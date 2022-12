Hai vợ chồng làm giả 150 căn cước công dân để tạo ví thanh toán điện tử quốc tế

(VTC News) -

Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hoàng Song (28 tuổi) và Phan Diệu Linh (26 tuổi, vợ Song, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Lực lượng chức năng khám xét trụ sở làm việc và 2 địa điểm thuộc sở hữu của Song. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 11 vừa qua, tổ công tác Công an huyện Thăng Bình phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam kiểm tra hành chính trụ sở làm việc của Công ty S1 Media, tầng 2, số nhà 231 Tiểu La, thị trấn Hà Lam do Phan Hoàng Song làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện doanh nghiệp này có dấu hiệu phạm tội làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức nên phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở công ty và 2 địa điểm khác thuộc sở hữu của Phan Hoàng Song.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 150 căn cước công dân giả, khoảng 5.000 trang tài liệu trích xuất chứa khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế, 20 máy tính, 91 điện thoại di động, 1 máy in màu, 7 thẻ ATM và Visa mang tên Phan Hoàng Song.

Phan Hoàng Song khai nhận thành lập Công ty TNHH S1 Media để hoạt động quảng cáo trên không gian mạng, tuy nhiên Song cùng vợ thu thập khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế và tự làm giả 150 căn cước công dân để tạo lập ví thanh toán điện tử quốc tế Paypal.