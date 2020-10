Hãng bay nào đúng giờ nhất 9 tháng?

Số liệu mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Bamboo Airway đạt tỷ lệ đúng giờ trung bình trong 9 tháng đầu năm 2020 là 95,6% - tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê này, Bamboo Airways đã bảo toàn thành công vị trí dẫn đầu toàn ngành về bay đúng giờ và là hãng duy nhất khai thác vượt công suất cũ.

Bamboo Airways bay đúng giờ nhất 9 tháng.

Cụ thể, Bamboo Airways dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa với tỷ lệ số chuyến bay cất cánh đúng giờ trong 9 tháng đầu năm nay đạt 95,6%. Vietnam Airlines đứng ở vị trí thứ 2 với 91% chuyến bay đúng giờ, cao hơn mức OTP trung bình toàn ngành là 89,8%.

Lần lượt giữ các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng tỉ lệ đúng giờ 9 tháng đầu năm 2020 là Vietjet Air và Jetstar Pacific với 86,7% và 86,2% các chuyến bay cất cánh đúng giờ.

Có nhiều yếu tố khách quan trong 9 tháng vừa qua khiến chỉ số bay đúng giờ của các hãng bị ảnh hưởng mạnh mẽ như việc hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất đồng loạt đóng cửa một đường băng để sửa chữa, xuất hiện tình trạng máy bay của các hãng bị ùn ứ chờ cất cánh hoặc phải bay chờ hạ cánh, dẫn đến tác động chậm chuyến dây chuyền cở các sân bay khác; do dịch bệnh dẫn đến phát sinh nhiều quy trình vệ sinh, kiểm dịch, khử khuẩn, khử trùng tàu bay…

Tuy nhiên, mặt bằng chung OTP của toàn ngành đã tăng cao hơn năm trước. Các hãng đều cho thấy nỗ lực rất lớn trong việc cải thiện về tỉ lệ bay đúng giờ Đây là dấu hiệu đáng mừng chứng tỏ chất lượng dịch vụ hàng không đang ngày càng được nâng cao.

Từ đầu năm đến nay, dưới ảnh hưởng nặng nề của 2 đợt dịch bệnh, công suất chung của toàn ngành hàng không nội địa suy giảm so với cùng kỳ khi tổng số chuyến bay khai thác giảm 36,5% so với 9 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận một hãng nội địa khai thác vượt công suất cũ là Bamboo Airways với số liệu tăng trưởng chuyến bay đạt 60,1%. Với Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jestar Pacific, số chuyến bay trong 9 tháng đầu năm lần lượt giảm 35,5%, 43,1% và 58,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến thời điểm hiện tại, khi dịch bệnh đã tiếp tục có dấu hiệu được kiểm soát tốt tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, các hãng hàng không nội địa đang tăng tốc để khôi phục mạng bay.

Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cho biết, hãng đang dồn lực khôi phục lại mạng bay nội địa, song song với việc mở mới nhiều đường bay để phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách dịp cuối năm. Có thể kể tới các đường bay như Hải Phòng – Pleiku/Buôn Mê Thuột/Quy Nhơn, Vinh – Đà Lạt/Vinh - Buôn Mê Thuột, các đường bay thẳng từ Hà Nội, Vinh, Hải Phòng tới Côn Đảo từ tháng 9/2020; các đường bay từ Đà Nẵng tới Hải Phòng/Phú Quốc/Đà Lạt, Hải Phòng – Cần Thơ; Cần Thơ – Quy Nhơn/Đà Lạt/Vinh trong tháng 10/2020…

Đối với mạng bay quốc tế, mọi nguồn lực của Bamboo Airways đã sẵn sàng để khôi phục và mở mới các đường bay đến các nước kiểm soát dịch tốt. Hiện nay, bên cạnh các chuyến bay quốc tế dưới hình thức thuê chuyến, kết nối tới Đài Loan, Hàn Quốc, Đức… đưa công dân Việt Nam hồi hương, Bamboo Airways dự kiến đưa vào khai thác đường bay thẳng thường lệ Hà Nội – Incheon (Hàn Quốc) trong tháng 10/2020 cùng với kế hoạch mở mới nhiều tuyến bay đến Nhật Bản, Singapore, Úc vào quý 4/2020, đến Đức và Anh vào quý 1/2021...

Vietnam Airlines ghi nhận tổng lượng khách bay nội địa bình quân tuần cuối tháng 9 tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện hãng khai thác hơn 40 đường bay nội địa. Với Vietjet, tới nay hãng đã phục hồi hoàn toàn mạng bay nội địa, với 40 đường bay. Đại diện hãng hàng không giá rẻ Pacific Airlines cho biết, tới nay hãng đã khôi phục 10 đường bay nội địa và tăng tần suất một số đường bay có điểm đến du lịch nổi tiếng.

Theo cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings, nhờ kiểm soát tốt COVID-19, hàng không Việt Nam sẽ phục hồi nhanh hơn các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Fitch Ratings dự báo khách luân chuyển (RPK) trung bình của hãng hàng không Việt Nam bằng 55% mức cơ sở năm 2020 và 90% vào năm 2021. Những con số này tích cực, cao hơn các thị trường khác tại Đông Nam Á.