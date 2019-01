Hàng chục nghìn khán giả cổ vũ Mỹ Tâm nhảy vũ điệu say rượu trên sân khấu

Vừa “xông đất” Vpop 2019 bằng “Đi để trở về 3” nhưng trên sân khấu đêm nhạc, Soobin Hoàng Sơn lại khoe vũ đạo với 3 ca khúc khác là “I know you know”, “Xin đừng lặng im” và mashup “Turn it up” – “Daydreams” càng làm không khí nóng dần lên.