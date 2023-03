Hành trình bắt giữ đặc vụ Trung Quốc bị tố ăn cắp bí mật thương mại của FBI

Tháng 3/2017, kỹ sư tên Hua tại công ty thiết bị hàng không GE Aviation, Cincinnati, Ohio, Mỹ - nhận được yêu cầu kết nối trên LinkedIn (trang mạng xã hội về nghề nghiệp).

Năm 2003, Hua từ Trung Quốc chuyển đến Mỹ để học cao học ngành kỹ thuật kết cấu công trình. Năm 2007, anh lấy bằng tiến sĩ rồi về làm việc cho GE, đầu tiên là tại cơ sở nghiên cứu của công ty ở Niskayuna, sau đó là tại GE Aviation.

Yêu cầu kết nối trên LinkedIn mà Hua nhận được là từ Chen Feng, một cán bộ tại trường Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh (NUAA), ở miền đông Trung Quốc. Giống như hầu hết những người sử dụng LinkedIn, Hua đã quen với việc kết nối trên mạng với các chuyên gia mà anh chưa quen biết ngoài đời, vì vậy anh cũng thấy chuyện này rất bình thường. “Tôi không nghĩ nhiều khi nhận lời”, Hua nói với New York Times. Vài ngày sau, Chen gửi cho Hua một email mời Hua đến NUAA để thuyết trình về một nghiên cứu.

Chuyến đi bí mật Hua luôn mong muốn được công nhận trong môi trường học thuật. Khi lấy bằng tiến sĩ, ban đầu anh đã muốn trở thành giáo sư ở Trung Quốc hoặc Mỹ. Nhưng vì các nghiên cứu của anh tập trung vào ứng dụng thực tế hơn là nghiên cứu thuần túy, nên làm một công việc cụ thể trong ngành có ý nghĩa đối với anh hơn là trong trường học. Tại GE Aviation, anh là một phần của nhóm thiết kế liên quan đến cánh quạt quay của động cơ phản lực. Việc sử dụng vật liệu tổng hợp dựa trên carbon trong lưỡi quạt và vỏ, thay vì kim loại, giúp động cơ nhẹ hơn và có lợi thế thương mại.

Một nhà máy của GE Aviation. (Ảnh: Bloomberg)

“Tôi cảm thấy vinh dự khi được mời nói chuyện”, Hua nói. Đối với Hua, được công nhận ở quê nhà đặc biệt là một cảm giác thành tựu, khi anh lớn lên trong một ngôi làng nhỏ và là đứa trẻ duy nhất trong làng ở lứa đó đi học đại học. Chuyến đi đối với Hua ngoài cơ hội tăng thêm uy tín, cũng là dịp anh có thể trở về Trung Quốc để gặp bạn bè và gia đình.

Hua đã sắp xếp chuyến đi vào tháng Năm, để anh có thể tham dự đám cưới của cháu trai và hội ngộ với những người quen ở Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân. Dù vậy, có một vấn đề lớn với chuyến đi: Hua biết GE sẽ từ chối khi anh xin phép. “Vì GE là một công ty công nghệ cao, rất khó để họ chấp thuận ngay cả khi tôi trình bày tại các hội nghị ở Mỹ”. Công ty lo ngại việc Hua có thể để lộ các thông tin độc quyền.

Hua đã nói rõ với Chen rằng anh sẽ chỉ có thể thảo luận về nghiên cứu vật liệu composite nói chung, mà không đi sâu vào các chi tiết cụ thể về những gì anh làm tại GE Aviation. Để chuẩn bị, anh xem lại các công trình từng làm khi lấy bằng tiến sĩ và thu thập thêm thông tin từ các bài báo khoa học. Anh cũng tải về máy tính xách tay một vài tài liệu đào tạo của GE, có các hướng dẫn từ chuyên gia GE về sử dụng vật liệu tổng hợp. Hua nghĩ rằng kết hợp các tài liệu vào bài thuyết trình sẽ giúp anh tiết kiệm thời gian.

Sau khi đến Trung Quốc, Hua bắt chuyến tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Nam Kinh, và được Chen chở đến một khách sạn trong khuôn viên Đại học Nam Kinh. Sáng hôm sau, Chen và Hua đến gặp một người đàn ông được giới thiệu là Qu Hui, phó giám đốc Hiệp hội Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc tế tỉnh Giang Tô. Qu đã tặng Hua một món quà chào mừng: trà Trung Quốc đóng gói đẹp mắt trong hộp quà tặng. “Tôi rất vinh dự khi nhận món quà. Từ bé tôi đã thích uống trà”, Hua nói.

Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân. (Ảnh: APRU)

Vài chục sinh viên và giảng viên tham dự buổi nói chuyện của Hua. Hua rất vui khi trả lời câu hỏi của họ. Anh nói: “Tôi nhớ một sinh viên đã hỏi cụ thể về kiến trúc của vật liệu mà tôi đang nói đến trong bài thuyết trình. Tôi nói: Đây là thông tin độc quyền của GE. Tôi chỉ sử dụng bức ảnh này làm ví dụ, nhưng tôi không thể chia sẻ chi tiết về những gì chúng tôi đang thiết kế hoặc sử dụng”.

Sau buổi thuyết trình, Chen đưa cho Hua một phong bì chứa 3.500 USD - tiền hoàn trả vé máy bay và một khoản thù lao cho buổi nói chuyện. Sau đó, họ đi ăn tối với Qu và một vài giáo sư. Đêm đó, Hua bắt chuyến tàu trở lại Thượng Hải. Ngày hôm sau, anh bay trở lại Mỹ. Khi về nhà, anh nhận ra mình đã quên xóa bài thuyết trình của mình khỏi máy tính tại giảng đường đại học ở Nam Kinh. Anh lo lắng vì các slide có một số hình ảnh có logo của GE. “Vì vậy, tôi gửi email cho một trong số các sinh viên và nói: Này, bạn có thể xóa bài thuyết trình được không?”. Hua tưởng câu chuyện đến đó là kết thúc.

Những nghi vấn Theo New York Times, chính phủ Trung Quốc trong nhiều thập kỷ tiến hành một chiến dịch âm thầm nhằm đánh cắp bí mật thương mại và tài sản trí tuệ Mỹ. Ngoài vũ khí và thiết bị quân sự là trọng tâm - các quan chức Mỹ cho rằng Trung Quốc đã đánh cắp hoặc chuyển giao bất hợp pháp nhiều công nghệ khác, nhắm vào cả công nghệ thương mại như thuốc trừ sâu, hạt giống lúa, ô tô tự động và tua-bin gió. Hoạt động gián điệp này có thể đã mở rộng trong những năm 1980, với sự tham gia của cả những người trong và ngoài ngành tình báo.

Trung Quốc phủ nhận việc tham gia vào hoạt động gián điệp kinh tế, nhưng các quan chức Mỹ cho rằng Bắc Kinh đã ngầm thừa nhận về chính sách này.

James Lewis, từng là nhà ngoại giao và hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nhớ lại đã tham gia một cuộc họp vào khoảng năm 2014. Tại đó, các đại diện của chính phủ Trung Quốc và Mỹ, bao gồm cả một sĩ quan quân đội Trung Quốc, thảo luận về chủ đề do thám. Lewis thuật lại: “Khi đó, một trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói: gián điệp không có vấn đề gì vì mọi người đều làm vậy, nhưng đó là vì mục đích chính trị và quân sự, vì an ninh quốc gia. Chúng tôi chỉ phản đối việc gián điệp kinh tế. Và đại tá quân đội Trung Quốc nói: Chúng tôi không vạch ra ranh giới giữa an ninh quốc gia và gián điệp kinh tế theo cách của các ông. Bất cứ điều gì xây dựng nền kinh tế đều tốt cho an ninh quốc gia”.

Theo NYT, Trung Quốc không chỉ dựa vào các cơ quan tình báo của mình mà còn dựa vào các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để thu thập thông tin độc quyền. Một báo cáo năm 2019 từ Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung Quốc, liệt kê vô số cách mà các công ty Trung Quốc giúp chuyển giao bí quyết chiến lược từ Mỹ về nước. Các phương thức từ mua lại công ty Mỹ có quyền tiếp cận tài sản trí tuệ quan trọng đến thành lập liên doanh Mỹ - Trung Quốc và chia sẻ bí mật thương mại để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường. Các cuộc tấn công mạng trở thành một chiến thuật ngày càng phổ biến vì không phải lúc nào từ đó cũng có thể truy ngược lại sự liên kết với chính phủ Trung Quốc.

