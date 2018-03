Hàng trăm người dân phản đối dựng lại hiện trường vụ tai nạn trưa mùng 1 Tết

(VTC News) - Cho rằng ô tô gây tai nạn đã được thay biển số, đặt cách vị trí gây tai nạn ban đầu khoảng 5 mét nên nhiều người bưng xe về vị trí ban đầu để phản đối.

Chiều 18/2, ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Trưởng Công an xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, Công an huyện Can Lộc vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền địa phương dựng lại hiện trường vụ tai nạn khiến một nạn nhân tử vong.

Nạn nhân là ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Người dân và người nhà nạn nhân phản đối việc thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn vào chiều 18/2. (Ảnh: H.H)

Trước đó, khoảng 12h ngày 16/2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất), anh Phạm Cao Hoàng (trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộ, Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô 5 chỗ hiệu Vios mang BKS: 38A - 003.85 chạy trên quốc lộ 15A. Khi qua xã Phú Lộc (Can Lộc), xe tông trúng ông Ngụ đang đạp xe từ quán bên phải đường ra.

Cú tông mạnh khiến ông Ngụ ngã xuống đường, tử vong do tụ máu não. Tại hiện trường, đèn trước ôtô vỡ vụn, xe đạp hư hỏng.

Công an xã Phú Lộc cho biết, sau tai nạn, tài xế Hoàng lái xe bỏ đi vài trăm mét, một vài người đi đường đã đuổi theo, yêu cầu dừng lại.

Giữa anh Hoàng và người dân xảy ra mâu thuẫn. Công an huyện Can Lộc sau đó lập biên bản, đưa người và phương tiện về trụ sở làm việc.

Anh Nguyễn Hữu Nam, (người chứng kiến vụ tai nạn) cho biết “Tôi đi xe qua thấy tai nạn, tôi quay trở lại đỡ nạn nhân, nhưng tài xế xe ô tô gây tai nạn còn đỗ lỗi cho tôi gây tai nạn và định bỏ chạy nhưng tôi không cho chạy”.

Tại buổi thực nghiệm trưa ngày 18/2, tài xế Hoàng và ô tô 5 chỗ được đưa tới để dựng lại hiện trường. Tuy nhiên, theo người dân, ô tô gây tai nạn đã được thay biển số, đặt cách vị trí gây tai nạn ban đầu khoảng 5m.

Tài xế Hoàng không thừa nhận việc gây tai nạn, nói ô tô là mượn bạn, không thuộc sở hữu của mình. Hơn 100 người dân có mặt tại hiện trường bức xúc, đưa hình ảnh vụ tai nạn hôm trước ra đối chất.

Nhiều người phản đối việc thực nghiệm hiện trường vì xe gây tai nạn được thay biển số, đặt sai vị trí ban đầu. (Ảnh: H.H)

Sau phản ứng của người dân, Công an huyện Can Lộc đã huy động lực lượng tới bảo vệ. Cuối giờ chiều cùng ngày 18/2, đám đông được giải tán. Dự kiến ngày 19/2, công an sẽ tiếp tục dựng lại hiện trường vụ tai nạn.

Được biết người điều khiển xe ô tô gây tai nạn, anh Phạm Cao Hoàng hiện đang là cán bộ tuyển sinh Công an tỉnh Hà Tĩnh. Anh Hoàng mới được điều chuyển công tác từ Đà nẵng về Hà Tĩnh được 4 tháng nay.

Hiện vụ việc được bàn giao cho đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh thụ lý.

>>> Đọc thêm: Đang dừng xe bên đường, hai cha con bị xe khách tông chết ngày cận Tết

Video: Xe khách vượt ẩu gây tai nạn kinh hoàng

Huy Hiếu