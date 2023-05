(VTC News) -

Mới đây, Báo điện tử VTC News nhận được phản ánh của nhiều người dân và doanh nghiệp lữ hành về việc hãng bay thay đổi lịch trình chuyến bay tới 2 ngày so với kế hoạch ban đầu, gây thiệt hại cho khách hàng và doanh nghiệp.

Cụ thể, chuyến bay số hiệu VJ948 khởi hành từ Hà Nội đi Đài Trung (Trung Quốc) theo kế hoạch ban đầu sẽ khởi hành lúc 15h40 ngày 31/5. Tuy nhiên, sau khi đặt mua vé, khách hàng 2 lần nhận được thông báo thay đổi lịch trình bay của chuyến bay này với lý do khai thác. Việc này khiến chuyến bay bị thay đổi thời gian khởi hành tới 15h40 ngày 2/6 (chậm hơn 2 ngày so với lịch trình ban đầu).

Việc thay đổi lịch trình quá xa so với thời gian mở bán vé khiến kế hoạch của nhiều khách hàng và doanh nghiệp du lịch bị đổ vỡ, gây thiệt hại về thời gian và kinh tế.

Hãng hàng không "delay" chuyến bay tới 2 ngày, doanh nghiệp lữ hành kêu trời

“Tôi sinh sống và làm việc tại Đài Trung. Thời gian vừa qua tôi về Việt Nam thăm gia đình và tôi đặt vé để quay trở lại Đài Trung từ gần 2 tháng trước. Tất cả kế hoạch, các cuộc hẹn công việc của tôi đứng trước nguy cơ đổ vỡ do chuyến bay thay đổi lịch trình chậm hơn tới 2 ngày so với ban đầu. Hãng bay này đang bỏ qua quyền lợi của khách hàng khi tự ý thay đổi lịch trình với lý do khai thác”, khách hàng mua vé máy bay bức xúc.

Trong khi đó, đại diện đơn vị lữ hành tại Hà Nội cho biết, việc thay đổi thời gian của một chuyến bay quốc tế quá xa so với lịch trình mở bán vé ban đầu khiến các công ty du lịch đứng trước nguy cơ thiệt hại kinh tế nặng nề.

“Chúng tôi không biết làm thế nào, thay đổi lịch trình tới 2 ngày là chuyện chưa từng xảy ra kể từ ngày tôi làm du lịch. Không khách hàng nào có nhiều thời gian đến thế. Thiệt hại của chúng tôi sẽ là vô cùng nặng nề nếu khách hủy tour vì không thể thay đổi thời gian phù hợp với lịch bay bị delay”, đại diện doanh nghiệp lữ hành nói.

Thành Lâm