Hãng hàng không nào đúng giờ nhất Việt Nam?

Theo đó, từ 19/1 đến 18/2, Bamboo Airways đã khai thác 507 chuyến bay đầu tiên của hãng với tỷ lệ đúng giờ lên tới 94,5% (chỉ có 28 chuyến bị chậm).

Tỷ lệ này đưa Bamboo Airways trở thành hãng có tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất trong các hãng hàng không Việt Nam tháng 2/2019.

Hãng ghi nhận 28 chuyến bay chậm chuyến, trong đó 24 chuyến do “Tàu bay về muộn”, một lý do chậm chuyến thường là chủ quan của hãng hàng không.

Bamboo Airways là hãng hàng không đúng giờ nhất trong tháng 2/2019.

Hãng có nhiều chuyến bị chậm nhất vẫn là Vietjet Air với 2.677 chuyến trong số 12.442 chuyến bay mà hãng khai thác trong tháng 2. Tỷ lệ khai thác đúng giờ của Vietjet Air hiện ở mức 78,5%, tương đương cứ khoảng 5 chuyến bay của hãng thì có một chuyến bị chậm giờ cất cánh.

Vietnam Airlines được ghi nhận đã khai thác 12.063 chuyến bay trong tháng 2, tỷ lệ khai thác đúng giờ ở mức 88,9%.

Jetstar Pacific được ghi nhận đã khai thác 3.291 chuyến bay trong tháng 2, trong đó 2.453 chuyến bay bị chậm giờ cất cánh. Tỷ lệ đúng giờ của Jetstar Pacific đang là 74,5%, thấp nhất trong 5 hãng hàng không Việt Nam.

Còn với Vasco, theo số liệu từ Cục Hàng không, hãng đã khai thác 1.060 chuyến bay trong tháng 2, đạt tỷ lệ đúng giờ ở mức 90,8%.

Tính chung toàn ngành, các hãng hàng không đã khai thác tổng cộng 29.363 chuyến bay trong tháng 2, có 4.984 chuyến bị chậm giờ bay, tỷ lệ đúng giờ trung bình là 83%.

Toàn ngành ghi nhận 18 chuyến bay bị hủy, trong đó có 12 chuyến bay bị huỷ là do Vietnam Airlines khai thác.

Trong các lý do chậm chuyến, những lý do chủ quan của hãng hàng không chiếm tới 75,7% số chuyến bay, số còn lại lần lượt là do "trang thiết bị và dịch vụ tại cảng", "lý do khác", "thời tiết" và tỷ lệ thấp nhất là do "điều hành bay".

Ngọc Vy