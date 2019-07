Hành trình đưa gối nêm chống trào ngược Hi-Sleep về Việt Nam của người dược sĩ trẻ

Xu hướng sử dụng biện pháp C.A.M để chữa trào ngược

Gối nêm chống trào ngược Hi-Sleep thuộc nhóm các biện pháp C.A.M - tức là điều trị thay thế và bổ sung, giúp giảm trào ngược, khó thở khi nằm, ợ nóng hay viêm họng, nuốt vướng… một cách hiệu quả và an toàn.

“Y học phát triển, bên cạnh các phương pháp chữa bệnh chính thống như việc phẫu thuật, xạ trị, sử dụng vật lý trị liệu hay các loại thuốc, thì giới y khoa còn nghiên cứu những biện pháp hỗ trợ khác. Các biện pháp này được gọi chung bằng cái tên “Y học thay thế và bổ sung”, tên Tiếng Anh viết tắt là CAM.

CAM được áp dụng khi những phương pháp điều trị chính thống bằng thuốc, phẫu thuật, hóa xạ trị… không mang lại hiệu quả hoặc CAM cũng được thực hiện song song, kết hợp với những phương pháp điều trị chính thống nhằm mang lại hiệu quả cao hơn” – Dược sĩ Nguyễn Hoàng Phương chia sẻ.

Dược sĩ N.Hoàng Phương – phụ trách nhóm nghiên cứu đưa gối nêm chống trào ngược về Việt Nam

“Trong bệnh trào ngược dạ dày, y học thế giới cũng có nhiều nghiên cứu về các biện pháp CAM này, như là cách ngủ nâng cao thực quản, sử dụng âm ngữ trị liệu, hay tập thở nâng cao sức khỏe cơ thắt thực quản, luyện kiểm soát cơn ho, hay ăn uống thực phẩm có tính kiềm.

Tôi đã nghiên cứu kỹ các biện pháp này và thấy rằng, ngủ nâng cao thực quản bằng gối nêm chống trào ngược là biện pháp CAM chống trào ngược dễ thực hiện nhất, hoàn toàn an toàn, tiết kiệm chi phí. Hiệu quả của biện pháp này thì đã được Hội nghị Đồng thuận Châu Á – Thái Bình Dương về bệnh tiêu hóa công nhận.

Ngủ trên gối nêm không chỉ giúp cải thiện nhanh chóng tình trạng trào ngược gây mất ngủ, khó ngủ hay khó thở khi nằm xuống, cùng các triệu chứng ngoài thực quản như viêm họng, viêm xoang, khàn tiếng, nuốt vướng dai dẳng, mà còn giúp người bệnh tránh những biến chứng nguy hiểm của trào ngược dạ dày, như viêm thực quản, barrett thực quản, thậm chí là ung thư.

Chính vì những điều này mà tôi quyết tâm đưa chiếc gối nêm chống trào ngược về Việt Nam”

Theo một nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc bệnh viện Franchay – Anh Quốc, được đăng trên tạp chí khoa học uy tín The Lancet, hiệu quả của biện pháp CAM này đã được chứng minh: “Nâng cao đầu giường giúp làm tăng 58,8% khả năng cải thiện triệu chứng trào ngược và làm tăng gấp đôi diện tích vết loét được làm lành so với khi không dùng bất cứ phương pháp điều trị nào. Nếu kết hợp dùng thuốc và nâng cao đầu giường sẽ giúp tăng 10,2% khả năng cải thiện triệu chứng và làm tăng 2,1 lần diện tích vết loét được làm lành so với việc chỉ dùng mình thuốc”.

2 năm gian nan đưa chiếc gối nêm chống trào ngược đầu tiên về Việt Nam

Gối nêm là vật dụng mà người trào ngược khắp nơi trên thế giới đã sử dụng ngay từ những năm 1980s. Ở nhiều nước Mỹ, Anh, Ấn Độ, Trung Quốc…, gối nêm chống trào ngược được bán phổ biến trong các nhà thuốc, cửa hàng y khoa và là vật dụng được mọi bác sĩ tiêu hóa khuyên dùng cho bệnh nhân trào ngược của họ.

“Tôi tự hỏi tại sao vật dụng phổ biến đến vậy trong cộng đồng người trào ngược khắp thế giới mà người Việt mình lại không hề biết tới. Một chiếc gối nêm ở nước ngoài, có giá từ 3 triệu đến 30 triệu, tôi nghĩ nếu sản xuất nó ngay tại Việt Nam thì người Việt sẽ được dùng sản phẩm giá rẻ hơn".

