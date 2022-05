Hành trình của gói hàng hơn 3kg ma túy từ Đức về Việt Nam thế nào?

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ do 1 Việt kiều Đức cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 3/2022, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phát hiện Trần Thanh Quân (29 tuổi, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Thanh Quân bị bắt giữ.

Xác minh nhân thân, trinh sát nắm được Quân vào Đà Nẵng làm công nhân đóng trần thạch cao cho một doanh nghiệp nhưng sau đó nghỉ việc, thuê căn hộ trên đường Hàn Thuyên (quận Hải Châu, Đà Nẵng) để ở.

Quá trình trinh sát, lực lượng công an phát hiện Quân nhiều lần nhận các bưu phẩm nghi là ma túy được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam.

Từ báo cáo của Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo thành lập Ban chuyên án, do Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng làm Trưởng ban và Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy làm Phó Ban thường trực để đấu tranh, phá án.

Quá trình điều tra, trinh sát phát hiện, cuối tháng 4/2022, Quân thuê thêm một căn hộ trên đường Ngô Thì Sỹ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để làm nơi giao dịch và cất giấu ma túy, còn căn hộ trên đường Hàn Thuyên thì để cho T.V.T (17 tuổi, trú Đồng Hới, Quảng Bình) ở. Ban chuyên án xác định Quân thường xuyên nhận bưu phẩm do một người không rõ tên, gửi về từ nước ngoài.

Số lượng ma túy chuyển từ Đức về Việt Nam bị ban chuyên án thu giữ.

Ngày 13/5, một gói bưu phẩm ghi là bánh kẹo gửi từ Đức về đến Sân bay Nội Bài, ghi tên người nhận là Trần Quân cùng địa chỉ ở Đà Nẵng và số điện thoại.

Các cơ quan chức năng phối hợp, xác định đường đi tiếp theo của bưu phẩm, giám sát chặt và lên phương án, kế hoạch bắt giữ khi Quân nhận hàng.

Trưa 13/5, gói bưu phẩm được chuyển đến căn hộ trên đường Hàn Thuyên và người được Quân nhờ ra nhận là T.V.T. Ngay khi T. nhận gói bưu phẩm, lực lượng chức năng ập tới kiểm tra, phát hiện bên trong có 8 gói ni lông đựng hơn 8.000 viên thuốc lắc màu xanh, hồng có tổng khối lượng hơn 3,2kg.

Cùng lúc này, tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, một mũi trinh sát khác thi hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với Trần Thanh Quân.

Khám xét phòng ở của Quân tại đây, lực lượng công an phát hiện, thu giữ thêm gần 600 viên ma túy tổng hợp, nhiều gói ma túy đá và ketamin, 1 khẩu súng Rulo bắn đạn su cùng 56 viên đạn.

Nguyễn Viết Hồng Dũng bị công an bắt giữ.

Đấu tranh nóng và truy xét nhanh, 20h ngày 13/5, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hồng Dũng (còn gọi Dũng béo, 26 tuổi, trú xã Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình) là người cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Đức về Việt Nam tiêu thụ.

Ngay trong đêm, Dũng được di lý vào Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.