Nhưng đáng lo ngại nhất là cách Trung Quốc tìm cách khai thác một số lượng lớn người gốc Hoa định cư ở phương Tây. Bộ An ninh quốc gia, cùng với các tổ chức khác do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn, đã dành nhiều nỗ lực để tuyển dụng các điệp viên từ cộng đồng hải ngoại này. Sinh viên và giảng viên Trung Quốc tại các trường đại học Mỹ là mục tiêu chính, kể cả nhân viên tại các tập đoàn Mỹ. Giới lãnh đạo Trung Quốc “đã sớm tuyên bố rằng tất cả người Trung Quốc đều thuộc về Trung Quốc, bất kể họ sinh ra hay sống ở quốc gia nào”, James Gaylord, một nhân viên phản gián đã nghỉ hưu của FBI, nói. “Họ bắt đầu kêu gọi người Mỹ gốc Hoa, nói không có xung đột giữa việc bạn là người Mỹ và việc chia sẻ thông tin với chúng tôi. Chúng tôi không phải là một mối đe dọa. Chúng tôi chỉ muốn có thể cạnh tranh và khiến người dân Trung Quốc tự hào. Bạn là người Trung Quốc, và do đó bạn phải thấy đất nước Trung Quốc thịnh vượng".

FBI vào cuộc Hua không coi chuyến thăm Trung Quốc để chia sẻ chuyên môn kỹ thuật của mình là bất thường, và không thể biết rằng chuyến đi của ông tới Nam Kinh sẽ là khởi đầu một loạt các sự kiện mang lại cho chính phủ Mỹ một cái nhìn chưa từng có về chiến dịch gián điệp kinh tế rộng khắp và không mệt mỏi của Trung Quốc.

Khoảng trưa ngày 1/11/2017, vài giờ sau khi vào văn phòng tại GE Aviation, Hua nhận được một cuộc gọi yêu cầu anh ta đến gặp các nhân viên an ninh của GE. Từ sáng hôm đó, anh và những người khác trong nhóm đã được yêu cầu giao các đĩa cứng có thể tháo rời của họ để đánh giá bảo mật. Một lúc sau, họ được yêu cầu nộp lại máy tính xách tay làm việc của mình. Hua không thể không tự hỏi liệu điều này có liên quan gì đến chuyến đi Nam Kinh mà anh đã giấu công ty hay không.

Chẳng mấy chốc, nỗi sợ hãi của anh đã được xác nhận: Các nhân viên an ninh GE muốn biết về chuyến đi của anh đến Trung Quốc sáu tháng trước đó.

Sau đó, các nhân viên an ninh nói với Hua rằng FBI muốn nói chuyện. Hai đặc vụ FBI bước vào phòng. Một trong số họ là Bradley Hull. Hull bắt đầu với những câu hỏi giống như GE đã hỏi về chuyến đi Trung Quốc của Hua.

Hua run lên vì lo lắng, lặp lại các câu trả lời với công ty rằng đến Trung Quốc thăm bạn bè và gia đình. Hull tiếp tục hỏi nhiều câu hỏi hơn về chuyến đi, tạo cho Hua nhiều cơ hội để sửa đổi câu chuyện của mình và để lộ sơ hở. Cuối cùng, anh đối mặt với bằng chứng cho thấy đã gặp những người khác ngoài bạn bè và gia đình. Anh đã đến thăm Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh.

Hua ngồi phịch xuống ghế như thể bị hất văng ra sau. Hull nói với anh ta rằng nói dối một đặc vụ liên bang là phạm tội. Anh khuyên Hua kể lại tất cả những gì anh ấy có thể nhớ về chuyến thăm NUAA. Hua cuối cùng đã cung cấp lý do tại sao anh đến thăm Nam Kinh và những gì anh làm ở đó.

Hua nói rằng anh đã cẩn thận để không tiết lộ bất kỳ thông tin nào thuộc quyền sở hữu của GE. Nhưng khi Hua cung cấp thêm chi tiết về chuyến thăm của mình, Hull tin chắc rằng anh ta đã được các quan chức tình báo Trung Quốc tiếp đón tại Nam Kinh, và tìm cách nuôi dưỡng kỹ sư này như một người có thể đánh cắp bí mật thương mại cho họ.

Làm việc với FBI Hull đưa ra lời đề nghị với Hua: FBI sẽ không đưa ra các cáo buộc chống lại anh ta nếu anh ta đồng ý hợp tác và tham gia vào một hoạt động phản gián chống lại phía Trung Quốc.

