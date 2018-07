Hàng xóm hát karaoke gây ồn, nguyên trưởng công an xã nổ súng hù dọa

(VTC News) - Cho rằng hàng xóm hát karaoke gây ồn, góp ý không được, nguyên Trưởng Công an xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang dùng súng rulo bắn 3 phát chỉ thiên để hù dọa.

Ngày 4/7, trao đổi với VTC News, Đại tá Trương Văn Sáng - Trưởng Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ dùng súng rulo bắn chỉ thiên.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 29/6, do có mâu thuẫn với một hộ dân gần nhà nên ông Trần Văn Tám (nguyên trưởng công an xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) đã lấy khẩu súng rulo bắn 3 phát chỉ thiên để hù dọa.

“Ông Tám khai do hàng xóm hát karaoke ồn, ông góp ý nhưng không được.Tức quá ông dùng súng bắn chỉ thiên. Súng nổ lớn khiến nhiều người biết. Sau đó, ông này tự đem khẩu súng lên công an nộp và khai nhận”, đại tá Trương Văn Sáng - Trưởng Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết.

Cũng theo vị này, ông Tám khai khẩu súng là của cha ông, là một cán bộ đã nghỉ hưu để lại.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ khẩu súng. Vụ việc được trình báo lên công an tỉnh để tiếp tục xử lý.

THANH TIẾN