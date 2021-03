Hãng hàng không nào bay nhiều nhất trong tháng 3?

Báo cáo tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng Việt Nam tháng 3/2021 (giai đoạn từ 19/2 đến 18/3) cho thấy tổng số chuyến bay khai thác trong tháng 3-2021 đạt 17.048 chuyến, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 17,9% so với tháng 2-2021.

Trong đó, Vietnam Airlines dẫn đầu về số chuyến bay khai thác trong tháng với 5.906 chuyến, giảm 18,5% so cùng kỳ và giảm 12,2% so tháng trước.

Sau khi dẫn đầu về số chuyến bay trong tháng 2, tháng này VietJet Air khai thác 5.562 chuyến, giảm 26,4% so cùng kỳ, giảm 29,4% so với tháng trước.

Bamboo Airways cũng đã có số chuyến bay khá ấn tượng với tổng số 3.412 chuyến bay, tăng 4,2% so cùng kỳ và giảm 14,9% so với tháng trước.

Pacific Airlines khai thác 1.265 chuyến, giảm 20,9% so cùng kỳ và giảm 22,9% so tháng trước. VASCO khai thác 607 chuyến, giảm 46,2% so cùng kỳ và tăng 17,2% so tháng trước.

Tân binh Vietravel đã khai thác 296 chuyến bay trong tháng 3.

Trong đó, tỉ lệ số chuyến bay đúng giờ khá cao với 96,7%. Số chuyến bay chậm chuyến chỉ còn chiếm 3,3%.

Đứng đầu tỉ lệ chậm chuyến là VASCO cũng chỉ có 47 chuyến chậm, chiếm 7,7% chuyến khai thác. Lý do chậm chuyến chủ yếu là do máy bay về muộn, do hãng hàng không.

Về số chuyến huỷ, có 214 chuyến, chiếm 1,2%. Nguyên nhân chủ yếu là lý do thương mại, lý do khác và do khai thác. Hãng có số chuyến hủy nhiều nhất là Vietnam Airlines với 180 chuyến.

Những ngày qua, cùng với tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, lượng khách đi máy bay tăng lên. Có thời điểm sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã xảy ra tình trạng ùn tắc dịp cuối tuần qua. Các hãng hàng không đang đua nhau mở thêm đường bay và tăng chuyến bay để đón khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm hè. Đặc biệt là mở đường bay và tăng chuyến đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt... Có nhiều gói khuyến mại, kích cầu, cũng như kết hợp với các công ty du lịch, lữ hành đưa ra các combo vé bay - du lịch - nghỉ dưỡng giá mềm để hút khách.

Từ 28/3, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã tăng chuyến bay trên gần 30 đường nội địa. Các hãng này có kế hoạch cung ứng gần 500.000 chỗ, tương ứng với xấp xỉ 2.600 chuyến bay nội địa trong giai đoạn từ 28/4 đến 3/5. Số ghế tăng xấp xỉ 100.000 ghế so với thường lệ. Hãng khẳng định có mạng bay nội địa lớn nhất cả nước với 60 đường bay.

Ngày 29/3, Vietjet cho biết sẽ lần lượt mở mới 5 đường bay đến Phú Quốc từ Vinh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nha Trang, Đà Lạt từ nay đến 29/4. Đồng thời tăng tần suất với những đường bay đang được khai thác giữa Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng đi Phú Quốc.