Mặc dù anh ta không chia sẻ bất kỳ bí mật thương mại nào tại buổi thuyết trình ở Nam Kinh, nhưng một số tài liệu được tải xuống máy tính xách tay được đánh dấu kiểm soát xuất khẩu - một chỉ định do chính phủ ủy quyền – điều này khiến anh ta có thể bị buộc tội hình sự. Anh biết mình phải cứu bản thân và gia đình.

Theo NYT, trong thập kỷ qua, một số cá nhân làm việc cho các tổ chức Trung Quốc đã bị bắt quả tang đang lấy hoặc cố gắng lấy bí mật thương mại trong nhiều ngành công nghiệp Mỹ. Một trường hợp đáng chú ý liên quan đến 6 công dân Trung Quốc ở Mỹ cố gắng ăn cắp hạt giống ngô độc quyền từ các cánh đồng ở Iowa và Illinois. Một kỹ sư người California tên là Walter Liew bị bắt quả tang đang đánh cắp bí mật liên quan đến việc sản xuất titan dioxit, được sử dụng làm chất tẩy trắng trong sơn và kem đánh răng. Các cá nhân gốc Trung Quốc đã bị truy tố trong những năm gần đây vì hành vi trộm cắp thông tin độc quyền liên quan đến đầu máy xe lửa, chất bán dẫn, tấm pin mặt trời và các sản phẩm công nghệ cao khác.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc tuyển dụng những người mà nước này coi là công dân nước ngoài thông qua hàng trăm chương trình “nhân tài”. “Đó là phương tiện để đưa họ quay trở lại Trung Quốc để tham dự các hội nghị, thuyết trình, tạo cơ hội phát triển mối quan hệ với họ và sau đó lợi dụng mối quan hệ đó để lấy tài sản trí tuệ", Gunnar Newquist, một cựu đặc vụ phản gián nói.

Các vị khách thường được ở trong các khách sạn sang trọng, được đưa đi khắp nơi bằng xe limousine, được đưa đi tham quan. Gaylord cho biết sau khi nhận được sự đối xử xa hoa này, một số người cảm thấy bắt buộc phải cung cấp thông tin mà ban đầu họ có thể không định chia sẻ.

Bắc Kinh cũng có các ưu đãi tài chính để giúp người Trung Quốc ở nước ngoài bắt đầu công việc kinh doanh của riêng họ ở Trung Quốc, những chương trình có thể sử dụng các bí mật thương mại.

Về chuyến đi của Hua, FBI nghi ngờ rằng hiệp hội khoa học và công nghệ Giang Tô là bình phong cho chính phủ Trung Quốc và Qu Hui, người đưa trà cho Hua, là một sĩ quan tình báo.

Không có nhiều thông tin về Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (MSS). (Ảnh minh họa: SCMP)

Các đặc vụ muốn tìm hiểu thêm về Qu, người dường như là nhân vật chủ chốt đằng sau nỗ lực tuyển dụng Hua. Họ nhìn thấy cơ hội để điều tra xa hơn. Và vì vậy, để đổi lấy sự đảm bảo rằng anh ta sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc, Hua đã làm việc cho FBI, sẵn sàng liên lạc với các đầu mối Trung Quốc của anh ta theo lệnh của FBI.

Mô tả việc liên lạc của Hua với những người ở Trung Quốc, đặc vụ nhấn mạnh rằng các nhà điều tra không tự gõ bất cứ thứ gì. Hua tự viết các tin nhắn theo mục đích FBI muốn. Một nhóm các nhà ngôn ngữ học của cơ quan đã hỗ trợ Hull, người không biết tiếng Quan thoại, về những gì Hua có thể nói và cách nói.

Sau khi trở về từ Trung Quốc, Hua vẫn giữ liên lạc với những người ở Nam Kinh, để mở cơ hội cho những cuộc trao đổi học thuật tiếp theo. Theo chỉ đạo của Hull, anh gửi cho Qu một tin nhắn qua WeChat vào ngày 20/12/2017, một tháng rưỡi sau khi FBI lần đầu tiên phỏng vấn anh ta. Anh nói với Qu rằng sẵn sàng quay lại thăm một lần nữa vào tháng 2/2018, một tuần trước Tết Nguyên đán.

