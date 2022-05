Hai trẻ gốc Việt bị mẹ bắn ở bang Pennsylvania, Mỹ

(VTC News) -

Trinh Nguyen, 38 tuổi bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án và lái xe tới một bãi đỗ xe của một nhà thờ gần đó.

Trinh đã cố tự tử bằng ma túy nhưng không thành. Bà mẹ này được đưa tới bệnh viện để điều trị và hiện phải đối mặt với tội danh cố ý giết người.

Hai con của Trinh, một 9 tuổi và một 13 tuổi bị thương nặng sau khi trúng đạn. Cả hai em được tiên lượng là khó có thể qua khỏi.

Hai con trai của Trịnh được tiên lượng là khó qua khỏi. (Ảnh: Fox News)

Tội danh của Trịnh sẽ bị nâng lên thành giết người nếu 2 con qua đời.

Theo New York Post, sau sát hại 2 con trai, Trịnh còn cố bắn người xóm tên Gianni Melchiondo khi nhờ người này chuyển đồ cho chồng cũ. Tuy nhiên do súng không nổ, Gianni may mắn thoát nạn.

Gianni sau đó giằng được khẩu súng và chạy vào trong nhà trong khi Nguyên lên xe tháo chạy.

Vụ án xảy ra một ngày sau khi tòa án yêu cầu Trinh và 2 con trai rời khỏi căn nhà họ đang sống.

Trước đó, trong phiên tòa diễn ra hồi tháng 11/2021, tòa án ra phán quyết buộc Trinh trả hơn 11.000 USD tiền thuê nhà cho Corinna Tini-Melchiondo, chủ nhà và cũng là em gái chồng cũ của Trinh vào tháng 12.

Theo tài liệu của tòa án, Trinh và chồng cô Ed Tini chuyển tới sống tại căn nhà 5 phòng ngủ của Corinna sau khi kết hôn vào năm 2012.

Tới tháng 6/2021, Ed Tini rời đi. Trinh và hai con vẫn sống tại đây. Trịnh và chồng sau đó ly hôn. Ed Tini là cha của một trong hai đứa trẻ bị bắn.

Trinh được cho là đã không trả tiền nhà trong khoảng 6 tháng từ 6/2021 tới 12/2021.