Hàng loạt hồ thủy điện, thủy lợi ở Nghệ An bắt đầu xả lũ

Do ảnh hưởng của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ 29 - 31/10, trên địa bàn Nghệ An có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt.

Vì vậy, lượng nước đổ về các hồ thủy điện, thủy điện tăng nhanh khiến nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải xả lũ.

Nhà máy thủy điện xả lũ. (Ảnh minh họa)

Hồ thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An) bắt đầu xả lũ vào lúc 17h ngày 29/10, lưu lượng xả từ 500m3/s đến 1.000m3/s.

Hồ thủy điện Châu Thắng bắt đầu xả lũ từ 17h ngày 29/10, lưu lượng xả từ 76m3/s đến 400m3/s.

Hồ thủy điện Nâm Mô (huyện Kỳ Sơn) bắt đầu xả lũ từ 19h ngày 29/10, với lưu lượng xả từ 140m3/s đến 400m3/s.

Do mưa lớn nên nhiều tuyến đường ở huyện Đô Lương (Nghệ An) bị ngập nặng chiều 29/10.

Hồ thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương) bắt đầu xả lũ lúc 20h30 ngày 29/10, với lưu lượng xả từ 200 3/s đến 500m3/s.

Hồ thủy lợi Vực Mấu (thị xã Hoàng Mai) là hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An cũng sẽ bắt đầu xả lũ từ 1h-6h sáng 30/10 với lưu lượng từ 20 - 100m3/s.

Trước đó, 7h sáng 29/10, trước nguy cơ sạt lở núi tại xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn), lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn đã sơ tán 36 hộ dân, với 156 nhân khẩu ở bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam về khu sơ tán để tránh trú an toàn.