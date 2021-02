Hàng loạt phim Hàn đoạt giải điện ảnh Rồng Xanh Hàn Quốc sẽ được K+ phát sóng

(VTC News) -

Bên cạnh thế mạnh về bản quyền phát sóng các giải thể thao hay nhất, trong những năm gần đây K+ đã “chuyển mình” mạnh mẽ về nội dung với chiến lược “ngợp giải trí trên K+” - ngợp thể thao và phim ảnh. Bằng chứng là K+ liên tục phát sóng độc quyền các bộ phim ăn khách The World of the Married (Thế giới hôn nhân), Mr Queen (Chàng Hậu)...

Đặc biệt, trong thời gian tới hàng loạt các bộ phim Hàn đoạt giải Rồng xanh sẽ được lên sóng K+, trong đó 4 tựa phim ấn tượng đáng chờ đợi nhất là The man standing next; Voice of Silence; Moonlit Winter; Kim Ji Young, Born 1982.

“The man standing next” khắc họa mặt tối của thời kỳ kinh tế Hàn Quốc phát triển rực rỡ trong những năm tháng trị vì của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee trước khi ông bị ám sát vào năm 1979. Bộ phim đoạt giải Phim hay nhất của giải thưởng Rồng Xanh 2020.

“Khi im lặng cất lời” (Voice of Silence) là bộ phim tội phạm pha lẫn hành động kịch tính. Kịch bản của bộ phim được chọn là một trong 12 dự án hàng đầu tại Venice Biennale College-Cinema 2016-2017. Vai diễn Tae In trong phim của “ảnh đế” Yoo Ah In đã đem lại cho anh giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại giải thưởng Rồng Xanh 41, bộ phim hiện đang có trên VOD App K+.

“Moonlit Winter” nằm trong top 10 bộ phim tâm lý tình cảm đáng xem nhất tại Hàn Quốc kể về mối tình đầu tưởng như đã bị lãng quên nhưng tình cờ được gợi nhớ bởi lá thư đến từ Otaru, Nhật bản. Bộ phim đoạt giải Kịch bản phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc cho Lim Dae Hyung tại lễ trao giải Rồng Xanh 2020.

“Kim Ji Young, Born 1982” là siêu phẩm về tâm lý tình cảm dựa trên cuốn tiểu thuyết “nữ quyền”, được bán hơn triệu bản tại Hàn Quốc đã đem lại những dư âm sâu sắc đằng sau câu chuyện hôn nhân tưởng chừng quá đỗi bình thường.