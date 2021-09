'Hàng trăm trẻ mồ côi vì COVID-19 không ai chăm sóc' là tin sai sự thật

(VTC News) -

Những ngày qua mạng xã hội Facebook lan truyền bài đăng kèm hình ảnh hàng trăm trẻ em, trẻ sơ sinh được cho là có mẹ là F0, ba mẹ mất vì COVID-19 tại Bệnh viện Hùng Vương không ai chăm nom, thiếu tã, sữa, quần áo, khóc thét suốt cả ngày vì đói...

Thông tin sai sự thật được một phóng viên đăng lên mạng xã hội.

Sáng 11/9, Fanpage chính thức của Bệnh viện Hùng Vương khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Bệnh viện này khẳng định hiện các bé tại khoa Nhi - Sơ sinh đang được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện điều trị và chăm sóc hết sức tận tâm và chu đáo.

“Hiện nay, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin về các bé có mẹ F0 đang được điều trị và chăm sóc tại khoa Nhi - Sơ sinh của bệnh viện thiếu sữa, tã, quần áo, nước uống... Bệnh viện Hùng Vương xin được xác nhận, đây là những thông tin hoàn toàn sai sự thật”, Fanpage của Bệnh viện Hùng Vương thông báo.

Trả lời VTC News, BS Minh Hiền, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hùng Vương nói, người đăng lên mạng xã hội hình ảnh các em bé tại Bệnh viện Hùng Vương là một phóng viên. Hình ảnh được chụp lúc các bé đang tắm. Phóng viên không tìm hiểu rõ mà kết luận các bé thiếu thốn, không ai chăm sóc rồi đăng lên mạng xã hội là không đúng sự thật.

“Hiện phóng viên đã đăng bài đã xin lỗi Bệnh viện và sửa lại thông tin trên mạng xã hội cũng như bài viết cho đúng sự thật”, BS Hiền nói.

Thông báo trên Fanpage chính thức của Bệnh viện Hùng Vương.

Theo BS Hiền, do mẹ mắc COVID-19, để bảo đảm an toàn cho mẹ, cứu được cả mẹ và con nên bệnh viện có hướng là chấm dứt thai kỳ đôi với thai trên 20 tuần tuổi. Chính vì vậy số lượng trẻ non tháng rất nhiều, do đó bệnh viện cần thêm máy thở và lồng ấp cho trẻ sơ sinh.

“Phóng viên đăng lên là cần tã với sữa, đói, không được chăm nom… là sai. Vì bệnh viện lo được, và mạnh thường quân cũng ủng hộ tã, sữa, thức ăn rất nhiều. Thông tin đăng lên, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã nổi giận. Hiện tại bệnh viện cần thêm lồng ấp và máy thở cho các con”, BS Hiền nói.