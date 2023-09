Hành trình nghẹt thở phá vụ án bé trai ở Hà Nội bị bắt cóc, tống tiền 15 tỷ đồng

(VTC News) -

Mượn xe máy người dân để truy đuổi nghi phạm

Giữa tháng 8/2023, tại Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ bắt cóc trẻ em giữa khu đô thị để đòi số tiền đặc biệt lớn khiến dư luận quan tâm.

Gần 20h ngày 14/8, khi nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ bắt cóc tống tiền, Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên ngay lập tức cử Phó Công an Quận xuống hiện trường xác minh, đồng thời báo cáo về Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ Công an thành phố.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, thực hiện chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an thành phố, Công an quận Long Biên phối hợp với một số đơn vị triển khai lực lượng phá án.

Mọi kế hoạch đều được bàn bạc nhanh chóng và mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố và Công an quận Long Biên làm chủ công, phối hợp truy bắt nghi phạm.

Hình ảnh camera nhà dân giúp công an xác định được nghi phạm, phương tiện gây án. (Ảnh cắt từ clip).

Quá trình truy bắt, theo Đại tá Hưng, nghi phạm rất manh động, dê dắt đi nhiều nơi như Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm và xuống tận Khu công nghiệp Duy Tiên, Hà Nam với nhiều thủ đoạn để che giấu thông tin, thay đổi nhiều phương thức nhận tiền.

Từng chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố từ Trung tâm chỉ huy đều được quán triệt thông suốt và triển khai quyết liệt đến các tổ công tác.

“Sau khi đối tượng giao con tin, nhận thấy cháu bé đã an toàn, tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo lực lượng siết chặt vòng vây, tiến hành truy bắt đối tượng.

Lúc đó khoảng gần 5h sáng, trời còn tối, tôi và một cán bộ phòng cảnh sát hình sự phải nhờ xe máy của một người dân đi làm đêm về để truy đuổi đối tượng”, đại tá Hưng cho biết.

Trong 10 giờ đồng hồ, xuyên đêm từ tối 14/8 đến sáng sớm ngày 15/8, lực lượng công an đã phá án, giải cứu thành công cháu bé an toàn, lành lặn.

“Sau khi truy đuổi đối tượng, quay lại vị trí nơi cháu bé đang đứng cạnh mẹ, trời khá tối, tôi soi đèn pin điện thoại và hỏi: Cháu có sao không? Cậu bé không hề rụt rè hay tỏ ra lo lắng, cũng không đứng khép nép vào mẹ như những đứa trẻ khác, chân vẫn đi đất bởi dép vứt ở hiện trường, cháu trả lời một cách bình tĩnh: 'Cháu không sao ạ'", Đại tá Hưng kể lại

Ông cũng ấn tượng mạnh về kỹ năng và sự bình tĩnh của cậu bé này. Không chỉ vậy, trong quá trình ngồi trên xe của kẻ bắt cóc, cháu tỏ ra khá bình tĩnh, phối hợp và thực hiện theo mọi yêu cầu của hắn.

Đại tá Hưng cũng cho biết, một trong những yếu tố góp phần thành công của chuyên án chính là nhờ các camera an ninh lắp tại các nhà dân. Tính hiệu quả của nó rất cao, nhờ đó mà xác định vụ việc có hay không? Xác định đối tượng, phương tiện gây án, hướng di chuyển của đối tượng...

“Thành công nhất trong chuyên án này đó là đảm bảo tuyệt đối được sự an toàn cho con tin”, Đại tá Hưng nhấn mạnh nhiều lần.

Gần 20 năm mới xảy ra một vụ bắt cóc

"Từ 2004 đến nay, gần 20 năm mới xảy ra một vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản ở Hà Nội", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh trong hội nghị thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về vụ bắt cóc trẻ em. (Ảnh: Đắc Huy).

Thiếu tướng Tùng đánh giá, đây là vụ án khó, xảy ra vào lúc chập tối, diễn ra nhanh, người dân chưa kịp phản ứng kẻ bắt cóc đã kịp tẩu thoát.

Sau khi gây án, đối tượng liên hệ với mẹ cháu bé với giọng rất xã hội, đưa ra số tiền, yêu cầu không gia đình bị hại không mặc cả. Nghi phạm nói rõ: "Thích tiền hay thích con".

Hành vi của nghi phạm cho thấy hắn rất manh động, tinh vi khi bắt cóc trẻ em ngay tại một địa bàn giữa Thủ đô. Hắn chuẩn bị súng bắn đạn cao su, mang nhiều biển kiểm soát giả để qua mặt và chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Từ những hình ảnh và thông tin ít ỏi về kẻ gây án, chân dung kẻ bắt cóc trẻ em được dựng lên. Cơ quan công an cũng nhận định, kẻ bắt cóc hành động với mục đích vì tiền chứ không phải xuất phát từ mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.

“Giám đốc Công an TP Hà Nội ngồi ở trung tâm chỉ huy để điều hành… Tôi yêu cầu tất cả các lượng lượng tham gia phá án phải theo mệnh lệnh của tôi, không được mỗi đồng chí hành động theo cách riêng của mình”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng kể lại.

Bị can Nguyễn Đức Trung. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt nghi phạm và giải cứu cháu bé. Tất cả đều thực hiện mệnh lệnh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé. Do đó, sau khi gia đình cháu bé giao tiền và đối tượng trao trả cháu thì cảnh sát mới hành động.

Đúng như dự báo, khi đối tượng trao trả cháu bé, lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi, nghi phạm đã chống trả, bắn bị thương Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên. Đến khoảng 5h ngày 15/8, nghi phạm bị bắt giữ.

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) nhằm làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền. Trước khi bị bắt, Trung là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cấp bậc Thượng úy.