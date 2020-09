8 tháng, hàng không Việt có nhiều sự cố thót tim

Trong 2 sự cố nghiêm trọng, có một của Vietnam Airlines và một của Vietjet.

Cụ thể, sự cố xảy ra với tàu bay Airbus A321 số đăng ký VN-A392 của Vietnam Airlines khi thực hiện chuyến bay VN920 từ TP.HCM đi Phnom Penh (Campuchia). Trong lúc thực hiện chạy đà cất cánh, tổ bay đã đình chỉ cất cánh do động cơ bên phải của tàu bay bị hỏng.

Máy bay VJ hạ cánh trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất là sự cố hàng không nghiêm trọng.

Trường hợp thứ hai xảy ra đối với chuyến bay VJ322 của Vietjet, tàu bay Airbus A321 số đăng ký VN-A657 ngày 14/6/2020 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong quá trình hạ cánh, tàu bay đã bị xông ra bên phải đường cất hạ cánh (CHC) 25L/07R và dừng lại ở vị trí cách đầu đường CHC 25L khoảng cách 1100 m.

Toàn bộ hành khách trên tàu là 217 hành khách, cùng với 8 thành viên tổ bay đều an toàn, không bị thương tích và được giải phóng thông qua cửa hành khách của tàu bay, được đưa trở lại nhà ga an toàn.

Trong 6 sự cố uy hiếp an toàn mức cao (mức C), có một sự cố liên quan đến chuyến bay SL180 khai thác bởi Hãng hàng không Thai Lion Air (Thái Lan) tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Theo đó, sau khi hạ cánh đường cất hạ cánh 11L, cơ trưởng chuyến bay đã điều khiển tàu bay lăn không tuân thủ huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu, đã vi phạm khu vực an toàn đường cất hạ cánh 11 R khiến chuyến bay VN1233 đang chạy đà trên đường cất hạ cánh 11R phải huỷ bỏ cất cánh.

Ngoài ra sự cố xảy ra với chuyến bay VJ121 của Vietjet (số đăng ký VN-A521 từ Hà Nội đi TP.HCM) cũng được vào sự cố mức C. Trong khi thực hiện ra bằng để hạ cánh cơ phó là người điều khiển tàu bay đã thực hiện ra bằng chậm dẫn đến tàu bay chạm đường cất hạ cánh với gia tốc đứng lớn. Cơ trưởng chiếm quyền điều khiển tàu bay và thực hiện bay lại. Tàu bay tiếp cận lần 2 và hạ cánh an toàn.

Một sự cố mức C khác liên quan đến chuyến bay VNC208, tàu bay Cessna C208 số đăng ký VN-B593 của Công ty cổ phần Hàng không Hành Tinh Xanh tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng).

Cục Hàng không cũng đánh giá sự cố xảy ra với tàu bay Boeing B787, số đăng ký VN-A870 của Vietnam Airlines, thực hiện chuyến bay VN125 từ Đà Nẵng đi TP.HCM là sự cố nhóm C. Cụ thể, trong quá trình đẩy lùi và khởi động động cơ để khởi hành, tàu bay di chuyển đột ngột về phía trước và va vào xe kéo đẩy làm hỏng cần kéo đẩy.