Ban đầu nhìn chiếc gối nêm rất đơn giản, Dược sĩ Phương cho rằng có thể sản xuất nó ngay lập tức. Nhưng chính anh đã không ngờ tới mình phải mất tới gần 2 năm trời mới đưa được những chiếc gối nêm đầu tiên tới tay người bệnh.

“Riêng việc tìm nhà máy sản xuất, tôi đã mất gần 1 năm trời. Tôi gọi điện cho hơn 20 công ty, cơ sở sản xuất nệm mút, cao su, bông ép khắp cả nước, nhờ các mối quan hệ để tìm kiếm, nhưng tất cả đều lắc đầu. Vì hình dáng chiếc gối quá đặc biệt, các nhà máy sản xuất không có sẵn máy móc để cắt mặt vát cho chiếc gối nêm này.

Loay hoay tìm kiếm suốt 1 năm trời, cuối cùng cũng có 1 công ty đồng ý sản xuất mẫu chiếc gối này cho tôi.

Thế rồi từ chiếc gối mẫu đầu tiên, tôi lại mất tới gần 1 năm tiếp theo chỉ liên tục sản xuất, thử nghiệm các kích thước, các độ cứng, mềm, đàn hồi, thử các chất liệu, rồi xin tư vấn của chính các bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho người trào ngược.

Cuối cùng cũng có một chiếc gối phù hợp với vóc dáng, sở thích chung và phù hợp với cả khả năng chi trả của đa số người Việt có bệnh trào ngược".

Họ đã dùng, đã yêu thích và khẳng định hiệu quả của gối nêm chống trào ngược Hi-Sleep

Năm 2017, chiếc gối nêm Hi-Sleep đầu tiên được giới thiệu tới người trào ngược Việt Nam, và ngay lập tức nó được đón nhận bởi các bác sĩ tiêu hóa, tai mũi họng… và người bệnh trào ngược khắp cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị khoa học y khoa năm 2018, trong báo cáo khoa học “Cập nhật điều trị trào ngược ngoài thực quản thay vì dạ dày thực quản” của mình, PGS, TS Đ.Xuân Hùng – Phó chủ tịch Hội TMH TP.HCM và các tỉnh phía Nam, đã giới thiệu sản phẩm gối nêm Hi-Sleep như một giải pháp kê cao đầu giường cho bệnh nhân trào ngược.

Hiệu quả sản phẩm đã được chính PGS Đ.Xuân Hùng khẳng định sau khi cho các bệnh nhân trào ngược của mình sử dụng và theo dõi kết quả điều trị: “Độ dốc cỡ 15, 17 độ như gối Hi-Sleep này là rất hợp lý, ngủ thoải mái và chống trào ngược. Bản thân tôi đã sử dụng cho các bệnh nhân và cho thấy kết quả rất khả quan!”

“Chỉ sau vài tháng sử dụng ngủ cao đầu giường bằng gối nêm Hi – Sleep, bệnh trào ngược dạ dày của tôi đã giảm rõ rệt nếu không muốn nói đã hết. Thêm căn bệnh viêm mũi dị ứng (trước hay phải kê cao đầu cho dễ ngủ) nay cũng đỡ nhiều. Tôi đã giới thiệu cho một vài người bạn dùng thử, cũng rất hiệu quả. Xin cảm ơn Hi-Sleep", bạn Trần Việt Linh, (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

“Lúc đầu tôi rất phân vân nhưng bên Hi-Sleep có chương trình dùng thử 10 ngày, nếu không thích có thể trả lại gối để nhận lại tiền nên tôi quyết định mua. Khi mua về, đêm đó tôi ngủ ngon và không có cảm giác bị đau bụng và mất ngủ, giờ tôi cũng không còn hay bị đau họng như trước. Cảm ơn Hi-seep đã cho tôi những giấc ngủ thật sâu", chị Thuỳ Linh – (Thạch Thất, Hà Nội) chia sẻ,

“Trước mình hay bị viêm thanh quản tắt tiếng do trào ngược dạ dày lắm, nhưng sau 1 tháng dùng gối cho tới nay thì đỡ hẳn, nằm ngủ ko còn cảm giác dịch vị chảy lên cổ họng nữa. Cho nên giờ mình mới đặt thêm một gối nữa để về Buôn Ma Thuột nằm cho sướng”, anh Nguyễn Hữu Chung (Đà Nẵng) cười tươi chia sẻ.

