Hàng chục vệ sĩ bảo vệ Thành Long sau vụ Nhậm Đạt Hoa bị tấn công

Ngày 23/7, trang QQ đưa tin Thành Long có mặt tại Đại Đồng, Sơn Tây để chuẩn bị cho Tuần phim hành động quốc tế Thành Long lần thứ 5. Nam diễn viên từng đến Đại Đồng vào năm 2018, truyền thông nhận xét công tác bảo vệ Thành Long năm nay siết chặt hơn.

Các nhân viên được trang bị kỹ lưỡng để bảo vệ Thành Long.

Theo QQ, đơn vị tổ chức đã huy động lực lượng bảo an hùng hậu để duy trì trật tự. Dù chưa tới mức cấm đường, nhưng mỗi nơi Thành Long xuất hiện đều có nhân viên dẹp đường và không có người hâm mộ nào có thể tiếp cận nam nghệ sĩ. Thậm chí, cả các vệ sĩ nữ cũng được điều tới.

Ngoài ra, khi Thành Long ngồi ăn đặc sản địa phương, các bảo an cũng xếp thành hàng rào để che chắn. Trong suốt sự kiện, luôn có nhân viên an ninh yêu cầu phóng viên và người dân dừng quay phim. Sau đó, Thành Long rời đi bằng trực thăng riêng, không dùng xe do ban tổ chức sắp xếp.

QQ cho hay công tác an ninh được siết chặt sau khi Nhậm Đạt Hoa bị kẻ lạ đâm bằng dao ngay trên sân khấu ở Quảng Đông hồi tuần trước.

Rất nhiều người hâm mộ Thành Long muốn nhìn thấy ông nhưng đều bị vệ sĩ chặn lại.

Sau sự kiện Nhậm Đạt Hoa bị đâm bằng dao tại Trung Sơn, công chúng hiểu hơn về những nguy hiểm mà các nghệ sĩ có thể gặp phải. Trước đó, khi nghệ sĩ sử dụng quá nhiều vệ sĩ tại sự kiện, họ thường bị chê trách chảnh chọe, khoa trương, coi mình là ngôi sao lớn.

Nhiều nghệ sĩ từng gặp tai nạn sân khấu như Lưu Diệc Phi, Hàn Tuyết...Theo Sina, công tác đảm bảo an ninh cho nghệ sĩ luôn bị ban tổ chức xem nhẹ ở Trung Quốc.