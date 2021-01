Hàng nghìn học sinh miền Bắc nghỉ học tránh rét

(VTC News) -

Ngày 8/1, ông Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng ký công văn cho phép cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ khi nhiệt độ dưới 10 độ C; học sinh THCS và THPT nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, Sở đề nghị các trường cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các bé. Còn đối với các trường có tổ chức bán trú, Sở yêu cầu cần đặc biệt quan tâm, đảm bảo thức ăn và thực phẩm, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng, chỗ nghỉ trưa ấm, chuẩn bị các loại thuốc men phục vụ y tế học đường.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm và không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày rét.

Học sinh được trang bị áo ấm khi tới trường. (Ảnh minh hoạ: C.H)

Tại Lạng Sơn, Sở GD&ĐT Lạng Sơn khẩn trương chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS ở các huyện, thành phố cho học sinh nghỉ học đảm bảo sức khoẻ. Một số ít trường vẫn cho học sinh đi học, do đã lùi thời gian vào lớp và có điều hòa sưởi ấm.

Tính đến 12h trưa 8/1, hơn 133.000 học sinh tại 418 trường ở Lạng Sơn nghỉ học tránh rét. Trong đó, chỉ một số ít trường mầm non, tiểu học ở thành phố có điều hòa hai chiều hoặc do học sinh đã đến mới không cho nghỉ. Riêng khối THPT, học sinh của 13/27 trường được nghỉ, còn lại các trường như Tràng Định, Lộc Bình, Vân Nham, Đình Lập... vẫn đi học.

Tại khối giáo dục thường xuyên, nghề nghiệp, 9/11 trung tâm cho học sinh nghỉ, hai đơn vị học bình thường là Chi Lăng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2. So với đợt rét giữa tháng 12 với 22.000 học sinh nghỉ học, đợt rét này số học sinh nghỉ cao gấp 6 lần.

Sở GD&ĐT Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị, trường học, đặc biệt là khối trường mầm non chủ động các biện pháp phòng, chống rét, giữ ấm cho học sinh. Học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C. Học sinh THCS và THPT nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Ông Phạm Mạnh Thuỷ, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho biết, Sở không bắt buộc 100% phải nghỉ, linh động cho nhà trường và phụ huynh tự thoả thuận và quyết định.

Sở khuyến khích các trường cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ xuống thấp hơn ngưỡng đảm bảo. Tuy nhiên nếu gia đình nào bận không thể trông con, vẫn có thể đưa đến lớp học như bình thường. Các trường phải đảm bảo giữ ấm và sức khoẻ cho các em học sinh ở tại trường.

Đại diện Sở GD&ĐT Lào Cai, cho biết sáng 8/1, học sinh của 7/9 huyện ở Lào Cai vẫn đến trường bình thường. Chỉ có huyện Mường Khương và Sa Pa cho học sinh nghỉ vừa tránh rét, vừa kết hợp thời gian nghỉ sơ kết học kỳ I.

Đồng thời, các trường trên địa bàn tỉnh đều chuẩn bị cơ sở vật chất phòng chống rét cho học sinh khá tốt. Khi trời rét đậm, rét hại, học sinh còn thích đến trường hơn ở nhà vì trường có quạt sưởi. Từ đầu mùa đông đến nay rất ít trường cho học sinh nghỉ.

Được biết, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã có văn bản gửi các đơn vị trường học có thể xem xét tình hình thực tế cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ dưới 10 độ C đối với cấp mầm non, tiểu học, dưới 7 độ C với cấp THCS và THPT. Sở GD&ĐT không quy định "cứng" các phòng, các trường linh hoạt trong việc cho học sinh nghỉ nếu thật sự cần thiết và có báo cáo tình hình thường xuyên về văn phòng Sở.

Tương tự, Sở GD&ĐT các tỉnh Cao Bằng, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Điện Biên có công văn gửi các phòng GD&ĐT, các trường căn cứ tình hình thực tế để xem xét cho học sinh nghỉ học khi thời tiết dưới 10 độ C. Nếu các gia đình không có người trông nên vẫn có nhu cầu đưa con đến lớp thì các trường vẫn bố trí giáo viên trông trẻ theo giờ học bình thường.