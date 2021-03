Hàng loạt nhà đầu tư lên đời nhờ xu hướng đầu tư 'Buy-To-Let'

(VTC News) -

Lên đời nhờ đầu tư căn hộ cho thuê

Những ngày đầu năm 2021, báo giới Australia được một phen rúng động khi thông tin về chàng trai Eddie Dilleen, 30 tuổi, xuất thân từ khu phố ổ chuột Parramatta, (Sydney) sở hữu tới gần 30 bất động sản triệu đô trên khắp nước Úc. Điều đặc biệt khiến độc giả phải trầm trồ chính là việc anh ta chưa từng được đào tạo qua trường lớp nào, các kiến thức về bất động sản, kinh doanh đều được Eddie tự học qua sách báo, Internet.

Hiện tại, khối tài sản của Eddie Dilleen ước tính 8 triệu USD, lý giải về con số khổng lồ này, tỷ phú tuổi 30 cho biết việc cho thuê gần như tất cả các bất động sản đang có mang về cho anh khoản thu nhập thụ động xấp xỉ 180.000 USD mỗi năm. “Năm 18 tuổi, tôi mua căn hộ đầu tiên bằng 20.000 USD tiết kiệm và khoản vay ngân hàng, sau đó cho thuê với giá 220 USD mỗi tháng. Với cách làm như vậy, tôi tiếp tục đầu tư các bất động sản khác và có được tài sản như ngày hôm nay…", anh nói.

Câu chuyện của Eddie Dilleen không phải hiếm. Saki, cô gái đến từ thành phố Tokorozawa, tỉnh Saitama, Nhật Bản cũng đã nổi tiếng khắp đất nước sau chương trình giới thiệu về việc cô gái này mua tới 3 căn nhà, cho thuê và nghỉ hưu sớm.

Vào năm 27 tuổi, Saki đã mua được căn nhà đầu tiên cho mình trị giá 10 triệu yên (khoảng 2,2 tỷ VNĐ) bằng cách tiết kiệm và vay vốn ngân hàng. Cô ở một phòng và cho thuê 2 phòng, 2 năm sau cô tiếp tục tậu một căn nhà nữa với giá trị 18 triệu yên (khoảng 3,9 tỷ) và lại cho thuê. Trong năm 2019, Saki tiếp tục mua thêm một căn nhà thứ 3 trị giá 27 triệu yên (khoảng 5,9 tỷ VNĐ). “Đó là những mục tiêu tôi đặt ra năm 18 tuổi, đến nay đã hoàn thành. Giờ đây tôi đã nghỉ làm, sống bằng số tiền cho thuê những căn nhà tự mua”, Saki chia sẻ.

Tại Việt Nam, những năm gần đây, xu hướng “Buy-To-Let”, tức đầu tư vào các dự án bất động sản để cho thuê hay còn gọi là căn hộ dịch vụ đang gia tăng mạnh mẽ. Khảo sát của Savills cho thấy mức độ đầu tư vào lĩnh vực này đã tăng 58% từ năm 2014 đến 2019, so với 21% đối với tất cả các khoản đầu tư bất động sản khác.

Căn hộ cao cấp cho thuê có xu hướng thu hút dòng vốn và được đánh giá là kênh đầu tư an toàn.

Năm 2020, dù thị trường bất động sản bị tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, thế nhưng trong 9 tháng đầu năm, công suất căn hộ cho thuê trên thị trường Hà Nội đạt 69%, giảm không nhiều so với mức 74% của quý 4 năm 2019. Điều này là minh chứng rõ nét cho tiềm năng sinh lời hấp dẫn từ thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê so với thị trường bất động sản bán lẻ hay bất động sản nghỉ dưỡng.

“Cùng với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng trong việc hấp dẫn luồng dịch chuyển sản xuất toàn cầu, từ đó, thu hút nhiều chuyên gia và nhân sự cao cấp - đối tượng khách thuê chính của căn hộ dịch vụ”, một chuyên gia bất động sản đánh giá về triển vọng phát triển của thị trường căn hộ cho thuê trong năm 2021.

