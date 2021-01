Hàng nghìn khách hàng nhận giải thưởng Tết của BIDV

Chương trình Xuân sang Phát lộc – Quà tặng ngập tràn với hơn 100 nghìn quà tặng và ưu đãi hấp dẫn dành cho tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch tại BIDV, có tổng giá trị khuyến mãi lên tới 23 tỷ đồng.

2.021 quà tặng đón chào năm mới đã tìm được chủ nhân

Theo đúng thể lệ đã cam kết với khách hàng, ngày 11/01/2021 vừa qua, BIDV đã tiến hành quay số, tìm ra 2.021 chủ nhân may mắn của các giải thưởng Chương trình khuyến mại “Quà Tết rộn ràng – Xuân sang phát lộc” dành cho các khách hàng giao dịch từ 25/12/2020 đến hết 31/12/2020.

Theo đó, giải Nhất của chương trình trị giá 50 triệu đồng được trao cho khách hàng Tống Thị Mỹ Phụng – giao dịch tại BIDV An Giang.

Ngoài ra, 05 giải Nhì trị giá 10 triệu đồng lần lượt thuộc về khách hàng tại BIDV Ninh Thuận, Bắc Hưng Yên, Chợ Lớn, Đông Đắk Lắk, Bình Định. 15 giải Ba trị giá 2 triệu đồng và 2.000 giải khuyến khích hấp dẫn khác cũng đã tìm được chủ nhân.

Bà Tống Thị Mỹ Phụng nhận giải thưởng 50 triệu đồng tại BIDV An Giang

Chưa hết, trước Tết Âm lịch, từ 01/02 đến hết 05/02/2021, khách hàng giao dịch gửi tiền tiết kiệm, vay vốn cá nhân (với hợp đồng tối thiểu từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng tùy theo sản phẩm vay vốn), giao dịch chuyển tiền quốc tế hoặc đăng ký mới gói B-Free sẽ có cơ hội được nhận bộ quà sang trọng Xuân sang Phát lộc. Các khách hàng đồng thời được tham gia các chương trình ưu đãi, hưởng các quyền lợi ưu đãi lãi suất từ 5%/năm từ các gói tín dụng hiện hành và được nhận thêm quà tặng vào thời gian trên.

Hàng vạn ưu đãi khác dành cho khách hàng giao dịch điện tử

BIDV hiện đang tiếp tục triển khai game BIDV Smart Hunting từ ngày 28/12/2020, được tích hợp ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Khách hàng khi phát sinh giao dịch chuyển tiền, gửi tiền, chuyển tiền online đạt đủ điều kiện trên ứng dụng BIDV SmartBanking sẽ nhận được 1 lượt chơi game SmartHunting.

Khách hàng có thể sử dụng lượt chơi game để truy tìm kho báu gồm: 01 giải 100 triệu đồng, 05 giải 30 triệu đồng, 60 giải 3 triệu đồng và 240.000 giải 10.000 đồng.

Chương trình kéo dài đến hết 25/02/2021 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,8 tỷ đồng. Tính đến hết 13/01/2021 có hơn 500.000 khách hàng tham gia với hơn 1,8 triệu lượt chơi, trúng gần 700 triệu đồng giải thưởng trực tiếp chuyển vào tài khoản của khách hàng,

Ưu đãi nối tiếp ưu đãi từ nay đến hết tháng 02/2021

Từ ngày 25/01/2021, BIDV triển khai chương trình Tiết kiệm rộn ràng - Xuân sang phát lộc, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại BIDV kỳ hạn từ 01 đến 13 tháng sẽ được nhận ngay lì xì may mắn từ 50.000 đồng và có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn gồm: Ô tô mazda CX5 2.0L, 2 Xe máy Honda PCX Hybrid 150, 10 Xe đạp thể thao Asama Solano Factory và 188 Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W. Những phần quà được BIDV chọn lựa cho chương trình như một lời chúc dành cho khách hàng có một cuộc sống xanh và khỏe mạnh nhân dịp đầu năm mới.

Ngoài ra, 2 iPhone 12 Pro Max 256GB, 5 Máy tính bảng iPad Pro 12.9 inch Wifi 128GB, 9 Apple Watch S6 LTE 40mm, 16 Tai nghe AirPods Pro, sạc không dây Apple là quà tặng quay số dành riêng cho khách hàng tham gia chương trình Tiết kiệm tích lũy từ 01 triệu đồng/tháng trong thời gian từ 17/02/2021 – 02/03/2021.

Song song với ưu đãi trong chương trình trên, khách hàng sử dụng gói sản phẩm Tài lộc an vui gồm: Tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn (6 hoặc 12 tháng) tại quầy, bảo hiểm sức khỏe BIC Tâm An và có tài khoản thanh toán đăng ký dịch vụ BSMS sẽ được nhận ngay các gói quà tặng trị giá tới 6,5 triệu đồng.

Từ ngày 02/01/2021 đến 28/02/2021, BIDV triển khai chương trình ưu đãi “Chuyển tiền rộn ràng - Xuân sang phát lộc” dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế đi và nhận tiền kiều hối. Theo đó, khách hàng được nhận từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/giao dịch nhận/chuyển tiền quốc tế bất kỳ qua kênh KoronaPay, SWIFT và Western Union.

Khi khách hàng đăng ký tài khoản theo các gói - B.Junior – dành cho trẻ em, B.HiSchool – dành cho học sinh cấp 3, Sinh viên, Nhận lương, Doanh nhân và B-FREE sẽ được nhận nhiều ưu đãi như: tặng tiền mặt vào tài khoản, miễn phí chuyển tiền trong & ngoài hệ thống, miễn phí quản lý tài khoản…

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chi nhánh BIDV gần nhất hoặc liên hệ hotline 24/7: 1900 9247.

Với nỗ lực, quyết tâm và nền tảng công nghệ, tài chính vượt trội, BIDV mong muốn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm sản phẩm dịch vụ tốt nhất, khẳng định vị thế “Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu” 5 năm liên tiếp (2016-2020) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn, và là “Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam” 5 năm liên tiếp (2015-2019) do Tạp chí The Asian Banker bình chọn.