(VTC News) -

Một ngày vui chơi thú vị bỗng chốc trở thành cơn ác mộng đối với những người đến công viên giải trí Carowinds ở Bắc Carolina, Mỹ, khi chiếc tàu lượn siêu tốc đột ngột dừng lại giữa chừng. Sự cố khiến toàn bộ hành khách trên tàu lượn bị treo ngược giữa không trung trong gần 45 phút. Những tiếng cười và tiếng hò reo trước đó biến thành tiếng la hét bất lực và sợ hãi sau khi tàu lượn hoàn toàn ngừng di chuyển ở khúc xoay lộn ngược.

Nhiều người chơi bị treo ngược trên tàu lượn siêu tốc suốt 45 phút.

Theo trang tin Fox 5, chiếc tàu lượn này chạy với tốc độ 80km/h và có 6 khúc cua lộn ngược 360 độ như vậy.

Nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng của mình, một du khách tên Allen chia sẻ: “Bản thân tôi đã chứng kiến những giọt nước mắt của mình rơi từ trên trời xuống. Điều đó thật kinh hoàng. Khi nhân viên kỹ thuật đến, anh ấy nói: 'Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đang gặp một số khó khăn về kỹ thuật'. Chúng tôi nghĩ rằng anh ấy đang nói đùa. Sự cố này sẽ không phải là vấn đề quá lớn nếu như bạn không bị lộn ngược, cắm đầu xuống đất như chúng tôi lúc đó. Những bậc phụ huynh khi đó chỉ biết hò hét động viên các con: 'Sẽ ổn thôi!”.

Sau khi sự việc được giải quyết, đại diện công viên cho biết: “Vào ngày 29/4, tàu lượn Flying Cobras nằm trong County Fair tại công viên Carowinds đã dừng lại bất ngờ khi đang chạy. Đội ngũ bảo trì của công viên đã phản ứng nhanh chóng và không có vị khách nào gặp nguy hiểm. Tất cả hành khách đã được đưa về nhà ga an toàn. Sự an toàn và an ninh của khách hàng và các cộng sự của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu của công viên Carowinds”.

Đại diện công viên tuyên bố, mỗi hành khách bị mắc kẹt trên tàu lượn sẽ được tặng 2 phiếu mua hàng giảm giá.

Một sự cố tương tự cũng xảy ra tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 2/5. Trang Net Ease đưa tin, chiếc tàu lượn siêu tốc sau khi lên dốc đã đột ngột dừng lại khiến 18 hành khách bị treo lơ lửng ở độ cao 77 m. Các vị khách sau đó cho biết, họ phải ngồi yên tại chỗ gần nửa tiếng đồng hồ mới được giải cứu. Sau khi nhân viên cứu hộ lên tới nơi, 18 hành khách được tháo chốt an toàn và men theo cầu thang nhỏ, tự đi bộ xuống.

Theo điều tra sơ bộ, sự cố này xảy ra do nhân viên vận hành đột nhiên phát hiện bảng điều khiển thiết bị có sự bất thường. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, quản lý lập tức cho dừng tàu lại. Chiếc tàu lượn siêu tốc kể trên đang phải dừng hoạt động, chờ kiểm tra, bảo trì xong mới vận hành trở lại. Còn 18 hành khách gặp sự cố đã được phía công viên giải trí làm thủ tục bồi thường.