Qu đồng ý với lời đề nghị. “Tôi sẽ liên hệ với bộ phận nghiên cứu khoa học ở đây để xem công nghệ nào được quan tâm và tôi sẽ cho anh biết cần chuẩn bị những gì”, Qu nhắn tin cho Hua vào ngày 9/1/2018.

Đến lúc này, các đặc vụ liên bang đã nhận được lệnh khám xét hai địa chỉ email mà Qu đã sử dụng để trao đổi thư từ với Hua: jastxyj@gmail.com và jastquhui@gmail.com. May mắn, họ phát hiện ra rằng mỗi địa chỉ email là ID Apple được sử dụng cho iPhone, được liên kết với tài khoản iCloud nơi dữ liệu từ điện thoại được sao lưu định kỳ. Các đặc vụ sau đó đã có thể nhận được lệnh khám xét hai tài khoản iCloud. Tài khoản liên kết với jastquhui@gmail.com đã mở ra một “kho báu”.

Thông tin tìm được cũng giúp xác nhận điều mà họ đã nghi ngờ từ lâu: rằng Qu làm việc cho tình báo Trung Quốc. Tên thật của anh là Xu Yanjun, đã làm việc tại Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc từ năm 2003, được thăng chức sáu lần để trở thành phó giám đốc cơ quan phản gián ở tỉnh Giang Tô. Giống như rất nhiều người, anh cũng chụp ảnh các tài liệu quan trọng bằng iPhone - thẻ căn cước công dân, cuống phiếu lương, thẻ bảo hiểm y tế, đơn xin nghỉ phép... Ở đó, các nhà điều tra cũng tìm thấy đoạn ghi âm cuộc trò chuyện năm 2016 với một giáo sư tại NUAA trong đó Xu đã nói về công việc tình báo của mình và những rủi ro liên quan đến các chuyến đi. Xu nói với giáo sư: “Lãnh đạo yêu cầu ông lấy tài liệu về máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ. Ông không thể có được nó bằng cách ngồi ở nhà”. Việc phát hiện ra bằng chứng về danh tính của Xu trong tài khoản iCloud tạo nên một bước ngoặt.

Ứng dụng lịch của Apple mà Qu đã sử dụng để ghi chú như nhật ký công việc. (Ảnh minh họa)

Vụ bắt giữ FBI lúc này đã quyết định xây dựng hồ sơ vụ việc chống lại Xu và bắt giữ anh ta nếu có thể.

Hua bị GE cho nghỉ việc không lương, ngay sau khi gặp FBI. Dưới sự chỉ đạo của cơ quan, anh tiếp tục trao đổi với Xu qua WeChat và email, bày tỏ mong muốn chia sẻ thông tin từ GE.

“Mới đây tôi đã nghe đồn đoán về việc sa thải nhân viên trong bộ phận của mình. Tôi không muốn bị ảnh hưởng, nhưng khả năng là có”, anh viết trong một tin nhắn vào ngày 23/1. “Đó là lý do tại sao tôi đang cố gắng hết sức để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt”. Xu hỏi liệu Hua có thể gửi tài liệu liên quan đến thông số kỹ thuật và quy trình thiết kế để xây dựng vỏ bọc cho cánh quạt không. Hua làm theo và gửi một tài liệu có tiêu đề “Đánh giá đồng thuận về thiết kế hộp đựng quạt GE9X". Nó có vẻ hữu ích nhưng không chứa bất cứ thứ gì có giá trị thực.

Mồi câu này đã phát huy tác dụng. Xu đã gửi một danh sách “các yêu cầu trong nước” về những thông tin mà anh ta muốn Hua thu thập, chẳng hạn như loại phần mềm được sử dụng để thiết kế các cấu trúc tổng hợp.

Vào ngày 5/2, khoảng một tuần trước khi Hua sắp xếp đến thăm Nam Kinh một lần nữa, Xu yêu cầu anh sao chép danh mục tài liệu trên máy tính xách tay thành một tệp mà anh ấy có thể mang theo bên mình. Tài liệu sẽ đưa ra một bức tranh toàn cảnh về công việc mà nhóm của Hua tại GE đang làm. Quan trọng hơn, nó sẽ chỉ ra những thông tin mà Hua có thể tiếp cận.

Nhưng FBI chưa bao giờ có ý định cho Hua đến Trung Quốc. Vào ngày 7/2, anh gửi cho Xu một tin nhắn nói rằng anh ấy không thể thực hiện chuyến đi vì sếp đã yêu cầu anh đến Pháp vào tháng 3 để công tác, và có rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho chuyến đi đó. “Bố mẹ tôi (ở Trung Quốc) cũng thất vọng lắm”, anh nói.

