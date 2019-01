Hàng loạt bất ngờ xảy ra tại 'Quả cầu vàng' 2019

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" vượt qua" Incredibles 2": Nhiều năm qua, các giải thưởng dành cho phim hoạt hình thường bị hãng Disney thống trị. Năm nay, “nhà chuột” tỏ ra tự tin khi nắm trong tay hai tác phẩm lớn, được nhiều khán giả yêu mến là "Incredibles 2" và "Ralph Breaks the Internet". Song, cái tên giành chiến thắng tại "Quả cầu vàng" lại là "Spider-Man: Into the Spider-Verse" - tác phẩm sáng tạo khi cho nhiều Người Nhện cùng tập hợp ở một vũ trụ. Nếu để ý, một số giải thưởng gần đây của các hiệp hội phê bình phim tại Mỹ thường gọi tên Spider-Man. Do đó, binh đoàn Người Nhện hoàn toàn có thể làm nên chuyện lớn tại "Oscar 2019" sau chiến thắng quan trọng này.