Hàn Quốc miễn phí giáo dục từ cấp tiểu học tới THPT từ năm 2021

(VTC News) -

Bắt đầu từ năm nay, đối tượng được hưởng giáo dục miễn phí bậc trung học phổ thông được tăng từ 880.000 học sinh lớp 11 và 12 trong năm ngoái lên 1.240.000 học sinh từ lớp 10 tới lớp 12. Theo đó, cả học sinh lớp 10 cũng sẽ được hỗ trợ khoảng 1.600.000 won (1.480 USD)/năm tiền học phí, sách giáo khoa, phí hỗ trợ điều hành nhà trường.

Như vậy, toàn bộ học sinh Hàn Quốc từ bậc tiểu học, trung học cơ sở tới trung học phổ thông đều được hưởng giáo dục miễn phí.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Ngoài ra, gánh nặng học phí bậc mầm non cũng được giảm nhẹ. Đơn giá hỗ trợ giáo dục cho trẻ em từ 3-5 tuổi là 80.000 won (74 USD)/tháng ở các trường mầm non công lập và 260.000 won (240 USD)/tháng với nhà trẻ và trường mầm non tư thục sẽ được tăng thêm 20.000 won (18 USD).

Tất cả các trường mầm non công lập và tư thục có trên một quy mô nhất định sẽ áp dụng tiêu chuẩn mới theo Luật cung cấp bữa ăn tại trường học, khắt khe hơn so với tiêu chuẩn Luật vệ sinh thực phẩm.

Trong năm nay, khoản hỗ trợ cho học sinh tiểu học thuộc tầng lớp thu nhập thấp được nâng thêm 38,8%, học sinh trung học cơ sở nâng 27,5%, học sinh trung học phổ thông nâng 6,1%.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ bổ sung thêm quy định về việc giảng dạy từ xa trong Luật giáo dục bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, để có thể triển khai ổn định giảng dạy từ xa trong tình hình dịch COVID-19.

Khoản phí hỗ trợ xin việc làm cho những học sinh chỉ tốt nghiệp cấp ba nhưng được đào tạo nghề rồi xin việc làm vào các công ty vừa và nhỏ, công ty tầm trung được nâng từ 4 triệu won (3.695 USD) trong năm ngoái lên 5 triệu won (4.620 USD) trong năm nay.

Để giảm nhẹ gánh nặng học phí cho sinh viên đại học, chính phủ sẽ hạ 0,15% lãi suất cho vay học phí trong học kỳ I năm nay xuống còn 1,7%, thấp hơn học kỳ II năm ngoái là 1,85%. Cùng với đó, chính phủ sẽ mở rộng đối tượng xét học bổng sinh viên ưu tú khối nhân văn và khối nghệ thuật, thể thao.

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ sửa đổi Luật giáo dục bậc cao, quy định các trường đại học bắt buộc phải lập Kế hoạch quản lý an toàn. Chính phủ sẽ hỗ trợ cử chuyên gia trực tiếp tới các trường để tư vấn tâm lý cho những học sinh, sinh viên bị vấn đề về sức khỏe tâm thần.