Xu, có lẽ thất vọng vì cuộc gặp sẽ không diễn ra, nhắn lại: “Chúng ta có thể giải quyết tất cả những vấn đề này vào lần tới khi anh quay lại không?”

Tuy nhiên, sự quan tâm của Xu lại được khơi dậy một tuần sau đó, khi Hua gửi email bản sao danh mục tài liệu trên máy tính xách tay, loại bỏ mọi thông tin mà GE xem là nhạy cảm. Xu đề xuất rằng họ sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó ở châu Âu, sau khi Hua đến Pháp vào tháng 3/2018. Cho đến thời điểm này, họ đã liên lạc qua email và WeChat, nhưng, dường như rất muốn hoàn tất cuộc gặp, Xu đã cố gắng thực hiện một cuộc gọi video với Hua khi đã gần 10 giờ tối ở Cincinnati. Hua ở nhà, nhưng không có các đặc vụ FBI ở bên cạnh để hướng dẫn anh ta phải làm gì, nên anh không trả lời. Khoảng một giờ sau, theo chỉ dẫn của Hull, anh ta nhắn tin cho Xu: “Xin lỗi vì đã bỏ lỡ cuộc gọi. Tôi đang cố cho con ngủ”. Anh nói thêm rằng sẽ đến Pháp từ ngày 25/3 đến ngày 6/4.

Khi Xu và Hua nói chuyện vào ngày hôm sau để sắp xếp một địa điểm gặp mặt, Hua đề nghị Bỉ hoặc Đức hoặc Hà Lan, nói là để tránh các đồng nghiệp GE, nhưng lý do thực sự là FBI muốn cuộc họp diễn ra ở một quốc gia có thể dễ dàng bắt giữ Xu. Chính phủ Pháp ít có khả năng chấp thuận điều này.

Brussels, Bỉ.

Vào tuần cuối cùng của tháng 3/2018, Hua bay tới Brussels, cùng với Hull và các đặc vụ khác. Trong khi đó, Xu đã bay đến Amsterdam. Anh muốn gặp Hua ở đó, nhưng FBI muốn Xu đi Bỉ. Đằng sau hậu trường, các nhà chức trách Mỹ đã làm việc để đảm bảo có được sự hợp tác từ một quốc gia châu Âu, mà cuối cùng họ đã nhận được từ chính phủ Bỉ. Hull yêu cầu Hua giải thích với Xu rằng anh ấy không thể đến Amsterdam vì sếp yêu cầu anh đến thăm một nhà máy ở Bỉ. Thay vào đó, họ có thể gặp vào ngày 1/4, ở Brussels.

Việc thay đổi kế hoạch khiến Xu bối rối. Xu đề nghị họ nên gặp nhau ở Amsterdam, giải thích rằng việc đến một quốc gia mới để dự cuộc họp mà không có sự chấp thuận trước của cấp trên ở Trung Quốc sẽ bị coi là sai quy định. Sau đó, anh đề xuất họ gặp nhau ở Rotterdam - Hua có thể đến thành phố Hà Lan và quay lại Brussels cùng ngày.

FBI đã phải đưa ra một lý do để Hua từ chối Xu. “Chủ nhật là lễ Phục sinh, sếp của tôi rất coi trọng”, Hua nhắn tin cho Xu qua WeChat. “Anh ấy đã đặt trước một bữa trưa cho đoàn và yêu cầu chúng tôi tham dự”. Tóm lại, không có cách nào anh có thể rời khỏi Brussels.

Xu cuối cùng đã nhượng bộ.

Cuộc họp được ấn định vào 3 giờ chiều. Nhưng Xu đã đến quán cà phê vài giờ trước đó, cùng với một đồng nghiệp từ bộ an ninh. Hai người đàn ông đi qua các phòng trưng bày gần đó. Khi họ đến gần quán cà phê, cảnh sát liên bang Bỉ đã bắt giữ họ.

Ngoài hai chiếc điện thoại thông minh và khoảng 7.000 euro, Xu và đồng nghiệp của anh ta còn có 7.000 USD – số tiền mặt mà có lẽ họ định đưa cho Hua vào chiều hôm đó. Sáu tháng sau, Xu bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc gián điệp kinh tế.

