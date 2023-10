Hamas tấn công bất ngờ, tình báo Israel thất bại chưa từng có

(VTC News) -

Theo Guardian, cuộc tấn công bất ngờ của nhánh quân sự phong trào Hamas vào Israel vào rạng sáng 7/10 theo giờ địa phương diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Chiến tranh Yom Kippur. Cuộc tấn công chớp nhoáng của hàng trăm tay súng Palestine từ Dải Gaza sẽ được nhớ đến như một thất bại tình báo chưa từng có đối với Israel.

Chỉ trong vài tiếng, hàng chục đến hàng trăm tay súng Palestine đã vượt qua hàng rào biên giới tiến vào miền nam Israel, gây bất ngờ cho các đồn biên phòng Israel trên toàn tuyến.

Các tay súng Hamas chiếm được một xe bọc thép Humvee của lực lượng phòng vệ Israel. (Ảnh: Al Jazeera)

Nếu hình ảnh hàng nghìn quả rocket được Hamas bắn vào lãnh thổ Israel từ Dải Gaza trên bầu trời đã trở nên quen thuộc trong những năm qua khi hai bên đối đầu quân sự, thì việc các tay súng Hamas di chuyển qua những đường phố tại một số khu định cư như Sderot, bắt giữ dân thường và tấn công các căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel (IDF) là điều hầu hết người Israel chưa từng trải qua.

Điều đáng ngạc nhiên là một cuộc tấn công trên diễn ra khi Israel vẫn duy trì hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt đối người Palestine ở Dải Gaza, trong đó có cả Hamas. Việc giám sát nhất cử nhất động của các thành viên Hamas đối với an ninh Israel là nhiệm vụ hàng ngày và bắt buộc.

Cơ quan tình báo Israel (Mossad) sở hữu một mạng lưới tình báo chằng chịt ở Dải Gaza lẫn Bờ Tây cho phép họ nắm bắt mọi thông tin cần thiết nhằm đảm bảo an ninh cho Tel Aviv. Bên cạnh đó Mossad còn nắm trong tay các công cụ tình báo thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới.

Bất chấp thực tế đó Mossad vẫn không thể phát hiện ra sự chuẩn bị của Hamas cho cuộc tấn công ngày 7/10.

Sau quá nhiều cuộc đối đầu với Israel, Hamas dường như đã trở nên khéo léo hơn nhiều trong việc thích ứng với những thách thức quân sự mà họ phải đối mặt. Các nhánh quân sự của phong trào này đã nỗ lực lập ra các kế hoạch dài hạn và xác định điểm yếu trong tuyến biên giới của Israel trước khi thực hiện cuộc tấn công, hưng điều này cho thấy hai điều.

Đầu tiên, cuộc tấn công đã được lên kế hoạch với cấp độ an ninh ở mức cao nhất, không chỉ trong Hamas mà cả các nhóm thánh chiến người Palestine ở Gaza. Điều này chưa từng có trong các đợt giao tranh trước đây.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng Hamas có thể đã sử dụng chiến thuật nghi binh và thay đổi cách thức tấn công để tạo ra yếu tố bất ngờ khi đồng thời vừa bắn rocket, vừa tấn công xâm nhập vào lãnh thổ Israel.

Thứ hai, tình báo Israel có thể đã không bỏ lỡ việc Hamas tập trung số lượng lớn các tay súng trước ngày tấn công hay sự di chuyển của các bệ phóng rocket. Ngoài ra hệ thống hàng rào biên giới của Israel cũng được trang bị đủ công cụ để phát hiện và theo dõi mọi sự thay đổi nhỏ nhất của khu vực lân cận với Dải Gaza.

Tất cả những điều này cho thấy Hamas đã có sự chuẩn bị để cuộc tấn công diễn ra thành công.

Các vị trí bên trong lãnh thổ Israel bị Hamas tấn công bằng rocket và xâm nhập vào sáng 7/10. (Ảnh: Al Jazeera)

Ngay sau khi bị tấn công, truyền thông Israel đã đặt ra câu hỏi? Làm thế nào điều này có thể được phép xảy ra vào dịp kỷ niệm 50 năm cuộc chiến Yom Kippur, bản thân nó được coi là một thất bại tình báo to lớn khi Israel bị đối thủ yếu hơn tấn công phủ đầu.

“Cả Israel đang tự hỏi: IDF ở đâu, cảnh sát ở đâu, an ninh ở đâu?”, ông Eli Maron - cựu tư lệnh hải quân Israel hỏi trên truyền hình trực tiếp. “Đó là một thất bại to lớn. Hệ thống an ninh cơ sở đã bị vô hiệu hóa, gây ra những hậu quả to lớn”.

Trên mạng xã hội, các nhà lãnh đạo Israel - bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bị các quan chức chỉ trích công khai trong nhiều giờ khi cuộc tấn công diễn ra, sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant có bài phát biểu đầu tiên về tình hình chiến sự.

Tuy nhiên, có một điều rõ ràng cuộc tấn công này diễn ra giữa thời kỳ xã hội Israel bị xáo trộn sâu sắc. Chính phủ cực hữu của ông Netanyahu, với những đồng minh trung thành với ông đã không làm tròn vai trò của mình ở những vị trí quan trọng. Trong số này có thể kể đến Bộ trưởng An ninh quốc gia Ben Gvir - người luôn tìm cách khơi lên bất đồng giữa Israel và Palestine ở các khu định cư.

Cuộc đối đầu giữa Thủ tướng Netanyahu với phần lớn xã hội Israel về kế hoạch cải cách tư pháp càng khiến các mối quan tâm khác về an ninh bị sao nhãng.

Với việc Hamas không thể duy trì cuộc tấn công của lực lượng trong một khoảng thời gian dài có thể sẽ giúp tình hình tạm lắng trong vài ngày tới nhưng cú sốc của người Israel vẫn còn đó.

Câu hỏi được quan tâm nhất hiện nay là phản ứng của Israel sau cuộc tấn công. Nếu Tel Aviv xem đây là lời tuyên chiến thì Thủ tướng Netanyahu liệu có thúc đẩy một cuộc tấn công dứt khoát vào Gaza và có thể kết thúc bằng việc tái chiếm hoàn toàn khu vực này hay không? Một hành động như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới một cuộc khủng hoảng chưa từng có đối với cả hai bên.