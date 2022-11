Hàn Quốc triệu tập nhiều cảnh sát, nhân chứng điều tra vụ giẫm đạp Itaewon

(VTC News) -

Trong số những nhân chứng được triệu tập có 4 cảnh sát, 14 chủ kinh doanh gần khu vực xảy ra thảm họa và 67 người bị thương. Cơ quan điều tra đang tái hiện tình huống vụ việc thông qua lời khai của nhân chứng và hình ảnh trích xuất từ 144 camera giám sát (CCTV) thu thập được.

Từ những dữ liệu thu thập được có thể thấy, thảm họa bắt đầu xảy ra do có người bị ngã. Ủy ban điều tra đặc biệt sẽ kiểm chứng một cách khoa học tình huống khi đó thông qua mô phỏng 3D do Cơ quan Pháp y quốc gia (NFS) thực hiện. Vào buổi khám nghiệm hiện trường lần đầu ngày 31/10, NFS đã ghi lại chính xác hiện trường xảy ra thảm họa bằng máy quét 3D.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét 8 nơi gồm Sở Cảnh sát Seoul, Sở cảnh sát quận Yongsan, trụ sở hành chính quận Yongsan vào ngày 2/11.

Trong khi đó, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, ngày 4/11, chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, thảo luận về dịch Covid-19 và thảm họa giẫm đạp Itaewon.

Theo Thủ tướng Han Duck-soo, Chính phủ có kế hoạch đặt “Trung tâm hỗ trợ tích hợp một cửa liên quan thảm họa Itaewon”, phối hợp các ban ngành Chính phủ liên quan để tiếp tục hỗ trợ cho gia quyến và người bị thương ngay cả sau khi hết thời gian tưởng niệm quốc gia.

Thủ tướng Hàn Quốc cũng cho biết, nhiều ý kiến chỉ ra rằng có nhiều công trình xây nới trái phép, nên chính quyền địa phường cần nhanh chóng có biện pháp cần thiết như tiến hành điều tra, rà soát và ban lệnh sửa chữa đối với những trường hợp vi phạm. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Địa chính và giao thông cũng cần có phương án cải thiện cơ chế.

Thủ tướng Hàn Quốc nhận định các vụ tai nạn tương tự cũng có thể xảy ra trong giờ tan tầm tại ga điện ngầm. Cơ quan Cảnh sát cần phối hợp nhân viên an ninh của Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul Metro để duy trì an ninh và đảm bảo an toàn.

Cùng đó, Thủ tướng Han Duck-soo cho biết, Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ chi phí điều trị và hoàn tất tổ chức tang lễ cho các nạn nhân; cũng như dồn toàn lực để thiết lập phương án cải thiện cơ chế, đề phòng phát sinh các thảm họa tương tự như đối sách đề phòng tai nạn do tập trung đông người.