Thêm nhiều tình tiết hé lộ Tại phiên tòa tuyên án xu ngày 23/3/2022, các chi tiết về nhân vật này được tiết lộ nhiều hơn. Giống như Hua, Xu sinh ra trong một gia đình bình thường, cố gắng hết mình để theo đuổi điểm số cao, Xu trở thành người đầu tiên trong gia đình học đại học. Nhưng năm 2003, năm Hua sang Mỹ, thì Xu bắt đầu làm việc cho Bộ An ninh Quốc gia.

Trong phiên tòa kéo dài hai tuần ở Cincinnati bắt đầu vào tháng 10/2021 — hơn ba năm sau khi Xu bị dẫn độ sang Mỹ - Xu được một nhóm bao gồm năm luật sư từ Taft, Stettinius và Hollister, một công ty luật hàng đầu ở Trung Tây, đại diện. Điều này cho thấy chính phủ Trung Quốc đã chi trả hàng trăm nghìn USD phí pháp lý cần thiết.

Công ty luật Taft, Stettinius và Hollister.

Người bào chữa lập luận rằng Xu đã bị lừa và mục đích đằng sau những trao đổi thư từ của anh ta với Hua không phải là để đánh cắp bí mật thương mại mà chỉ đơn giản là để tạo điều kiện trao đổi học thuật giữa Hua và các nhà khoa học Trung Quốc. Ralph Kohnen, một trong những luật sư bào chữa, cho biết trong phần tranh luận cuối cùng của mình, “điều xảy ra ở đây là ông Xu, thân chủ của tôi, đã trở thành một con tốt, một con tốt trong tình thế căng thẳng khi các ngành công nghiệp Mỹ đang cố gắng khai thác Trung Quốc và đang cố gắng hòa thuận với Trung Quốc”.

Công tố viên thì cho rằng Xu đã theo đuổi một cách có hệ thống tài sản trí tuệ tại các công ty hàng không vũ trụ ở Mỹ và châu Âu thông qua hoạt động gián điệp mạng và sử dụng nguồn nhân lực. Nhiều bằng chứng được lấy từ tài khoản iCloud của Xu - một kho lưu trữ cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của điệp viên này. Đó là bởi vì Xu thường sử dụng lịch trên iPhone của mình như một cuốn nhật ký, ghi lại không chỉ các sự kiện trong ngày mà còn cả những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân.

Cũng được sao lưu vào iCloud là các tin nhắn mà Xu đã trao đổi với một số nhân viên khác trong ngành hàng không vũ trụ của Mỹ, mà các công tố viên đã đưa ra tại phiên tòa. Một trong số họ là Arthur Gau từ một bộ phận của Honeywell ở Phoenix, người đã làm chứng tại phiên tòa rằng Xu đã trả cho anh ta 5.000 USD và đài thọ vé máy bay đến Trung Quốc cho chuyến thăm Nam Kinh năm 2017 để thuyết trình kỹ thuật. (Vào tháng 5 năm 2021, Gau đã nhận tội ở Arizona về tội xuất khẩu thông tin bị kiểm soát mà không có giấy phép). Một vài trường hợp khác tương tự.

Tại phiên tòa xét xử Xu, công tố trích dẫn bản ghi âm cuộc gặp kéo dài 4 giờ giữa Xu và một số kỹ sư Trung Quốc. Tại sao Xu ghi lại cuộc trò chuyện này là điều không thể giải thích được nhưng trong đó, anh ta giải thích cách tiếp cận để thu thập thông tin từ người Trung Quốc ở nước ngoài.

“Là các chuyên gia ở nước ngoài, họ sẽ rất khó có thể trực tiếp lấy các lô dữ liệu lớn do an ninh của công ty họ rất chặt chẽ”, Xu nói với các kỹ sư, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét các rủi ro. Tại một thời điểm khác trong cuộc trò chuyện, anh nói về cách phát hiện những người tiềm năng trong khi nhắm mục tiêu vào các công nghệ cụ thể. “Ví dụ, nếu tôi là dân máy bay, thì tôi sẽ tìm kiếm Boeing hoặc Lockheed, phải không? Hãy tìm họ ở Lockheed Martin”, Xu nói. “Sau khi tìm được người, tôi sẽ tìm hiểu xem người này đang làm gì? Giống như phụ trách thiết kế tổng thể hoặc hệ thống điện tử”.