TNR The Nosta với vị trí trung tâm thường là lựa chọn hàng đầu cho giới đầu tư “Buy-To-Let”.

Sóng “buy-to-let” ở TNR The Nosta

Nguồn cầu được dự báo sẽ tăng mạnh khi tình hình dịch bệnh trên toàn cầu được kiểm soát. Chính vì vậy, ngay tại thời điểm đầu năm 2021, làn sóng các nhà đầu tư mua căn hộ để cho thuê đang diễn ra rầm rộ.

Thực tế ở những thành phố lớn, các nhà đầu tư chuyên nghiệp có xu hướng lựa chọn loại hình căn hộ cao cấp với 2-3 phòng ngủ và nội thất sang trọng, hiện đại. “Bởi những căn hộ tiện nghi ở vị trí trung tâm rất dễ tìm khách thuê, đặc biệt là khách thuê ngoại quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam”, một chuyên gia bất động sản cho biết.

TNR The Nosta thể hiện đúng giá trị của căn hộ hạng sang như chất lượng căn hộ, kiến trúc, nội thất đẳng cấp quốc tế, vị trí ngay trung tâm quận Đống Đa...

Một trường hợp được giới bất động sản săn đón và đánh giá cao bởi những tiêu chí đáp ứng đầy đủ hình mẫu “Buy-To-Let” tại Hà Nội là TNR The Nosta, 90 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội. Đây là một trong số ít dự án hạng sang nằm trên quỹ đất trung tâm – quận Đống Đa - nơi giao điểm của nhiều trục đường chính trong nội thành. Dự án bao gồm 480 sản phẩm, được áp dụng theo mô hình khách sạn đẳng cấp 5 sao, mỗi căn có từ 2 đến 3 phòng ngủ.

Diện tích các căn hộ TNR The Nosta khá linh hoạt, từ 45m2 – 63m2 – 76m2 đối với căn hộ 2 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ có điện tích 92m2. Tùy vào chiến lược và khả năng về vốn, khách hàng có thể đầu tư căn hộ nhỏ để cho cá nhân thuê, hoặc mua căn hộ cao cấp để cho doanh nhân, người nước ngoài thuê và duy trì giá trị đầu tư lâu dài.

Công nghệ thông minh ứng dụng trong từng ngõ ngách của căn hộ và tòa nhà TNR The Nosta là điểm mạnh hút khách thuê nhà người nước ngoài.

Điểm mạnh của dự án TNR The Nosta là tiện ích 4.0 hoàn hảo chỉ thông qua một lần “chạm”, trong đó phải kể đến: hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh báo cháy ngay trên ứng dụng điện thoại; căn hộ thông minh mở khóa bằng thẻ từ tích hợp “smart lock” mở cửa từ xa; hỗ trợ điều khiển bằng smartphone, giọng nói cho các thiết bị điện trong nhà như đèn chiếu sáng, tivi, điều hòa… Đây là một yếu tố quan trọng mà những đối tượng khách hàng thuê căn hộ cao cấp thường lựa chọn bởi tiêu chí cao và đáp ứng đời sống hiện đại, văn minh của họ.

Ngoài ra, ở TNR The Nosta, cư dân còn được tận hưởng 12 tiện ích đặc quyền miễn phí trọn đời như bể bơi bốn mùa, bể sục Jacuzzi, phòng xông hơi thư giãn, phòng tập gym hiện đại, phòng tập thể thao đa năng, vườn chân mây Skygarden, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, phòng vui chơi trẻ em Kid Club, thư viện số hiện đại, khu vực làm việc Co-working space, Wifi phủ sóng công cộng, trạm sạc Charging Station cho xe đạp - xe máy...

“Đầu tư “Buy-To-Let” ở TNR The Nosta được đánh giá là kênh an toàn bởi thị trường này hướng đến những khách hàng có nhu cầu thực, tạo ra khoản thu nhập ổn định, né sóng bất động sản và là của để dành an toàn, sinh lời bền vững cho nhà đầu tư” - một chuyên gia bất động sản nhận định.