lê Hoàng Phương có cơ hội sải bước trên các sàn diễn thời trang.

Vào tháng 6 vừa qua, người đẹp này trình diễn mở màn kiêm vedette của bộ sưu tập Nước đầu nguồn của Vũ Việt Hà tại Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô cũng từng khoác lên mình những bộ trang phục của NTK Hoàng Hải và trình diễn tại Italy.

Hoàng Phương 2 lần "chinh chiến" ở Miss Universe Vietnam, 1 lần đăng ký thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam nhưng cuộc thi bị hủy vào phút chót.

Năm 2019, Lê Hoàng Phương chính thức bước vào các đấu trường nhan sắc Việt. Cô ghi danh vào cuộc thi Miss Universe 2019 và lọt vào top 10 chung cuộc.

Không nản chí, đến năm 2022, người đẹp Khánh Hòa quay lại với sân khấu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt vào top 5. Tuy nhiên, Lê Hoàng Phương không muốn dừng lại ở kết quả này, cô tìm kiếm cơ hội trở thành chủ nhân chiếc vương miện danh giá chứ không muốn chỉ lọt top cao.

Sau nhiều nỗ lực, Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 ở tuổi 28.

Cũng trong năm 2021, Lê Hoàng Phương ghi danh tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên đến sát ngày khởi động, BTC cuộc thi lại thông báo hoãn lên sóng vô thời hạn.

Năm 2023, khi đã bước sang tuổi 28, khát khao chiến thắng vẫn sôi sục trong lòng người đẹp Lê Hoàng Phương. Cô quyết định ghi danh tham dự Miss Grand Vietnam 2023 và nhanh chóng chiếm trọn sự quan tâm, yêu mến từ khán giả theo dõi cuộc thi.

Hành trình đầy trắc trở nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Lê Hoàng Phương chạm tới ước mơ.

Tuy ở độ tuổi "đàn chị" so với các thí sinh khác, thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả người tiền nhiệm - Hoa hậu Thiên Ân - nhưng Hoàng Phương vẫn tỏa sáng từ đầu đến cuối cuộc thi. Tại Miss Grand Vietnam 2023, người đẹp từng lọt vào top 4 đề cử Best in Swimsuit, top 10 Best Introduction, giành giải Best Hair Improvement.

Có thể thấy, để đạt được chiếc vương miện cao quý, Lê Hoàng Phương đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Sau một hành trình dài đầy trắc trở, trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Lê Hoàng Phương chia sẻ ngắn gọn: "Một hành trình mới đã bắt đầu. Phương cảm ơn và yêu tất cả mọi người".