Các tin nhắn trong tài khoản iCloud của cũng cho phép các nhà điều tra biết thêm được rằng Xu đã giúp điều phối một chiến dịch gián điệp mạng nhắm vào một số công ty công nghệ hàng không. Những cuộc tấn công đó bắt đầu vào năm 2010, ngay sau khi Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) thuộc sở hữu nhà nước thông báo rằng họ đã chọn một liên doanh giữa GE Aviation và Safran để cung cấp động cơ tùy chỉnh cho máy bay chở khách thương mại sản xuất trong nước đầu tiên của Trung Quốc, C919. Theo báo cáo, mặc dù COMAC đã sẵn sàng mua các bộ phận cần thiết để chế tạo máy bay từ các công ty này, nhưng chính phủ Trung Quốc rõ ràng cũng đang tìm cách đánh cắp tài sản trí tuệ từ các nhà cung cấp đó để có thể sản xuất trong nước.

Máy bay C919.

Công tố lập luận tại phiên tòa rằng Xu đóng một vai trò trong những nỗ lực này. Trong tài khoản iCloud của anh ta có một số tin nhắn mà Xu đã trao đổi với một kỹ sư sản xuất làm việc cho Safran tên là Tian Xi, cho thấy rằng họ đang âm mưu xâm nhập vào mạng máy tính của công ty. Kế hoạch là để Tian - người đang làm việc tại một nhà máy Safran ở Giang Tô - cài đặt phần mềm độc hại do Xu cung cấp vào máy tính xách tay của một nhân viên Safran đến từ Pháp. Phải mất nhiều tuần kế hoạch mới thành công. Tian đã gửi cho Xu một tin nhắn đắc thắng vào ngày 25/1/2014, nói rằng, “Ngựa đã được đưa vào thành” ám chỉ đến Con ngựa thành Troy, một loại phần mềm độc hại.

Kết thúc phiên tòa, Xu bị kết tội âm mưu và cố gắng thực hiện hoạt động gián điệp kinh tế và trộm cắp bí mật thương mại. Các luật sư của Xu vẽ nên một bức chân dung đầy thiện cảm về điệp viên này, mô tả anh ta là một người đàn ông tốt bụng, thích chơi bóng đá với con trai và thường xuyên xách đồ những người hàng xóm lớn tuổi. Họ chỉ ra rằng Xu chỉ đơn giản là đang làm công việc của mình, đồng thời nói thêm rằng “anh ta không phải là kẻ chủ mưu”. Họ lập luận rằng một bản án khoan hồng sẽ là phù hợp bởi vì chính phủ Mỹ không thể hy vọng ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc bằng cách trừng phạt nghiêm khắc một sĩ quan tình báo.

Vào ngày 16/11/2022, Xu bị kết án 20 năm tù. Bản án của anh ta hiện đang được kháng cáo.

Việc bắt giữ và truy tố Xu được cho là giúp các cơ quan Mỹ mở ra bản chất có hệ thống của hoạt động gián điệp kinh tế rộng lớn của Trung Quốc. Theo FBI, nếu chỉ một quan chức cấp tỉnh có thể làm được những gì Xu đã làm, thì có thể hình dung các hoạt động tổng thể phải lớn đến mức nào.

Cảm giác về quy mô đó cũng xuất phát từ hai bản cáo trạng được công bố tại tòa án liên bang ở Quận Columbia vào năm 2019 và 2020, nêu tên 5 tin tặc máy tính ở Trung Quốc chịu trách nhiệm về việc xâm nhập vào hơn 100 doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan chính phủ ở Mỹ và các quốc gia khác. Các tin tặc thuộc nhóm APT41, mà Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn và nhóm này không giới hạn hành vi trộm cắp trong tài sản trí tuệ và thông tin kinh doanh.

Hua trong khi đó đã dành vài năm qua để xây dựng lại cuộc sống của mình. Trong thời gian giúp FBI, anh ta đã thất nghiệp - GE đã sa thải Hua sau khi cho anh nghỉ phép vài tháng. Cuối cùng anh tìm được công việc tại một công ty kỹ thuật không liên quan đến chuyên môn.

Tuy nhiên, anh không thấy mình là nạn nhân. “Tại sao tôi lại nhận lời mà không hỏi ý kiến sếp, gia đình? Tôi chịu hậu quả cho những gì mình làm".